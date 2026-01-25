Лают, рычат и защищаются: почему мелкие собаки чаще срываются на агрессию

Агрессия у собак чаще всего ассоциируется с крупными породами, но научные данные говорят об обратном. Новое исследование показало, что именно маленькие собаки чаще демонстрируют злобное и тревожное поведение. Учёные связывают это не только с физиологией, но и с состоянием владельцев и качеством воспитания питомцев.
На форуме кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Анна Фомина представила исследование, посвящённое оценке психоэмоционального состояния собак-компаньонов. В работе использовался комплексный подход, включающий анализ вокализации, двигательной активности, дистанции до владельца и физиологических показателей животного. Дополнительно учитывались температура носа и глаз, которые могут сигнализировать о стрессе или спокойствии питомца.
"У тревожных собак очень сильно горят глаза, у спокойных — низкая температура носа и глаз, у них все спокойно", — пояснила кандидат биологических наук Анна Фомина.
Сбор данных проводился с применением искусственного интеллекта. Алгоритмы обучили распознавать собак на базе из 65 тысяч изображений и фиксировать изменения в их поведении в реальных условиях. Такой подход позволяет ветеринарным специалистам и кинологам точнее оценивать состояние животного без субъективных суждений.
Одним из ключевых выводов исследования стала прямая связь между эмоциональным состоянием владельца и поведением собаки. Повышенная тревожность человека отражается на питомце, усиливая у него стресс и склонность к агрессии. У таких собак заметно снижается исследовательское поведение, ухудшается социализация и возрастает риск проблемной адаптации в городской среде.
"На моей выборке злоба у мелких собак оказалась выше на 40%", — отметила Анна Фомина.
Эксперты подчёркивают, что мелкие породы чаще воспринимаются как "безопасные", из-за чего владельцы уделяют меньше внимания дрессировке, социализации и регулярным занятиям с кинологом. Это, в сочетании с тревожной атмосферой дома, может приводить к формированию устойчивых поведенческих проблем.
Отдельное внимание на форуме уделили вопросам образования и этики. В вузах и колледжах по-прежнему недостаточно говорят о гуманном отношении к животным и принципе "пяти свобод", который включает свободу от голода, страха, боли, дискомфорта и возможность проявлять естественное поведение.
Без системного обучения будущих ветеринаров и специалистов основам гуманизма даже самые современные методы анализа поведения не дадут устойчивого результата. Научные инструменты должны дополняться этикой и ответственным отношением к питомцам.
Агрессивное поведение у собак разных размеров формируется по разным причинам. У мелких пород чаще наблюдается повышенная тревожность, связанная с отсутствием чётких границ воспитания и гиперопекой. Крупные собаки, как правило, проходят более строгую дрессировку и социализацию, особенно в условиях города. При этом физиологические особенности и уровень физической активности также влияют на эмоциональное состояние животного. Об этом сообщает издание Все о домашних питомцах.
Из-за сочетания тревожности, недостатка дрессировки и особенностей отношения со стороны владельцев.
На это указывают изменения в активности, вокализации, дистанции до хозяина и физиологических показателях, включая состояние глаз и носа.
Наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий регулярные занятия, общение с другими животными и стабильную эмоциональную обстановку дома.
