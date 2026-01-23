Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

С такой шеей иначе не получится: как жирафы на самом деле спят в дикой природе

Зоосфера

Длинная шея жирафа кажется настоящим испытанием, особенно когда речь заходит о сне. Наблюдая за этими животными в зоопарке или на кадрах из саванны, легко заметить, что их отдых совсем не похож на привычный нам. За внешней неуклюжестью скрывается продуманная стратегия выживания.

Жираф
Фото: Giraffe by Susanne Nilsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Жираф

Почему жирафы чаще дремлют стоя

В дикой природе сон — уязвимое состояние, и жирафы это прекрасно "понимают" на уровне инстинктов. Чаще всего они ограничиваются короткой дремотой стоя, что позволяет мгновенно реагировать на опасность. Такая форма отдыха помогает сохранить контроль над обстановкой и вовремя заметить хищника, подобно тому как у многих видов животных работают врождённые механизмы выживания.

Краткий сон без полного расслабления напоминает так называемую "полудрёму", когда мышцы остаются напряжёнными, а органы чувств продолжают активно работать. Это особенно важно в условиях открытых пространств саванны.

Что происходит во время глубокого сна

Полноценный сон, включая фазу быстрого движения глаз, требует полного расслабления мышц. В этот момент стоять уже невозможно, и жирафам приходится ложиться. Тогда животное аккуратно подгибает ноги и изгибает шею так, чтобы голова могла опереться на задние конечности, создавая своеобразную "подушку".

Такая поза выглядит необычно, но она позволяет снизить нагрузку на шею и сохранить относительный комфорт. Подобные адаптации встречаются и у других видов, ведь сон у животных — это не просто отдых, а часть сложной системы приспособлений, как и у тех, кто может видеть сны и реагировать на них движениями тела.

Длинная шея как эволюционное преимущество

Шея жирафа — результат миллионов лет естественного отбора. Она даёт доступ к листве на большой высоте и играет роль в конкурентной борьбе между самцами. Однако у такого преимущества есть и "побочные эффекты", включая сложности с отдыхом и кровообращением.

Эволюция нашла баланс: несмотря на неудобства, жирафы научились спать мало, но эффективно. Их организм приспособился к коротким периодам глубокого сна, что снижает риски и поддерживает жизненно важные функции.

Сравнение сна жирафа и других животных

Сон жирафа заметно отличается от отдыха многих млекопитающих. Если одни виды могут позволить себе длительный сон лёжа, то жирафы вынуждены экономить каждую минуту. Такой подход ближе к стратегиям животных, которые отдыхают урывками и полагаются на постоянную бдительность, в отличие от тех, кто может полностью отключаться от внешнего мира. Об этом сообщает РБК.

Плюсы и минусы такой стратегии сна

Такой способ отдыха сформировался не случайно и имеет свои особенности.

Плюсы:

  • высокая защищённость от хищников,
  • быстрая реакция на угрозу,
  • сохранение энергии.

Минусы:

  • короткая продолжительность глубокого сна,
  • повышенная нагрузка на тело,
  • необходимость сложных поз для отдыха.

Популярные вопросы о сне жирафов

Почему жирафы редко спят лёжа?

Положение лёжа делает их более уязвимыми, а подъём с земли занимает время.

Сколько часов в сутки спит жираф?

В среднем от 2 до 4 часов, в основном короткими периодами.

Опасен ли сон для жирафа в дикой природе?

Да, поэтому сон максимально сокращён и распределён на короткие фазы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
