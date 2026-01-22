Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств

Зоосфера

Зимние купания в горячих источниках давно стали визитной карточкой японских макак. Однако за эффектными кадрами скрывается куда более сложная биологическая история, связанная со здоровьем и микромиром тела. Данные показывают, что привычка греться в воде влияет не только на комфорт, но и на внутренние процессы организма.

Макаки в горячем источнике
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Макаки в горячем источнике

Купание как часть стратегии выживания

Японские макаки, обитающие в районе Дзигокудани, используют горячие источники не спонтанно, а выборочно. Чаще всего в воду заходят самки, и это поведение связано не только с холодом. Купание меняет их взаимодействие с эктопаразитами — в частности, снижает активность вшей, которые чувствительны к высокой температуре и влажности.

Также сдвиги в составе кишечной микрофлоры. Это говорит о том, что регулярный контакт с горячей водой способен влиять на голобионт — единую систему "организм плюс микробиом", от которой напрямую зависит иммунитет и общее состояние здоровья.

Микробиом и социальное поведение

Особый интерес вызвало то, что совместное использование источников не увеличивало риск заражения кишечными паразитами. Напротив, данные ставят под сомнение распространённое предположение, что общие водоёмы всегда опасны с точки зрения инфекций. В природе многое решает контекст: температура, химический состав воды и особенности поведения группы.

Подобные механизмы уже наблюдались у других видов, где коллективные привычки помогают снижать риски заболеваний и регулируют социальные контакты, как это происходит у приматов в ситуациях, связанных с распознаванием больных сородичей. Такие наблюдения дополняют данные о сложных эмоциональных и поведенческих реакциях приматов, включая отношение к утрате потомства, показывая, что здоровье и поведение тесно переплетены. Об этом сообщает научное издание "Поиск".

Плюсы и минусы купания для животных

Купание в природных источниках может играть разную роль в жизни животных. Всё зависит от условий и частоты контакта с водой.

С одной стороны, оно даёт очевидные преимущества:

снижение нагрузки от эктопаразитов;

возможную стабилизацию микробиома;

уменьшение физиологического стресса в холодный период.

С другой стороны, у такого поведения есть и ограничения:

  • зависимость от доступности подходящих водоёмов;
  • риск переохлаждения при резкой смене температуры;
  • конкуренция внутри группы за безопасные места.

Популярные вопросы о поведении животных и микробиоме

Может ли поведение менять микробиом?

Да, регулярные действия — от купания до социальных контактов — способны влиять на состав микрофлоры.

Опасны ли общие водоёмы для животных?

Не всегда. В ряде случаев условия среды снижают риски заражения, а не увеличивают их.

Почему такие исследования важны?

Они помогают понять эволюционные причины поведения и дают ключи к сохранению здоровья диких популяций.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука животные поведение
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Последние материалы
Верхняя одежда стала главным героем: как в 2026 обновляют пальто без шопинга
Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств
Неочевидное направление выходного дня: город, где Россия ощущается по-настоящему
Привычный старт дня скрывает сбой: организм запускается как аварийная система
Бюджетно, быстро и вкусно: куриная печень в сметане получается удивительно нежной
Куст без проплешин и море цветов: секрет ампельного карантуса кроется в зимнем уходе
Человек оказался хуже климата: трагические примеры исчезнувших с лица Земли животных
Зрение под ударом: как нарушение гигиены линз приводит к тяжёлым поражениям глаз
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Волосы замораживают, а они становятся живыми и гладкими без утюжков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.