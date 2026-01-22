Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
18 пальцев с кровью: у этой саламандры есть секрет, которого нет у других амфибий

Зоосфера

Странствующая саламандра сильно отличается от привычных земноводных, которых принято искать у воды или под камнями. Она почти всю жизнь проводит высоко над землёй, передвигаясь по кронам гигантских деревьев. Для выживания в таком пространстве природе пришлось наделить её редким и тонко настроенным механизмом.

Саламандра
Фото: Self-photographed by Christian Jansky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Саламандра

Жизнь среди секвой и постоянный риск падения

Странствующая саламандра (Aneides vagrans) обитает в прибрежных секвойных лесах Северной Америки. Эти амфибии селятся в глубоких трещинах коры и на высоте до 90 метров ищут насекомых, пауков, мелких членистоногих и улиток. Подобно тому как крошечные тропические лягушки приспосабливаются к экстремальным условиям среды, саламандра эволюционно ушла в вертикальное пространство леса. Постоянные прыжки между ветвями требуют от животного точности и надёжного сцепления, иначе любое неверное движение может закончиться падением.

В отличие от большинства земноводных, саламандра не использует липкие подушечки или когти. Вместо этого она задействует собственную кровеносную систему, превращая пальцы лап в управляемый инструмент для движения по коре.

Как работает "кровяная" хватка

У саламандры 18 пальцев с полупрозрачной кожей, через которую хорошо видно движение крови. Долгое время учёные предполагали, что усиленный кровоток нужен лишь для насыщения тканей кислородом, но прямых доказательств не существовало.

Биологи под руководством Кристиана Брауна из Университета штата Вашингтон использовали высокоскоростную видеосъёмку и обнаружили, что саламандра способна очень точно регулировать приток крови к каждому пальцу. Подобные неожиданные физиологические решения встречаются и у других видов — например, у птиц с природными токсинами, где защита встроена прямо в тело.

Перед прыжком животное быстро нагнетает кровь в кончики пальцев. Давление увеличивается, подушечки слегка раздуваются, площадь контакта с корой уменьшается, и лапа легче отрывается от поверхности. Это помогает безопасно начать прыжок между ветвями.

Мягкая посадка и надёжное сцепление

Не менее важен и обратный процесс. Сразу после приземления саламандра резко отводит кровь из пальцев, делая их мягче и податливее. Благодаря этому подушечки лучше повторяют неровный рельеф коры секвойи и увеличивают площадь соприкосновения.

Таким образом, животное постоянно меняет давление в пальцах в зависимости от задачи — шагает ли оно, цепляется или отталкивается от поверхности. Если ты карабкаешься по секвойе и у тебя 18 пальцев, удерживающихся за кору, умение быстро и безопасно отцепляться, не повреждая их, имеет огромное значение.

Странствующая саламандра и другие древесные амфибии

В отличие от древесных лягушек, использующих липкий секрет, саламандра опирается на механическое изменение формы пальцев. Это снижает износ тканей и позволяет эффективнее работать с грубой поверхностью коры. По сравнению с наземными саламандрами, Aneides vagrans демонстрирует гораздо более сложный контроль движений, необходимый для жизни на высоте. Об этом сообщает издание Live Science.

Плюсы и минусы необычного механизма

Такой способ передвижения даёт животному заметные преимущества, но имеет и ограничения. Он особенно эффективен в условиях секвойных лесов с толстой и неровной корой. Однако вне древесной среды подобный механизм менее полезен и требует точной работы кровеносной системы.

Как распознать странствующую саламандру в природе

  1. Обращайте внимание на секвойные леса в прибрежных районах.
  2. Осматривайте трещины коры на большой высоте.
  3. Ищите небольших саламандр с квадратными пальцами и полупрозрачной кожей.
  4. Наблюдайте за движениями лап — они часто сопровождаются заметным изменением цвета пальцев.

Популярные вопросы о странствующей саламандре

Как выбрать среду для наблюдения за этим видом?

Лучше всего подходят старые секвойные леса с высокими деревьями и минимальным вмешательством человека.

Опасен ли для саламандры такой способ передвижения?

При правильной работе механизма риск минимален, именно поэтому он эволюционно закрепился.

Чем этот вид отличается от обычных саламандр?

Главное отличие — полностью древесный образ жизни и активное использование кровяного давления для сцепления с поверхностью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
