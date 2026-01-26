Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Лазарев

Вегетарианские корма бросают вызов природе: спасение для питомцев или игра с огнём

Зоосфера

Владельцы домашних животных всё чаще задумываются об этичном питании, и вместе с ростом интереса к вегетарианству появляется новый формат кормов — полностью растительные рационы для собак и кошек. Они вызывают споры: одни считают их спасением для аллергиков, другие — угрозой здоровью хищников. Разобраться помогает анализ состава, принципов производства и реальных причин появления таких кормов.

Кошка ест вегетарианский корм
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка ест вегетарианский корм

Зачем вообще появились растительные корма

Первые веганские корма создавались владельцами-животными любителями, стремившимися снизить использование мясной промышленности. Позже выяснилось, что такие рационы могут быть полезны и с практической точки зрения — особенно для питомцев с выраженной аллергией у собак. Ветеринарная практика подтверждает: найти подходящий вид мяса может быть сложно, и смена рациона нередко вызывает новые реакции. В растительных формулах не содержатся наиболее распространённые аллергены, что делает их безопасным вариантом для чувствительных животных.

"Растительные рационы изначально не задумывались как универсальная замена мясу, но в клинической практике они действительно могут снижать частоту аллергических реакций у собак при корректной балансировке", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Рябинин Сергей Алексеевич.

Собаки физиологически лучше адаптируются к растительному рациону, тогда как кошкам необходимы некоторые компоненты животного происхождения, поэтому переход на вегетарианский корм возможен только по ветеринарным показаниям.

Из чего делают вегетарианские корма

Первое поколение кормов производили на основе соевого и горохового белка. Но усваиваемость этих компонентов у хищников ограничена, поэтому формулы усложнились: в состав начали вводить ферменты и дополнительные элементы для повышения питательной ценности.

Современные технологии предлагают новые решения:

  • культивированное мясо. Выращенный в лаборатории белок идентичен животному, но не несёт рисков, связанных с антибиотиками или стимуляторами роста.
  • белок микробной ферментации. На основе дрожжевых культур с генетическим материалом птицы создаётся аминокислотный аналог мясного белка.
  • альтернативные источники. В отдельных линейках используют грибы или белок насекомых, хотя такие корма не считаются полностью веганскими.

Эти методы повышают биологическую ценность растительных формул, но делают корма более дорогими. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Насколько безопасны вегетарианские корма

Большинство таких рационов относятся к премиальным: они сбалансированы, контролируются по качеству и содержат необходимые добавки. Они могут быть полезны аллергикам, животным с ожирением и питомцам с нарушениями работы почек. Однако недостаток исследований не позволяет делать окончательных выводов о долгосрочном влиянии растительного рациона.

Опрос владельцев собак, проведённый британскими исследователями, показал: животные на веганском кормлении реже испытывали проблемы со здоровьем, чем те, кто ел обычный сухой корм. Но эти данные требуют подтверждения — группа была неоднородной, а исследования не проходили строгую научную проверку.

"Основной риск растительных кормов связан не с отсутствием мяса как такового, а с дефицитом отдельных аминокислот и микроэлементов при слабом контроле состава", — отмечает ветеринарный диетолог, обозреватель Pravda. ru Кузьмина Ирина Сергеевна.

Советы по выбору растительного корма

Переходить на вегетарианский рацион можно только после консультации с ветеринаром. Важно учитывать возраст, породу, состояние здоровья и анализы. Если причина — аллергия, перед сменой корма желательно провести элиминационную диету. Покупать стоит только корма с полным набором аминокислот и витаминов, включая таурин — особенно для кошек с чувствительным пищеварением питомцев.

Популярные вопросы о вегетарианских кормах

Можно ли полностью перевести питомца на растительный рацион?
Собакам — да при наблюдении ветеринара; кошкам — только по строгим показаниям.

Помогают ли веганские корма аллергикам?
Да, особенно при реакции на животные белки.

Безопасны ли белки альтернативного происхождения?
Да, если корм произведён по стандартам и сбалансирован.

Автор Максим Лазарев
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Темы кошка собака питание питомцы аллергия здоровье
