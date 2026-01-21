Смерть под корой: микроскопическая атака запускает необратимые последствия для лесов

Вязы по всему Северному полушарию продолжают массово гибнуть, зачастую всего за один сезон. Новые полевые данные показывают, что ключевую роль в этом процессе играет не только опасный грибок, но и крошечные короеды, переносящие сразу несколько видов грибов. Такое сочетание ускоряет распространение болезни и усложняет борьбу с ней. Об этом сообщает Earth.
Болезнь голландского вяза развивается после того, как грибок попадает в проводящую систему дерева. Это происходит через повреждения коры, которые оставляют короеды, питаясь молодыми побегами. Гриб распространяется по сосудам, а дерево, пытаясь защититься, закупоривает их, лишая себя воды.
В результате листья на отдельных ветках желтеют и скручиваются, под корой появляются бурые полосы, а затем гибнет всё дерево. Помимо насекомых, гриб может распространяться и через корневые системы соседних вязов, усиливая локальные вспышки — подобные цепные реакции уже наблюдаются в других уязвимых экосистемах лесов.
Учёные Национального исследовательского совета Италии (CNR) в течение нескольких сезонов отлавливали короедов в Тоскане. Всего было собрано 7 150 взрослых жуков, которых анализировали на наличие грибов. Для этого использовали воронкообразные ловушки, установленные у больных и ослабленных деревьев.
Работой руководила миколог Алессия Л. Пепори, изучающая роль насекомых в переносе патогенов. Сборы велись с весны до начала осени, что позволило сравнить ситуацию в зонах активных вспышек и там, где болезнь пока сдерживается.
Анализ показал, что короеды практически всегда переносят сразу два грибка. Первый — Ophiostoma novo-ulmi, основной возбудитель болезни голландского вяза. Второй — Geosmithia spp., менее известный гриб, который также обитает в ходах под корой.
"Наши результаты показывают, что независимо от эпидемиологической ситуации оба грибка всегда присутствуют на теле взрослых насекомых", — отмечает Алессия Пепори.
Каждый перелёт жука между деревьями означает перенос сразу двух наборов спор, что повышает вероятность заражения новых побегов.
Учёные использовали ДНК-анализ, измельчая группы жуков и измеряя количество генетического материала грибов. Выяснилось, что соотношение грибов меняется в зависимости от стадии вспышки.
В районах, где болезнь только начинала проявляться, ДНК Geosmithia превышала уровень патогенного грибка более чем в пять раз. В зонах активного заражения доля Ophiostoma novo-ulmi становилась выше, а там, где большинство вязов уже погибло, количество обоих грибов снижалось.
Это говорит о том, что второй гриб может активно развиваться, пока деревья ещё выглядят здоровыми, но сам по себе он не способен остановить эпидемию.
Наблюдения за короедами выявили два пика активности за сезон — в середине июля и в конце августа. Насекомые начинали летать, когда средняя недельная температура достигала примерно 16 °C, а рост грибковой нагрузки фиксировался позже, с усилением летней жары.
Максимальные уровни ДНК грибов приходились на вторую половину августа, совпадая со второй волной короедов. Подобная чувствительность к температуре перекликается с тем, как климатические изменения перестраивают поведение организмов в других регионах, включая быстро меняющиеся природные зоны.
В ловушках оказалось примерно на 10 % больше самок, и именно они чаще несли более высокие нагрузки Geosmithia в конце сезона. Самки первыми заселяют новые участки для размножения, дольше контактируют со свежей древесиной и грибами.
При этом уровень основного патогена у самцов и самок оставался схожим. Это делает самок важной группой для мониторинга, хотя пока не объясняет, почему одни участки избегают массовых вспышек.
Лабораторные эксперименты показали, что Geosmithia может вести себя как гриб-паразит, подавляя рост Ophiostoma novo-ulmi. При совместном заражении тяжесть болезни у вязов снижалась.
Однако в реальных лесных условиях эффект может быть слабее из-за богатой питательной среды коры. Использование такого подхода требует осторожности и дополнительных полевых испытаний.
Преимущества:
Недостатки:
Почему болезнь распространяется так быстро?
Из-за сочетания активных короедов и эффективного грибкового патогена.
Можно ли полностью остановить эпидемию?
Пока нет, но мониторинг и устойчивые сорта могут значительно снизить потери.
Опасен ли второй гриб?
Он не убивает деревья напрямую, но играет важную роль в динамике инфекции.
Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.