Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Её не видели 20 лет: редкий обитатель неожиданно обнаружился в алтайской пещере

Зоосфера

Зимние обследования пещер нередко приносят ученым рутинные данные, но иногда фиксируют события, которые меняют представления о распространении редких видов. Именно такой случай произошел в Алтайском крае, где в одной из пещер была обнаружена летучая мышь, не встречавшаяся здесь десятилетиями.

Летучая мышь в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь в пещере

Находка во время зимнего учета

Редкую длиннохвостую ночницу обнаружили сотрудники Тигирекского заповедника под руководством директора особо охраняемой природной территории Павла Голякова. Исследования проходили в пещере Шангина, расположенной между селами Березовка и Майорка Чарышского района, примерно в 20 километрах от границ заповедника. Целью выезда был учет зимующих летучих мышей.

Внутри пещеры специалисты зафиксировали 57 особей, относящихся к шести видам. Численно преобладали восточные ночницы и ушаны Огнева. Также были выявлены прудовые и сибирские ночницы, сибирский трубконос и одна длиннохвостая ночница, которая и стала главным объектом внимания ученых.

Уникальность для региона

Обнаружение длиннохвостой ночницы на зимовке стало редким событием для Алтайского края. "Находка длиннохвостой ночницы на зимовке — первая в Алтайском крае за долгие 20 лет, поэтому поистине уникальная", — говорится в публикации на сайте регионального ведомства.

По данным Минприроды Алтайского края, предыдущие случаи регистрации этого вида относятся к началу 2000-х годов. В 2005 году две особи были найдены в пещерах долины реки Ануй, а годом ранее самец длиннохвостой ночницы был обнаружен в Барнаульской пещере на Салаирском кряже. С тех пор подтвержденных находок в зимний период в регионе не фиксировалось.

Редкий вид с неизвестной биологией

Длиннохвостая ночница считается одним из самых редких видов летучих мышей северо-восточной Палеарктики. В юго-восточной части Западной Сибири она встречается крайне редко и, как правило, в летний период. При этом чаще всего ученые наблюдают только самцов, а места размножения вида до сих пор остаются неизвестными, сообщают Известия.ru.

Для Тигирекского заповедника зимняя находка также стала исключением. Ранее длиннохвостых ночниц здесь удавалось регистрировать лишь летом, что делает нынешнее обнаружение важным для понимания экологии и сезонного поведения этого вида. Новые данные могут стать основой для дальнейших исследований и уточнения мер по охране редких рукокрылых в регионе.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы животные алтайский край
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Последние материалы
Фонари и лыжи — нормальный февраль: как в Нижнем Тагиле превращают спуск в ночное шоу
Несколько отцов — больше шансов: как самки мышей спасают потомство при нехватке еды
Квартира вместо огорода: шпинат и капуста начинают расти там, где их совсем не ждали
Коротко или слишком длинно — и образ ломается: длина одежды работает против вас
Статическое электричество — лишь верхушка айсберга: что скрывает пересушенная одежда
Вкус детства на сковороде: гренки, которые выручают в любой день без лишних хлопот
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.