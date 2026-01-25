Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Лают, рычат и защищаются: почему мелкие собаки чаще срываются на агрессию

Зоосфера

Агрессия у собак чаще всего ассоциируется с крупными породами, но научные данные говорят об обратном. Новое исследование показало, что именно маленькие собаки чаще демонстрируют злобное и тревожное поведение. Учёные связывают это не только с физиологией, но и с состоянием владельцев и качеством воспитания питомцев.

Рычащая собака
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Рычащая собака

Поведение собак под научным взглядом

На форуме кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Анна Фомина представила исследование, посвящённое оценке психоэмоционального состояния собак-компаньонов. В работе использовался комплексный подход, включающий анализ вокализации, двигательной активности, дистанции до владельца и физиологических показателей животного. Дополнительно учитывались температура носа и глаз, которые могут сигнализировать о стрессе или спокойствии питомца.

"У тревожных собак очень сильно горят глаза, у спокойных — низкая температура носа и глаз, у них все спокойно", — пояснила кандидат биологических наук Анна Фомина.

Сбор данных проводился с применением искусственного интеллекта. Алгоритмы обучили распознавать собак на базе из 65 тысяч изображений и фиксировать изменения в их поведении в реальных условиях. Такой подход позволяет ветеринарным специалистам и кинологам точнее оценивать состояние животного без субъективных суждений.

Агрессия и тревожность: что важно знать владельцам

Одним из ключевых выводов исследования стала прямая связь между эмоциональным состоянием владельца и поведением собаки. Повышенная тревожность человека отражается на питомце, усиливая у него стресс и склонность к агрессии. У таких собак заметно снижается исследовательское поведение, ухудшается социализация и возрастает риск проблемной адаптации в городской среде.

"На моей выборке злоба у мелких собак оказалась выше на 40%", — отметила Анна Фомина.

Эксперты подчёркивают, что мелкие породы чаще воспринимаются как "безопасные", из-за чего владельцы уделяют меньше внимания дрессировке, социализации и регулярным занятиям с кинологом. Это, в сочетании с тревожной атмосферой дома, может приводить к формированию устойчивых поведенческих проблем.

Гуманизм, образование и принцип "пяти свобод"

Отдельное внимание на форуме уделили вопросам образования и этики. В вузах и колледжах по-прежнему недостаточно говорят о гуманном отношении к животным и принципе "пяти свобод", который включает свободу от голода, страха, боли, дискомфорта и возможность проявлять естественное поведение.

Без системного обучения будущих ветеринаров и специалистов основам гуманизма даже самые современные методы анализа поведения не дадут устойчивого результата. Научные инструменты должны дополняться этикой и ответственным отношением к питомцам.

Мелкие и крупные собаки в контексте агрессии

Агрессивное поведение у собак разных размеров формируется по разным причинам. У мелких пород чаще наблюдается повышенная тревожность, связанная с отсутствием чётких границ воспитания и гиперопекой. Крупные собаки, как правило, проходят более строгую дрессировку и социализацию, особенно в условиях города. При этом физиологические особенности и уровень физической активности также влияют на эмоциональное состояние животного. Об этом сообщает издание Все о домашних питомцах.

Советы владельцам собак

  1. Следите за собственным эмоциональным состоянием, так как собаки чувствительны к тревоге хозяина.
  2. Регулярно занимайтесь социализацией питомца, независимо от его размера и породы.
  3. Используйте помощь кинолога и ветеринарного специалиста при первых признаках агрессии.
  4. Обеспечьте собаке физическую нагрузку, игрушки, качественный корм и комфортные условия содержания.

Популярные вопросы о поведении собак

Почему маленькие собаки чаще бывают агрессивными?

Из-за сочетания тревожности, недостатка дрессировки и особенностей отношения со стороны владельцев.

Как понять, что собака испытывает стресс?

На это указывают изменения в активности, вокализации, дистанции до хозяина и физиологических показателях, включая состояние глаз и носа.

Что лучше для профилактики агрессии — дрессировка или социализация?

Наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий регулярные занятия, общение с другими животными и стабильную эмоциональную обстановку дома.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомцы питомец животные
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Последние материалы
Френч довели до хирургической точности: аккуратность вышла на новый уровень
Плоский живот без скручиваний: 5 поз, которые включают пресс по-настоящему
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Оплата картой под запретом: что скрывается за требованием платить наличными
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Мышцы не работают на диване: что на самом деле помогает худеть
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.