Акулы здесь были не хозяевами: загадочный хищник из эоцена меняет расстановку сил

Окаменелости древних морских рептилий не перестают удивлять исследователей: переанализ старинных находок показал, что вымершая морская змея могла достигать длины более двенадцати метров. Такое строение намекает на хищника, который уверенно чувствовал себя среди крупных морских животных. Масштаб существа помогает взглянуть на древние экосистемы и понять, как климат прошлого влиял на эволюцию гигантских форм. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Wikimedia Commons by Elias Levy is licensed under Public domain Морская змея

Древний морской хищник из эоцена

Эта змея жила около пятидесяти миллионов лет назад в эпоху эоцена, когда территория современной Сахары была покрыта тёплым мелководным морем. По найденным в Мали позвонкам специалисты рассчитали примерную длину от восьми до двенадцати метров. Такие размеры значительно превышают показатели современных морских змей. Древний вид принадлежал к группе Palaeophiidae, отличавшейся вытянутым телом и плавательными адаптациями. Судя по анатомии, змея могла охотиться на крупную добычу — массивную рыбу и, вероятно, молодых акул.

"Любые виды, достигающие подобных размеров, формируют вокруг себя уникальные пищевые цепочки, и изменения среды могут резко менять их роль" — считает специалист по промышленной экологии Никитин Олег Валерьевич.

Как выглядела морская среда обитания

В те времена на месте современного Сахары существовала Транссахарская морская система — тёплый бассейн, соединявший два океана. Он обеспечивал богатую кормовую базу и подходящие условия для рептилий. В геологических слоях Мали найдено несколько видов морских змей, различавшихся по размеру и форме. Среди них именно этот гигант считается крупнейшим представителем своей группы. Сравнение с другой крупной рептилией того времени показывает значительное разнообразие древних хищников и динамику морских экосистем.

Изучение климатических условий предполагает, что высокая температура способствовала ускоренному росту рептилий. В сочетании с обилием добычи это создавало возможности для появления хищников экстремальных размеров. Такие животные могли занимать доминирующие позиции в пищевой цепи, формируя поведение и численность многих морских видов.

Значение находки для науки

Морская змея демонстрирует особенности эволюции рептилий, адаптированных к полностью водной среде. Она показывает, как группы могли переходить от наземного образа жизни к морскому и занимать специфические экологические ниши. Сравнение с южноамериканской гигантской змеёй показывает, что развитие крупных форм происходило независимо, но при схожих условиях — тёплом климате и доступности пищи.

Сравнение древних морских гигантов

Сравнивая Палеофиса с другими крупными змеями, учёные отмечают ряд особенностей.

Древняя морская форма отличалась уплощёнными позвонками и вытянутым телом, что давало преимущество в манёвренности на мелководье. Наземные гиганты, такие как Titanoboa, имели массивное тело и другой набор адаптаций. Разные среды, но схожие климатические условия способствовали формированию крупных хищников в разных частях планеты.

Популярные вопросы о гигантской морской змее

1. Почему змея достигала таких размеров?

Тёплый климат и обилие пищи способствовали быстрому росту рептилий.

2. Могла ли она действительно охотиться на акул?

Исходя из размеров и массы, это возможно, но прямых доказательств пока нет.

3. Где найдены основные окаменелости?

В геологических слоях Мали, относящихся к эоцену.