Её не видели 20 лет: редкий обитатель неожиданно обнаружился в алтайской пещере

Зимние обследования пещер нередко приносят ученым рутинные данные, но иногда фиксируют события, которые меняют представления о распространении редких видов. Именно такой случай произошел в Алтайском крае, где в одной из пещер была обнаружена летучая мышь, не встречавшаяся здесь десятилетиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летучая мышь в пещере

Находка во время зимнего учета

Редкую длиннохвостую ночницу обнаружили сотрудники Тигирекского заповедника под руководством директора особо охраняемой природной территории Павла Голякова. Исследования проходили в пещере Шангина, расположенной между селами Березовка и Майорка Чарышского района, примерно в 20 километрах от границ заповедника. Целью выезда был учет зимующих летучих мышей.

Внутри пещеры специалисты зафиксировали 57 особей, относящихся к шести видам. Численно преобладали восточные ночницы и ушаны Огнева. Также были выявлены прудовые и сибирские ночницы, сибирский трубконос и одна длиннохвостая ночница, которая и стала главным объектом внимания ученых.

Уникальность для региона

Обнаружение длиннохвостой ночницы на зимовке стало редким событием для Алтайского края. "Находка длиннохвостой ночницы на зимовке — первая в Алтайском крае за долгие 20 лет, поэтому поистине уникальная", — говорится в публикации на сайте регионального ведомства.

По данным Минприроды Алтайского края, предыдущие случаи регистрации этого вида относятся к началу 2000-х годов. В 2005 году две особи были найдены в пещерах долины реки Ануй, а годом ранее самец длиннохвостой ночницы был обнаружен в Барнаульской пещере на Салаирском кряже. С тех пор подтвержденных находок в зимний период в регионе не фиксировалось.

Редкий вид с неизвестной биологией

Длиннохвостая ночница считается одним из самых редких видов летучих мышей северо-восточной Палеарктики. В юго-восточной части Западной Сибири она встречается крайне редко и, как правило, в летний период. При этом чаще всего ученые наблюдают только самцов, а места размножения вида до сих пор остаются неизвестными, сообщают Известия.ru.

Для Тигирекского заповедника зимняя находка также стала исключением. Ранее длиннохвостых ночниц здесь удавалось регистрировать лишь летом, что делает нынешнее обнаружение важным для понимания экологии и сезонного поведения этого вида. Новые данные могут стать основой для дальнейших исследований и уточнения мер по охране редких рукокрылых в регионе.