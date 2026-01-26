Он маскируется под мусор и атакует внезапно — один из самых хитрых хищников океана

Кокосовый осьминог давно считается одним из самых необычных обитателей океана. Его поведение больше похоже на продуманную стратегию, чем на набор рефлексов. В мире морских беспозвоночных он выделяется умением использовать окружающие предметы себе на пользу.
Кокосовый осьминог Amphioctopus marginatus обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Он предпочитает песчаное дно, где почти нет естественных укрытий, но именно в таких условиях проявляется его изобретательность. Вместо камней и рифов этот вид использует всё, что оказывается под щупальцами.
Чаще всего осьминог собирает половинки раковин, скорлупу кокосов и предметы, оставленные человеком. Подобное поведение роднит его с другими интеллектуально сложными видами морских животных, о которых уже шла речь в разделе поведение морских обитателей.
"Использование предметов в качестве укрытий говорит о развитых когнитивных способностях и умении планировать действия наперёд", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.
Главный приём кокосового осьминога — превращение обычных объектов в переносное убежище. Он забирается внутрь найденного предмета, прикрывает вход щупальцами и замирает, сливаясь с фоном. Для потенциальной добычи такой "домик" выглядит как безобидный мусор или часть дна.
Когда креветка или краб подходят слишком близко, осьминог атакует молниеносно и сразу возвращается в укрытие. Подобная тактика делает его эффективным хищником даже на открытых участках, где большинство осьминогов чувствуют себя уязвимо.
Исследования подтвердили, что кокосовые осьминоги не просто прячутся в случайных находках. Они целенаправленно переносят свои "дома" на значительные расстояния и используют их повторно. Для беспозвоночных такое поведение считается редким примером применения орудий.
Этот факт сближает вид с другими интеллектуально развитыми животными океана, что подчёркивает сложность подводных экосистем и их уязвимость перед деятельностью человека.
"Подобные виды особенно чувствительны к загрязнению океана, поскольку используют предметы среды как часть своего поведения", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.
Ещё одна особенность кокосового осьминога — своеобразная "походка". Иногда он передвигается по дну на двух задних щупальцах, удерживая остальные вместе с укрытием. Это позволяет сохранять маскировку и не расставаться с защитой.
Способность быстро менять цвет и узор тела с помощью хроматофоров усиливает эффект маскировки. Эти механизмы используются не только для скрытности, но и для коммуникации с другими особями.
Большинство осьминогов зависят от рельефа дна и ищут укрытия в расщелинах. Кокосовый осьминог более мобилен и может обустроить убежище практически в любом месте, что даёт ему преимущество в изменчивой среде. Об этом сообщает Gismeteo.
Использование предметов даёт виду заметные преимущества, но имеет и ограничения.
