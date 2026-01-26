Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роман Беляев

Он маскируется под мусор и атакует внезапно — один из самых хитрых хищников океана

Зоосфера

Кокосовый осьминог давно считается одним из самых необычных обитателей океана. Его поведение больше похоже на продуманную стратегию, чем на набор рефлексов. В мире морских беспозвоночных он выделяется умением использовать окружающие предметы себе на пользу.

Кокосовый осьминог
Фото: Coconut octopus (Amphioctopus marginatus) by Rickard Zerpe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокосовый осьминог

Кто такой кокосовый осьминог

Кокосовый осьминог Amphioctopus marginatus обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Он предпочитает песчаное дно, где почти нет естественных укрытий, но именно в таких условиях проявляется его изобретательность. Вместо камней и рифов этот вид использует всё, что оказывается под щупальцами.

Чаще всего осьминог собирает половинки раковин, скорлупу кокосов и предметы, оставленные человеком. Подобное поведение роднит его с другими интеллектуально сложными видами морских животных, о которых уже шла речь в разделе поведение морских обитателей.

"Использование предметов в качестве укрытий говорит о развитых когнитивных способностях и умении планировать действия наперёд", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Тактика охоты и маскировки

Главный приём кокосового осьминога — превращение обычных объектов в переносное убежище. Он забирается внутрь найденного предмета, прикрывает вход щупальцами и замирает, сливаясь с фоном. Для потенциальной добычи такой "домик" выглядит как безобидный мусор или часть дна.

Когда креветка или краб подходят слишком близко, осьминог атакует молниеносно и сразу возвращается в укрытие. Подобная тактика делает его эффективным хищником даже на открытых участках, где большинство осьминогов чувствуют себя уязвимо.

Осознанное использование предметов

Исследования подтвердили, что кокосовые осьминоги не просто прячутся в случайных находках. Они целенаправленно переносят свои "дома" на значительные расстояния и используют их повторно. Для беспозвоночных такое поведение считается редким примером применения орудий.

Этот факт сближает вид с другими интеллектуально развитыми животными океана, что подчёркивает сложность подводных экосистем и их уязвимость перед деятельностью человека.

"Подобные виды особенно чувствительны к загрязнению океана, поскольку используют предметы среды как часть своего поведения", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Необычное передвижение и коммуникация

Ещё одна особенность кокосового осьминога — своеобразная "походка". Иногда он передвигается по дну на двух задних щупальцах, удерживая остальные вместе с укрытием. Это позволяет сохранять маскировку и не расставаться с защитой.

Способность быстро менять цвет и узор тела с помощью хроматофоров усиливает эффект маскировки. Эти механизмы используются не только для скрытности, но и для коммуникации с другими особями.

Сравнение с другими осьминогами

Большинство осьминогов зависят от рельефа дна и ищут укрытия в расщелинах. Кокосовый осьминог более мобилен и может обустроить убежище практически в любом месте, что даёт ему преимущество в изменчивой среде. Об этом сообщает Gismeteo.

Плюсы и минусы такой стратегии

Использование предметов даёт виду заметные преимущества, но имеет и ограничения.

Преимущества:

  • высокая степень защиты;
  • возможность охоты на открытом дне;
  • гибкость в выборе места.

Недостатки:

  • зависимость от наличия подходящих объектов;
  • дополнительные энергозатраты;
  • ограниченная скорость с "грузом".

Популярные вопросы о кокосовом осьминоге

Почему его называют кокосовым?

Он часто использует половинки кокосов как укрытие.

Насколько он умён?

Этот вид считается одним из самых сообразительных среди осьминогов.

Опасен ли он для человека?

Нет, он избегает контактов и использует навыки только для охоты.

Автор Роман Беляев
Беляев Роман Игоревич — специалист по охране животного мира с 19-летним стажем. Мониторинг, защита видов и природоохранные меры.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы животные
