Светлана Полякова

Несколько отцов — больше шансов: как самки мышей спасают потомство при нехватке еды

Зоосфера

В животном мире выбор партнёра редко бывает случайным и часто связан с выживанием вида. Новые данные показывают, что даже сложные модели спаривания могут быть реакцией на нехватку ресурсов. У домовых мышей полиандрия оказалась не поведенческой аномалией, а гибким эволюционным инструментом.

Мышь
Фото: Own work by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Полиандрия как адаптивный механизм

Если самка домовой мыши спаривается с несколькими самцами, в одном помёте появляются детёныши от разных отцов. Такая стратегия, известная как полиандрия, широко распространена у животных, но её практическая польза долго оставалась предметом споров. Биологи предполагали, что генетическое разнообразие может давать преимущества, особенно в неблагоприятной среде.

Похожие адаптивные стратегии встречаются и у других социальных млекопитающих, где структура группы и размножение тесно связаны с условиями среды, как это наблюдается у голых землекопов.

"Даже у животных с относительно простой организацией поведения репродуктивные стратегии могут быть тонко настроены под внешние условия", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda. ru Артём Валерьевич Синицын.

Эксперимент с разным качеством ресурсов

Исследование провели учёные Института эволюционной биологии Общества Макса Планка. В течение четырёх лет сотни западных домовых мышей жили в вольерах, имитирующих естественную среду. Одни группы получали питательный корм, другие — рацион с пониженной ценностью.

Наблюдения показали, что около трети помётов имели нескольких отцов независимо от условий. Однако различие проявилось в размере потомства: при дефиците пищи самки с несколькими партнёрами рожали больше детёнышей, тогда как при хорошем питании этот эффект исчезал.

Когда разнообразие решает

Учёные пришли к выводу, что полиандрия работает как форма хеджирования рисков. В сложных условиях она повышает шанс, что хотя бы часть потомства окажется более приспособленной. При изобилии ресурсов такая стратегия почти не влияет на результат, но остаётся в поведенческом репертуаре.

Подобные "тёмные стороны" заботы о потомстве и нестандартные решения ради выживания встречаются и у других видов, включая случаи репродуктивного каннибализма.

Экологический контекст поведения

Результаты подчёркивают, что брачные стратегии не являются универсальными. Они зависят от доступности пищи, плотности популяции и других факторов среды. Даже если поведение не даёт явной выгоды здесь и сейчас, оно может сохраняться как эволюционный "запасной вариант".

Это открывает новые направления для исследований того, как изменения экосистем влияют на социальные и репродуктивные модели животных. Об этом сообщает научное издание BMC Ecology and Evolution.

Сравнение стратегий размножения

При хорошем питании решающим фактором становится физиологическое состояние самки. В условиях дефицита важнее генетическое разнообразие потомства. Таким образом, полиандрия проявляет себя как ситуативное, а не универсальное преимущество.

Популярные вопросы о полиандрии у мышей

Почему самки спариваются с несколькими самцами?

Это повышает генетическое разнообразие потомства.

Работает ли стратегия всегда?

Нет, преимущество проявляется при дефиците ресурсов.

Встречается ли полиандрия у других видов?

Да, она распространена у многих животных.

Автор Светлана Полякова
Светлана Юрьевна Полякова — врач-инфекционист, специалист по сезонным и кишечным инфекциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
наука животные экология
