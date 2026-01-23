Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Каждое вмешательство ломает сон: как безобидное действие вредит кошачьей психике

Зоосфера

Подёргивания лап, усов или хвоста у спящей кошки часто пугают владельцев, особенно если движения выглядят резкими. Однако в большинстве случаев это естественная часть сна, а не сигнал тревоги. Специалисты предупреждают: вмешательство в такие моменты может навредить питомцу.

Сон кошки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сон кошки

Почему кошка дёргается во сне

Во время сна кошки, как и люди, проходят несколько фаз. Подёргивания чаще всего возникают в фазе быстрого сна, когда мозг активно работает. В этот период животному могут сниться охота, игры или другие насыщенные события.

Мозг почти не уступает по активности состоянию бодрствования, но тело при этом временно "отключено". Такой механизм защищает животное от резких движений. Однако мелкие сокращения мышц сохраняются — именно они проявляются в виде подёргиваний лап или хвоста и считаются физиологической нормой.

Чем опасно резкое пробуждение

Попытка разбудить кошку в фазе быстрого сна может обернуться стрессом. Животное способно на несколько секунд потерять ориентацию, не сразу понять, где находится, и отреагировать защитно. В некоторых случаях это выражается в шипении или резких движениях.

Регулярное нарушение сна отражается и на общем состоянии питомца. Со временем могут усиливаться тревожность и раздражительность, ухудшаться память и способность к обучению, а иммунная система становится менее устойчивой к нагрузкам.

Особые группы риска

Наиболее чувствительны к резкому пробуждению пожилые кошки и животные с неврологическими нарушениями. У них вмешательство в сон может сопровождаться кратковременными проблемами с координацией или выраженной панической реакцией. Поэтому для таких питомцев спокойный и непрерывный сон особенно важен.

Как правильно разбудить кошку при необходимости

Иногда ситуации всё же требуют разбудить животное. В этом случае важно действовать максимально деликатно. Ветеринар подчёркивает, что нельзя трясти или резко прикасаться к питомцу. Лучший вариант — тихо обратиться к кошке голосом или слегка, почти невесомо коснуться её, давая время прийти в себя.

Плюсы и минусы вмешательства в сон

Иногда владельцы считают, что будят кошку "из заботы". Однако такое вмешательство имеет больше минусов, чем пользы. Оно повышает уровень стресса и может привести к нежелательным реакциям. Единственный плюс — возможность разбудить питомца в экстренной ситуации, если это действительно необходимо. Об этом сообщает Gismeteo.

Советы для владельцев кошек

  1. Наблюдайте за подёргиваниями, не паникуя — чаще всего это норма.
  2. Не будите кошку без необходимости.
  3. Обеспечьте питомцу тихое и безопасное место для сна.
  4. При сомнениях в состоянии животного консультируйтесь с ветеринаром.

Популярные вопросы о сне кошек

Нормально ли, если кошка дёргается во сне?

Да, это связано с фазой быстрого сна и активной работой мозга.

Может ли кошка видеть сны?

Специалисты считают, что да — особенно в моменты подёргиваний.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Если движения сопровождаются криками, судорогами или сохраняются в бодрствующем состоянии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот сон кошка питомец питомцы животные
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Садоводство, цветоводство
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Последние материалы
Новый мотор — как ящик Пандоры: первые километры решают судьбу всей машины
Хотите уют и стиль? Начните со штор: советы, которые преобразят спальню полностью
Сытно, быстро и дёшево: блюдо, которое выручит в любой вечер недели
Золотая корочка и нежная середина: наггетсы, которые побеждают магазинные
Свёкла как с картинки: без колец, тёмная и сладкая — сорт решает всё
Больше никакого гула и эха: хитрости, которые превращают квартиру в тихую гавань
Сняли за полчаса — лечат месяцами: тёмная сторона полуперманентного маникюра
Три вида мяса — три сценария для организма: что скрывается за привычным вкусом
Мясной рулет, который готовится сам: минимум усилий — максимум вкуса и аплодисментов
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.