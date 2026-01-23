Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

То, чего не должно быть: биология зрения птиц пошла путём, противоречащим учебникам

Зоосфера
Глаза птиц давно считались одной из самых загадочных систем в живой природе. Ученых десятилетиями озадачивал вопрос, как сетчатка птиц может работать без привычного притока кислорода. Новое исследование показало: в их зрении скрыт механизм, который, с точки зрения классической биологии, вообще не должен существовать. Об этом сообщает Earth.

Почему сетчатка птиц — исключение из правил

Сетчатка глаза отвечает за преобразование света в сигналы для мозга и относится к самым энергоёмким тканям организма. У человека и большинства животных она пронизана густой сетью капилляров, которые постоянно снабжают клетки кислородом. Без него нервная ткань быстро погибает.

У птиц всё иначе. Их сетчатка полностью лишена кровеносных сосудов. Такое устройство напрямую связано с тем, как сформировались ключевые адаптации зрения у животных, позволяющие максимально эффективно использовать свет. Однако оставался главный вопрос — как такая ткань вообще выживает без кислорода.

Тайна, идущая с XVII века

Ещё в XVII веке анатомы обратили внимание на особую структуру внутри глаза птиц — пектен-окули. Этот гребневидный орган богат кровеносными сосудами, и многие поколения ученых предполагали, что именно он снабжает сетчатку кислородом.

Проблема заключалась в том, что прямых доказательств этому не существовало. Измерить уровень кислорода внутри живого глаза птицы, не нарушив нормальные физиологические условия, оказалось крайне сложной задачей.

"Это технически чрезвычайно сложно — необходимо сохранять стабильные условия в организме животного и при этом выполнять сверхточные измерения", — отметил профессор клинической медицины Орхусского университета Йенс Рандель Нюэнгаард.

Шокирующий результат измерений

Когда исследователям наконец удалось провести прямые измерения, результаты оказались неожиданными. Пектен-окули не снабжает сетчатку кислородом. Более того, около половины её слоёв находятся в состоянии постоянного кислородного голодания.

"Наша отправная точка была простой: согласно всему, что мы знаем о физиологии, эта ткань не должна функционировать", — сказал первый автор исследования, профессор Кристиан Дамсгаард.

Это открытие поставило ещё более сложный вопрос: откуда сетчатка берёт энергию.

Метаболизм без кислорода

Чтобы разобраться, ученые применили метод пространственной транскриптомики. Он позволяет увидеть, какие гены активны и в каких именно участках ткани.

За один анализ исследователи изучили активность от 5 до 10 тысяч генов в тончайших срезах сетчатки.

"Это был своего рода молекулярный GPS, показывающий, что происходит в каждой зоне", — пояснил Дамсгаард.

Результаты показали выраженную активность генов, отвечающих за анаэробный гликолиз — процесс получения энергии без участия кислорода.

Роль пектен-окули оказалась иной

Недостающий элемент пазла удалось найти с помощью визуализации метаболизма. Используя меченую глюкозу, ученые увидели, что сетчатка птиц поглощает сахар с необычайно высокой скоростью.

Генетический анализ показал, что пектен-окули насыщен переносчиками глюкозы и лактата. Это означает, что он не подаёт кислород, а выполняет другую функцию — аналогично тому, как работают альтернативные сенсорные системы у животных, например при необычных механизмах восприятия окружающего мира.

"Пектен — это не поставщик кислорода. Это система доставки топлива и удаления отходов", — подчеркнул Нюэнгаард.

Эволюционное преимущество

Отсутствие сосудов снижает рассеяние света внутри глаза, повышая чёткость изображения. Считается, что такая система сформировалась ещё у динозавров — предков современных птиц.

Эволюция нашла необычное решение: отказаться от кислорода в самой чувствительной ткани зрения и компенсировать это мощным притоком топлива.

Сравнение: сетчатка птиц и человека

У человека кислородное голодание тканей приводит к тяжёлым последствиям, например при инсульте. Сетчатка птиц, напротив, демонстрирует устойчивость к хронической гипоксии, используя альтернативный путь выработки энергии.

Плюсы и минусы такого устройства

Этот механизм кажется почти фантастическим, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

  • высокая острота зрения;
  • отсутствие сосудистых помех;
  • устойчивость к нехватке кислорода.

Ограничения:

  • сильная зависимость от притока глюкозы;
  • сложная система обмена веществ;
  • уникальность, плохо применимая напрямую к человеку.

Популярные вопросы о зрении птиц

Почему сетчатка птиц не нуждается в кислороде?
Она использует анаэробный гликолиз и получает энергию из глюкозы.

Зачем природе понадобилось такое решение?
Для повышения качества зрения за счёт отсутствия сосудов.

Может ли это помочь медицине?
Да, понимание этих механизмов может быть полезно при изучении инсульта и гипоксии тканей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
