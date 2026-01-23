Хищник размером с хорька: вид, который считали почти исчезнувшим, снова найден

Вид, который едва не исчез

Когда-то прибрежные куницы населяли значительную часть тихоокеанского побережья США — от северного Орегона до северной Калифорнии. В XX веке ситуация резко изменилась. Массовый отлов ради меха и масштабные вырубки старых лесов практически уничтожили привычную среду обитания вида.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куница в лесу

К концу столетия численность куниц сократилась настолько, что ученые считали их функционально вымершими. Подобные судьбы нередко постигают диких хищников, когда человек радикально меняет среду обитания, как это уже происходило с крупными хищниками Европы. Лишь в 1996 году в северной Калифорнии была обнаружена небольшая уцелевшая популяция. С тех пор вид официально считается находящимся под угрозой исчезновения.

Современные угрозы для прибрежной куницы

Даже сегодня оставшиеся группы животных остаются крайне уязвимыми. Они сталкиваются с отравляющими родентицидами, автомобильным транспортом, болезнями и дальнейшей утратой лесов. Дополнительное давление оказывает изменение климата, усиливающее частоту и масштаб лесных пожаров.

Все это делает понимание реальных потребностей вида особенно важным для его сохранения.

Как изучали скрытного хищника

В 2022 году исследователи Университета штата Орегон провели трёхмесячное обследование территории площадью около 150 квадратных миль к востоку от города Кламат в Калифорнии. Вместо отлова животных ученые использовали неинвазивные методы.

По всей территории были размещены ловушки для шерсти и автоматические камеры. Такие ловушки позволяют собрать несколько волосков животного, после чего по ДНК можно определить конкретную особь, не вступая с ней в контакт.

Что показал анализ ДНК

Генетические данные позволили идентифицировать 46 отдельных прибрежных куниц, из которых 28 оказались самцами и 18 — самками. Это важный результат, поскольку он даёт представление не просто о присутствии вида, а о реальной численности и распределении животных.

Куницы были обнаружены по всей исследуемой территории, а не в одном изолированном участке. Это указывает на то, что ландшафт всё ещё сохраняет мозаичную сеть подходящих мест обитания.

Две разные среды обитания

Исследование выявило чёткую зависимость от высоты над уровнем моря. В горных районах куницы чаще встречались на лесистых гребнях с устойчивым снежным покровом зимой. В низинах они предпочитали овраги, прибрежные зоны рек и влажные леса, где больше укрытий и разнообразной растительности.

Такая гибкость роднит куницу с другими видами, которые выживают благодаря сложным стратегиям адаптации, подобно тому как животные приспосабливаются к экстремальным условиям.

Какие леса нужны прибрежной кунице

Ключевым фактором остаётся структурная сложность леса. Куницы чаще всего выбирают участки с плотным пологом, крупными деревьями, сухостоем и поваленными стволами.

"Прибрежные куницы предпочитают леса со старовозрастными характеристиками, которые особенно уязвимы к изменению климата и пожарам", — отмечает эколог дикой природы Университета штата Орегон Шон Мэтьюз.

Ландшафты с разными целями

Территория исследования включает земли с различными формами управления — от племенных угодий народов юрок и карук до участков, используемых для лесозаготовки и рекреации. Это отражает реальность, в которой прибрежные куницы вынуждены выживать в "рабочих" ландшафтах с пересекающимися интересами.

Выбор методов управления лесами может сыграть решающую роль в том, станет ли среда обитания со временем более благоприятной или, наоборот, менее пригодной для вида.

Сравнение: прошлое и настоящее вида

В период с 1989 по 2012 год было зафиксировано всего 26 подтверждённых наблюдений прибрежных куниц. Сегодня данные указывают на более устойчивое, хотя и по-прежнему ограниченное присутствие. Это даёт осторожную надежду, но не повод для самоуспокоения.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Исследование показывает, что вид ещё не утрачен окончательно, но его положение остаётся хрупким.

Преимущества:

подтверждено наличие жизнеспособной популяции;

выявлены ключевые типы среды обитания;

получены данные для планирования охраны.

Ограничения:

численность остаётся низкой;

сильная зависимость от качества лесов;

уязвимость к пожарам и ядам.

Популярные вопросы о прибрежной кунице

Насколько редок этот вид?

Он считается находящимся под угрозой исчезновения и имеет крайне ограниченный ареал.

Почему леса так важны для куницы?

Им нужны укрытия, сложный рельеф и высокая плотность растительности для охоты и защиты.

Есть ли шанс на восстановление численности?

Да, при грамотном управлении лесами и снижении антропогенных рисков.