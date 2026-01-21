Смерть под корой: микроскопическая атака запускает необратимые последствия для лесов

Вязы по всему Северному полушарию продолжают массово гибнуть, зачастую всего за один сезон. Новые полевые данные показывают, что ключевую роль в этом процессе играет не только опасный грибок, но и крошечные короеды, переносящие сразу несколько видов грибов. Такое сочетание ускоряет распространение болезни и усложняет борьбу с ней. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Борьба с короедом

Как короеды переносят болезнь вязов

Болезнь голландского вяза развивается после того, как грибок попадает в проводящую систему дерева. Это происходит через повреждения коры, которые оставляют короеды, питаясь молодыми побегами. Гриб распространяется по сосудам, а дерево, пытаясь защититься, закупоривает их, лишая себя воды.

В результате листья на отдельных ветках желтеют и скручиваются, под корой появляются бурые полосы, а затем гибнет всё дерево. Помимо насекомых, гриб может распространяться и через корневые системы соседних вязов, усиливая локальные вспышки — подобные цепные реакции уже наблюдаются в других уязвимых экосистемах лесов.

Что показали исследования в Италии

Учёные Национального исследовательского совета Италии (CNR) в течение нескольких сезонов отлавливали короедов в Тоскане. Всего было собрано 7 150 взрослых жуков, которых анализировали на наличие грибов. Для этого использовали воронкообразные ловушки, установленные у больных и ослабленных деревьев.

Работой руководила миколог Алессия Л. Пепори, изучающая роль насекомых в переносе патогенов. Сборы велись с весны до начала осени, что позволило сравнить ситуацию в зонах активных вспышек и там, где болезнь пока сдерживается.

Два грибка — одна угроза

Анализ показал, что короеды практически всегда переносят сразу два грибка. Первый — Ophiostoma novo-ulmi, основной возбудитель болезни голландского вяза. Второй — Geosmithia spp., менее известный гриб, который также обитает в ходах под корой.

"Наши результаты показывают, что независимо от эпидемиологической ситуации оба грибка всегда присутствуют на теле взрослых насекомых", — отмечает Алессия Пепори.

Каждый перелёт жука между деревьями означает перенос сразу двух наборов спор, что повышает вероятность заражения новых побегов.

Как меняется соотношение грибов

Учёные использовали ДНК-анализ, измельчая группы жуков и измеряя количество генетического материала грибов. Выяснилось, что соотношение грибов меняется в зависимости от стадии вспышки.

В районах, где болезнь только начинала проявляться, ДНК Geosmithia превышала уровень патогенного грибка более чем в пять раз. В зонах активного заражения доля Ophiostoma novo-ulmi становилась выше, а там, где большинство вязов уже погибло, количество обоих грибов снижалось.

Это говорит о том, что второй гриб может активно развиваться, пока деревья ещё выглядят здоровыми, но сам по себе он не способен остановить эпидемию.

Две волны за одно лето

Наблюдения за короедами выявили два пика активности за сезон — в середине июля и в конце августа. Насекомые начинали летать, когда средняя недельная температура достигала примерно 16 °C, а рост грибковой нагрузки фиксировался позже, с усилением летней жары.

Максимальные уровни ДНК грибов приходились на вторую половину августа, совпадая со второй волной короедов. Подобная чувствительность к температуре перекликается с тем, как климатические изменения перестраивают поведение организмов в других регионах, включая быстро меняющиеся природные зоны.

Почему самки особенно важны

В ловушках оказалось примерно на 10 % больше самок, и именно они чаще несли более высокие нагрузки Geosmithia в конце сезона. Самки первыми заселяют новые участки для размножения, дольше контактируют со свежей древесиной и грибами.

При этом уровень основного патогена у самцов и самок оставался схожим. Это делает самок важной группой для мониторинга, хотя пока не объясняет, почему одни участки избегают массовых вспышек.

Гриб против гриба: неожиданный эффект

Лабораторные эксперименты показали, что Geosmithia может вести себя как гриб-паразит, подавляя рост Ophiostoma novo-ulmi. При совместном заражении тяжесть болезни у вязов снижалась.

Однако в реальных лесных условиях эффект может быть слабее из-за богатой питательной среды коры. Использование такого подхода требует осторожности и дополнительных полевых испытаний.

Плюсы и минусы современных методов

Преимущества:

снижение численности короедов;

замедление распространения болезни;

возможность раннего выявления очагов.

Недостатки:

высокая трудоёмкость;

необходимость постоянного мониторинга;

отсутствие полного решения без устойчивых сортов вязов.

Популярные вопросы о болезни голландского вяза

Почему болезнь распространяется так быстро?

Из-за сочетания активных короедов и эффективного грибкового патогена.

Можно ли полностью остановить эпидемию?

Пока нет, но мониторинг и устойчивые сорта могут значительно снизить потери.

Опасен ли второй гриб?

Он не убивает деревья напрямую, но играет важную роль в динамике инфекции.