Безобидная привычка с неприятными последствиями: чем опасен снег для домашних собак

Зимние прогулки с собакой кажутся безобидными, но именно в холодное время года у питомцев появляется привычка, которая может навредить здоровью. Речь идёт о поедании снега — поведении, на которое многие владельцы не обращают внимания. Между тем последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака лижет снег на улице

Чем опасен снег для организма собаки

На первый взгляд снег выглядит чистым, однако на практике он часто содержит множество загрязнений. Под снежным покровом и на его поверхности скапливаются выхлопные газы, пыль, мусор и следы жизнедеятельности других животных. Попадая в организм собаки, всё это повышает риск инфекций и расстройств пищеварения.

Дополнительная опасность связана с температурой. Поедание холодного снега может привести к переохлаждению слизистых и всего организма, после чего нередко развиваются простудные заболевания. Особенно уязвимы щенки, пожилые собаки и животные с ослабленным иммунитетом.

Реагенты и химия: скрытая угроза

Зимой дороги и тротуары обрабатываются противогололёдными реагентами. Эти химические вещества легко попадают в снег, а затем — в организм питомца. Даже небольшое количество реагентов может вызвать раздражение желудка, дыхательных путей или кожные аллергические реакции.

При регулярном контакте с химическими смесями возрастает риск хронических проблем, включая нарушения работы пищеварительной системы. Именно поэтому поедание снега в городе считается особенно опасным.

Почему собаки тянутся к снегу

Чаще всего причина кроется в жажде. Во время активной прогулки собака может испытывать потребность в воде и инстинктивно восполнять её за счёт снега. Иногда такое поведение связано и с любопытством, особенно у молодых животных.

Чтобы избежать этого, владельцам рекомендуют брать с собой на прогулку миску и термос с тёплой водой. Такой простой шаг помогает снизить интерес питомца к снегу.

Уход за лапами и шерстью зимой

Зимой особого внимания требуют лапы. Между подушечками скапливается снег, который со временем превращается в плотные ледяные комки. Они доставляют дискомфорт, могут травмировать кожу и провоцировать желание грызть или слизывать снег. Специалисты советует регулярно подстригать шерсть в этих зонах, а также на участках, которые чаще всего соприкасаются с землёй. Это снижает риск переохлаждения и облегчает уход после прогулки.

Одежда для питомца: что важно учесть

При выборе зимней одежды предпочтение стоит отдавать простым моделям без лишнего декора. Украшения и сложные элементы задерживают снег, который при таянии увлажняет шерсть и делает её более чувствительной к холоду.

Практичность в этом случае важнее внешнего вида — одежда должна защищать, а не создавать дополнительные проблемы. Об этом сообщает Gismeteo.

Плюсы и минусы зимних прогулок

Зимние прогулки полезны для физической активности и психоэмоционального состояния собаки. Свежий воздух и движение укрепляют организм и поддерживают тонус. Однако холод, реагенты и влажный снег требуют от владельца большей внимательности и регулярного ухода.

Советы

Берите на прогулку тёплую воду для питомца. Следите, чтобы собака не ела снег, особенно возле дорог. Подстригайте шерсть между подушечками лап. Выбирайте простую и функциональную зимнюю одежду. После прогулки мойте лапы тёплой водой и тщательно вытирайте.

Популярные вопросы о поедании снега собаками

Можно ли позволять собаке есть снег за городом?

Даже за пределами города снег не всегда безопасен, поэтому лучше избегать такой привычки.

Что делать, если собака постоянно тянется к снегу?

Чаще предлагайте воду во время прогулки и отвлекайте питомца командами или игрушками.

Нужно ли использовать защитные средства для лап?

Да, специальные кремы и бальзамы помогают защитить кожу от реагентов и пересыхания.