Первые медведи Европы удивили учёных: древний рацион оказался неожиданно гибким

Учёные пересмотрели представления о рационе самых ранних медведей Европы и пришли к неожиданному выводу. Долгое время считалось, что первые представители рода Ursus специализировались на насекомых, однако новые данные говорят об обратном. Анализ челюсти показал: древние медведи были гибкими всеядными, способными питаться самой разной пищей. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический гигантский медведь

Кто такой Ursus minimus и почему он важен

Ursus minimus жил на территории Европы примерно от 4,9 до 1,8 млн лет назад и считается самым ранним известным представителем рода Ursus. Именно от этой линии позже произошли бурые и белые медведи. Понимание того, чем питался этот вид, помогает восстановить эволюцию рациона современных медведей и объяснить их приспособляемость, которая особенно заметна у таких видов, как белый медведь.

Как челюсть раскрывает тайны питания

Исследование возглавила Аннеке ван Хетерен из Баварской государственной зоологической коллекции в Мюнхене. В центре внимания оказалась механика жевания, поскольку кости челюсти надёжно сохраняют следы питания на протяжении жизни животного.

Учёные изучали высоту суставов верхней челюсти и места прикрепления основных жевательных мышц. Эти параметры позволяют определить, какие нагрузки могла выдерживать челюсть и какую пищу животное было способно эффективно перерабатывать.

3D-анализ и сравнение с другими медведями

Для анализа формы челюсти использовалось программное обеспечение MorphoJ, применяющее метод наложения Прокруста. Этот подход позволяет сравнивать формы независимо от размера и ориентации костей.

Единственная сохранившаяся челюсть Ursus minimus была сопоставлена со 108 челюстями современных и ископаемых медведей с хорошо изученными диетами. Результат показал: ископаемый образец ближе к всеядным видам, а не к узкоспециализированным насекомоядным.

Что именно ел древний медведь

Челюсть Ursus minimus оказалась массивной, с высоким короноидным отростком. Такая структура подходит для переработки как мягкой, так и более жёсткой пищи. В рацион могли входить плоды, семена, орехи, мелкие животные и падаль — типичный набор для всеядных хищников, играющих важную роль в экосистемах, подобно падальщикам в природе.

Климат Плиоцена и роль гибкости

Плиоцен был периодом климатической нестабильности в Европе. Изменения температуры и растительности требовали способности быстро адаптироваться к новым условиям. Гибкий рацион Ursus minimus мог стать ключевым фактором его выживания и последующего эволюционного успеха рода Ursus.

Сравнение: всеядные и специализированные медведи

Всеядные медведи способны использовать широкий спектр ресурсов, что даёт им преимущество в меняющихся условиях. Специализированные виды, напротив, зависят от ограниченных источников пищи. Новый анализ подтверждает, что предки современных медведей изначально шли по пути универсальности, а не узкой специализации.

Плюсы и минусы всеядного рациона

Гибкое питание даёт эволюционные преимущества, но имеет и ограничения.

К плюсам относятся:

выживание при климатических колебаниях;

доступ к разным источникам пищи;

меньшая зависимость от одного ресурса.

К минусам — отсутствие узкой специализации, которая иногда повышает эффективность добычи конкретного типа пищи.

Популярные вопросы о питании древних медведей

Были ли ранние медведи хищниками?

Нет, данные указывают на смешанный, всеядный рацион.

Почему челюсть так важна для реконструкции питания?

Она отражает механические нагрузки и тип движений при жевании.

Связана ли эта находка с современными медведями?

Да, она помогает понять, почему современные виды сохранили высокую пищевую гибкость.