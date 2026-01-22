Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств

Зимние купания в горячих источниках давно стали визитной карточкой японских макак. Однако за эффектными кадрами скрывается куда более сложная биологическая история, связанная со здоровьем и микромиром тела. Данные показывают, что привычка греться в воде влияет не только на комфорт, но и на внутренние процессы организма.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Макаки в горячем источнике

Купание как часть стратегии выживания

Японские макаки, обитающие в районе Дзигокудани, используют горячие источники не спонтанно, а выборочно. Чаще всего в воду заходят самки, и это поведение связано не только с холодом. Купание меняет их взаимодействие с эктопаразитами — в частности, снижает активность вшей, которые чувствительны к высокой температуре и влажности.

Также сдвиги в составе кишечной микрофлоры. Это говорит о том, что регулярный контакт с горячей водой способен влиять на голобионт — единую систему "организм плюс микробиом", от которой напрямую зависит иммунитет и общее состояние здоровья.

Микробиом и социальное поведение

Особый интерес вызвало то, что совместное использование источников не увеличивало риск заражения кишечными паразитами. Напротив, данные ставят под сомнение распространённое предположение, что общие водоёмы всегда опасны с точки зрения инфекций. В природе многое решает контекст: температура, химический состав воды и особенности поведения группы.

Подобные механизмы уже наблюдались у других видов, где коллективные привычки помогают снижать риски заболеваний и регулируют социальные контакты, как это происходит у приматов в ситуациях, связанных с распознаванием больных сородичей. Такие наблюдения дополняют данные о сложных эмоциональных и поведенческих реакциях приматов, включая отношение к утрате потомства, показывая, что здоровье и поведение тесно переплетены. Об этом сообщает научное издание "Поиск".

Плюсы и минусы купания для животных

Купание в природных источниках может играть разную роль в жизни животных. Всё зависит от условий и частоты контакта с водой.

С одной стороны, оно даёт очевидные преимущества:

снижение нагрузки от эктопаразитов;

возможную стабилизацию микробиома;

уменьшение физиологического стресса в холодный период.

С другой стороны, у такого поведения есть и ограничения:

зависимость от доступности подходящих водоёмов;

риск переохлаждения при резкой смене температуры;

конкуренция внутри группы за безопасные места.

Популярные вопросы о поведении животных и микробиоме

Может ли поведение менять микробиом?

Да, регулярные действия — от купания до социальных контактов — способны влиять на состав микрофлоры.

Опасны ли общие водоёмы для животных?

Не всегда. В ряде случаев условия среды снижают риски заражения, а не увеличивают их.

Почему такие исследования важны?

Они помогают понять эволюционные причины поведения и дают ключи к сохранению здоровья диких популяций.