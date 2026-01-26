Вегетарианские корма бросают вызов природе: спасение для питомцев или игра с огнём

Владельцы домашних животных всё чаще задумываются об этичном питании, и вместе с ростом интереса к вегетарианству появляется новый формат кормов — полностью растительные рационы для собак и кошек. Они вызывают споры: одни считают их спасением для аллергиков, другие — угрозой здоровью хищников. Разобраться помогает анализ состава, принципов производства и реальных причин появления таких кормов.
Первые веганские корма создавались владельцами-животными любителями, стремившимися снизить использование мясной промышленности. Позже выяснилось, что такие рационы могут быть полезны и с практической точки зрения — особенно для питомцев с выраженной аллергией у собак. Ветеринарная практика подтверждает: найти подходящий вид мяса может быть сложно, и смена рациона нередко вызывает новые реакции. В растительных формулах не содержатся наиболее распространённые аллергены, что делает их безопасным вариантом для чувствительных животных.
"Растительные рационы изначально не задумывались как универсальная замена мясу, но в клинической практике они действительно могут снижать частоту аллергических реакций у собак при корректной балансировке", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Рябинин Сергей Алексеевич.
Собаки физиологически лучше адаптируются к растительному рациону, тогда как кошкам необходимы некоторые компоненты животного происхождения, поэтому переход на вегетарианский корм возможен только по ветеринарным показаниям.
Первое поколение кормов производили на основе соевого и горохового белка. Но усваиваемость этих компонентов у хищников ограничена, поэтому формулы усложнились: в состав начали вводить ферменты и дополнительные элементы для повышения питательной ценности.
Современные технологии предлагают новые решения:
Эти методы повышают биологическую ценность растительных формул, но делают корма более дорогими. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.
Большинство таких рационов относятся к премиальным: они сбалансированы, контролируются по качеству и содержат необходимые добавки. Они могут быть полезны аллергикам, животным с ожирением и питомцам с нарушениями работы почек. Однако недостаток исследований не позволяет делать окончательных выводов о долгосрочном влиянии растительного рациона.
Опрос владельцев собак, проведённый британскими исследователями, показал: животные на веганском кормлении реже испытывали проблемы со здоровьем, чем те, кто ел обычный сухой корм. Но эти данные требуют подтверждения — группа была неоднородной, а исследования не проходили строгую научную проверку.
"Основной риск растительных кормов связан не с отсутствием мяса как такового, а с дефицитом отдельных аминокислот и микроэлементов при слабом контроле состава", — отмечает ветеринарный диетолог, обозреватель Pravda. ru Кузьмина Ирина Сергеевна.
Переходить на вегетарианский рацион можно только после консультации с ветеринаром. Важно учитывать возраст, породу, состояние здоровья и анализы. Если причина — аллергия, перед сменой корма желательно провести элиминационную диету. Покупать стоит только корма с полным набором аминокислот и витаминов, включая таурин — особенно для кошек с чувствительным пищеварением питомцев.
Можно ли полностью перевести питомца на растительный рацион?
Собакам — да при наблюдении ветеринара; кошкам — только по строгим показаниям.
Помогают ли веганские корма аллергикам?
Да, особенно при реакции на животные белки.
Безопасны ли белки альтернативного происхождения?
Да, если корм произведён по стандартам и сбалансирован.
