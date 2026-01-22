Зима кусает первой: ошибки, которые оставляют собаку без защиты на морозе

Зимой прогулки с собакой требуют особого внимания, особенно если питомец плохо переносит холод. Некоторые породы мерзнут заметно быстрее других, и это может сказаться на их самочувствии и здоровье. Кинологи напоминают, что важны не только порода и размер, но и привычки, которые формируются у животного с детства.

Фото: Flickr by Robert Simmons, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чихуахуа

Какие собаки чувствительнее к холоду

В холодное время года сильнее всего страдают собаки мелких и короткошёрстных пород. Чихуахуа, той-терьеры и мексиканские голые собаки практически не защищены от низких температур из-за отсутствия плотного подшерстка и небольшого объёма тела.

"В целом в холода больше всего страдают питомцы мелких, а также короткошерстных пород, однако главным фактором является закалка", — пояснил кинолог Константин Карапетьянц.

Эксперт отмечает, что даже короткая шерсть не всегда означает полную уязвимость. При регулярных прогулках организм животного постепенно адаптируется, и собака может комфортно находиться на улице дольше, чем принято считать, особенно если режим выгула выстроен грамотно и без резких нагрузок.

Почему закалка важнее одежды

Регулярный выход на улицу в любую погоду помогает питомцу лучше переносить холод, ветер и осадки. Однако речь не идет о длительных прогулках в мороз — достаточно 15-20 минут, но каждый день. Такой подход формирует устойчивость и снижает риск переохлаждения, а также помогает избежать поведенческих проблем, связанных с нехваткой активности.

"Очень важно гулять с собакой в любую погоду, даже когда мороз, осадки и ветер, но при этом нужно знать меру", — отметил кинолог.

Специалист также предостерёг владельцев от привычки носить маленьких собак на руках. Постоянное тепло мешает животному адаптироваться к уличным условиям, из-за чего даже кратковременный холод воспринимается тяжелее, чем мог бы при регулярных прогулках.

Как правильно одевать собаку зимой

Чрезмерное утепление может навредить не меньше, чем его отсутствие. Короткошёрстных и мелких собак допустимо одевать в лёгкий комбинезон, который защищает от ветра и влаги, особенно во время осадков и сильного ветра, а в отдельных случаях стоит учитывать и обувь для собак зимой.

При этом породы с густой шерстью не нуждаются в дополнительной экипировке. Такая защита нарушает естественную терморегуляцию, и организм хуже приспосабливается к погодным условиям, что подтверждают рекомендации по одежде для собак.

Особое внимание стоит уделять условиям дома. Сквозняки представляют реальную опасность и могут привести к простуде даже у закаленного питомца.

"А вот чего на самом деле следует остерегаться, так это сквозняков, из-за которых питомцы могут заболеть", — подчеркнул Константин Карапетьянц.

Сравнение: мелкие и крупные породы зимой

Собаки небольшого размера быстрее теряют тепло из-за высокой теплоотдачи и тонкого жирового слоя. Крупные породы, особенно с плотной шерстью и подшерстком, дольше сохраняют тепло и спокойнее реагируют на мороз. Однако и им требуется регулярный выгул без чрезмерных нагрузок и длительного пребывания на холоде, сообщает Москва 24.

Советы по зимним прогулкам с собакой

Выходите на прогулку ежедневно, даже в мороз. Ограничивайте время пребывания на улице до 15-20 минут. Используйте легкую защитную одежду только при необходимости. Не носите собаку на руках без крайней нужды. Следите за отсутствием сквозняков дома.

Популярные вопросы о зимнем выгуле собак

Как понять, что собаке холодно?

Если питомец дрожит, поджимает лапы или старается быстрее вернуться домой, прогулку лучше сократить.

Нужно ли всем собакам носить комбинезоны?

Нет, одежда необходима в основном мелким, короткошерстным и пожилым собакам.

Что лучше зимой: короткие или длинные прогулки?

Короткие, но регулярные прогулки помогают сохранить здоровье и снизить стресс.