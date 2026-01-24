Первые медведи Европы удивили учёных: древний рацион оказался неожиданно гибким

Учёные пересмотрели представления о рационе самых ранних медведей Европы и пришли к неожиданному выводу. Долгое время считалось, что первые представители рода Ursus специализировались на насекомых, однако новые данные говорят об обратном. Анализ челюсти показал: древние медведи были гибкими всеядными, способными питаться самой разной пищей. Об этом сообщает Earth.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторический гигантский медведь
Кто такой Ursus minimus и почему он важен
Ursus minimus жил на территории Европы примерно от 4,9 до 1,8 млн лет назад и считается самым ранним известным представителем рода Ursus. Именно от этой линии позже произошли бурые и белые медведи. Понимание того, чем питался этот вид, помогает восстановить эволюцию рациона современных медведей и объяснить их приспособляемость, которая особенно заметна у таких видов, как белый медведь.
Как челюсть раскрывает тайны питания
Исследование возглавила Аннеке ван Хетерен из Баварской государственной зоологической коллекции в Мюнхене. В центре внимания оказалась механика жевания, поскольку кости челюсти надёжно сохраняют следы питания на протяжении жизни животного.
Учёные изучали высоту суставов верхней челюсти и места прикрепления основных жевательных мышц. Эти параметры позволяют определить, какие нагрузки могла выдерживать челюсть и какую пищу животное было способно эффективно перерабатывать.
3D-анализ и сравнение с другими медведями
Для анализа формы челюсти использовалось программное обеспечение MorphoJ, применяющее метод наложения Прокруста. Этот подход позволяет сравнивать формы независимо от размера и ориентации костей.
Единственная сохранившаяся челюсть Ursus minimus была сопоставлена со 108 челюстями современных и ископаемых медведей с хорошо изученными диетами. Результат показал: ископаемый образец ближе к всеядным видам, а не к узкоспециализированным насекомоядным.
Что именно ел древний медведь
Челюсть Ursus minimus оказалась массивной, с высоким короноидным отростком. Такая структура подходит для переработки как мягкой, так и более жёсткой пищи. В рацион могли входить плоды, семена, орехи, мелкие животные и падаль — типичный набор для всеядных хищников, играющих важную роль в экосистемах, подобно падальщикам в природе.
Климат Плиоцена и роль гибкости
Плиоцен был периодом климатической нестабильности в Европе. Изменения температуры и растительности требовали способности быстро адаптироваться к новым условиям. Гибкий рацион Ursus minimus мог стать ключевым фактором его выживания и последующего эволюционного успеха рода Ursus.
Сравнение: всеядные и специализированные медведи
Всеядные медведи способны использовать широкий спектр ресурсов, что даёт им преимущество в меняющихся условиях. Специализированные виды, напротив, зависят от ограниченных источников пищи. Новый анализ подтверждает, что предки современных медведей изначально шли по пути универсальности, а не узкой специализации.
Плюсы и минусы всеядного рациона
Гибкое питание даёт эволюционные преимущества, но имеет и ограничения.
К плюсам относятся:
выживание при климатических колебаниях;
доступ к разным источникам пищи;
меньшая зависимость от одного ресурса.
К минусам — отсутствие узкой специализации, которая иногда повышает эффективность добычи конкретного типа пищи.
Популярные вопросы о питании древних медведей
Были ли ранние медведи хищниками? Нет, данные указывают на смешанный, всеядный рацион.
Почему челюсть так важна для реконструкции питания? Она отражает механические нагрузки и тип движений при жевании.
Связана ли эта находка с современными медведями? Да, она помогает понять, почему современные виды сохранили высокую пищевую гибкость.
Ежедневно — 24 истории о животныхВсе они в наших соцсетях, подпишись