Пингвины спешат жить: потепление сжимает время, от которого зависит выживание

Антарктида долго считалась символом неизменности, но даже здесь природа начинает ускоряться. Учёные зафиксировали, что пингвины стали размножаться значительно раньше, чем всего несколько десятилетий назад. Эти сдвиги происходят с рекордной скоростью и напрямую связаны с климатическим потеплением. Об этом сообщает Earth.

Императорские пингвины

Почему время размножения так важно

Сроки размножения, или фенология, критически влияют на выживание пингвинов. Появление птенцов должно совпадать с пиком доступности пищи, подходящей погодой и безопасными условиями для гнездования. В Антарктиде этот баланс особенно хрупок: сезон размножения короткий, а ошибка во времени может стоить целого поколения — особенно на фоне ускоряющегося изменения климата.

Исследователи сосредоточились не на первых визитах птиц, а на моменте устойчивого заселения колоний — когда пингвины постоянно присутствуют на местах гнездования. Такой подход даёт более точную картину начала реального размножения.

Масштабное наблюдение за колониями

Десятилетнее исследование проекта Penguin Watch, реализованное при участии Оксфордского университета и Oxford Brookes University, охватило 37 колоний в Антарктиде и на субантарктических островах. Учёные использовали 77 камер с таймлапс-съёмкой, что позволило анализировать не локальные, а видовые тенденции.

В фокусе оказались три вида: пингвины Адели, антарктические пингвины (chinstrap) и пингвины Дженту. Размеры колоний варьировались от небольших групп до сотен тысяч гнёзд.

Размножение ускоряется рекордными темпами

Все три вида начали размножаться раньше, но наибольший сдвиг показали пингвины Дженту. В среднем их заселение колоний сместилось примерно на 13 дней за десятилетие, а в некоторых местах — до 24 дней. Это самый быстрый известный темп изменения сроков размножения среди птиц.

Пингвины Адели и chinstrap также демонстрируют ускорение — около 10 дней за десятилетие. По скорости реакции на климатические изменения пингвины теперь входят в число самых чувствительных видов на планете, как и другие уязвимые морские животные, о чём свидетельствуют исследования морских экосистем.

Температура, лёд и пища

Основным фактором изменений стало потепление. Камеры зафиксировали, что в районах колоний температура воздуха растёт примерно в четыре раза быстрее, чем средний показатель по Антарктиде. Эти места уже входят в число самых быстро нагревающихся сред обитания в мире.

Пингвины ориентируются на разные сигналы. Для Адели ключевым фактором остаётся морской лёд: его сокращение облегчает ранний доступ к местам гнездования. Пингвины chinstrap сильнее зависят от наличия криля, численность которого связана с продуктивностью планктона. Дженту в большей степени реагируют на общее потепление и уменьшение числа морозных дней.

Такое расхождение создаёт риски. Если птенцы появляются раньше, а пик доступности пищи смещается позже, выживаемость потомства может снижаться.

Кто выигрывает, а кто теряет

"Наши результаты указывают на то, что среди пингвинов появятся "победители и проигравшие” изменения климата", — говорит ведущий автор исследования, постдокторант Oxford Brookes University Игнасио Хуарес Мартинес.

Пингвины Дженту питаются как рыбой, так и крилем и могут оставаться рядом с колониями круглый год. Такая гибкость даёт им преимущество. Адели и chinstrap сильнее зависят от льда и криля, что ограничивает их адаптационные возможности.

Поведение как ранний сигнал тревоги

Изменение сроков размножения позволяет заметить стресс задолго до резкого сокращения численности. Именно поэтому мониторинг поведения на ландшафтном уровне становится всё более важным инструментом экологии.

Рост конкуренции в колониях

Исторически разные виды пингвинов размножались в разное время и частично избегали конкуренции. Ускоренное размножение пингвинов Дженту сокращает этот временной разрыв. В смешанных колониях они уже занимают гнездовые участки раньше других видов.

В будущем это может привести к усиленной борьбе за пространство и пищу, что затронет не только пингвинов, но и всю антарктическую пищевую сеть.

Плюсы и минусы раннего размножения

Раннее размножение может давать временные преимущества, но несёт и риски.

Плюсы:

более ранний доступ к гнездовым участкам;

использование тёплых периодов;

преимущества для универсальных видов.

Минусы:

несоответствие пика пищи потребностям птенцов;

усиление межвидовой конкуренции;

рост уязвимости специализированных видов.

