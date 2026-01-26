Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Замерзают насмерть — и возвращаются к жизни: лесные лягушки сломали законы природы

Зоосфера

Некоторые животные умеют делать то, что для человека выглядит как настоящая смерть. Лесные лягушки способны полностью замерзать зимой, останавливая жизненные процессы, а весной возвращаться к активности. Этот природный механизм давно привлекает внимание биологов и медиков.

Фото: Wood Frog (Rana sylvatica) by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Как лесные лягушки переживают заморозку

Лесная лягушка Rana sylvatica обитает в северных регионах, где температура зимой опускается значительно ниже нуля. С наступлением холодов её организм запускает сложный защитный сценарий. Печень начинает интенсивно вырабатывать глицерин и глюкозу, которые распределяются по тканям и защищают клетки от разрушения льдом.

При этом до двух третей жидкости в теле может кристаллизоваться. Сердце перестаёт биться, дыхание прекращается, а нервная система входит в состояние глубокой паузы. Подобные состояния напоминают криптобиоз древних организмов, способных сохранять жизнеспособность в экстремальных условиях.

"С точки зрения биологии это не смерть, а тщательно контролируемая остановка процессов, где каждая молекула играет защитную роль", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Что происходит во время "оживления"

Когда температура повышается, лёд в тканях постепенно тает. Сердце запускается, кровообращение восстанавливается, а клетки возвращаются к нормальному метаболизму. Весь процесс занимает часы, но проходит без серьёзных повреждений органов.

Учёные отмечают, что подобные механизмы встречаются и у других существ, способных выживать при экстремальном холоде или обезвоживании. Это роднит лягушек с некоторыми беспозвоночными и микроорганизмами, изучаемыми в рамках исследований адаптации к холоду.

Почему этот механизм важен для медицины

Интерес к криптобиозу выходит далеко за пределы зоологии. Принципы защиты клеток от замерзания могут быть полезны для медицины, особенно в области хранения органов и тканей. Понимание того, как природа предотвращает повреждение клеточных мембран, помогает искать новые решения для трансплантологии.

"Если научиться управлять такими процессами, это может изменить подход к криоконсервации и лечению последствий гипоксии", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.

Подобные исследования дополняют знания о том, как экстремальные условия влияют на живые системы и где проходят пределы выживания.

Сравнение: криптобиоз и зимняя спячка

Криптобиоз часто путают с гибернацией, но между ними есть принципиальные различия. Во время спячки обмен веществ замедляется, но не прекращается полностью, а сердце и дыхание продолжают работать. Криптобиоз же предполагает почти полную остановку физиологических процессов.

Кроме того, гибернация требует постоянных энергетических затрат, тогда как криптобиоз считается одной из самых энергоэффективных стратегий выживания. Именно поэтому он вызывает интерес у специалистов, изучающих адаптацию к экстремальным средам. Об этом сообщает vetandlive.

Плюсы и минусы криптобиоза

Этот механизм даёт очевидные преимущества, но имеет и ограничения. Он эффективен только при определённых условиях и требует сложной биохимической настройки организма.

Преимущества:

  • выживание при экстремально низких температурах
  • защита клеток от разрушения
  • минимальные энергетические затраты

Недостатки:

  • зависимость от конкретных климатических условий
  • высокая чувствительность к резким изменениям среды
  • ограниченная применимость у других видов

Популярные вопросы о криптобиозе

Можно ли считать это настоящей смертью?

Нет, это обратимое состояние с сохранением клеточной структуры.

Все ли лягушки обладают такой способностью?

Нет, криптобиоз характерен лишь для некоторых видов, адаптированных к холодному климату.

Может ли человек использовать этот механизм?

Пока это предмет исследований, но отдельные принципы уже применяются в медицине.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
