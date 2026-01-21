Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кошка или собака в кровати: польза есть, но риски тоже никуда не делись

Домашние животные давно перестали быть просто помощниками и стали частью семьи, а потому всё чаще оказываются в спальне хозяев. Совместный сон с собакой или кошкой может приносить комфорт, но он не всегда одинаково полезен для здоровья. Чтобы такая привычка не обернулась проблемами, важно учитывать физиологию человека и поведение питомца. Об этом сообщает TF1 INFO.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Почему люди спят с питомцами

Для многих владельцев присутствие животного рядом ночью ассоциируется с чувством защищённости. Собаки часто воспринимаются как "ночные сторожа", реагирующие на шумы, а кошки — как источник спокойствия благодаря размеренному дыханию и мурлыканью. Такое соседство особенно важно для детей, пожилых людей и тех, кто живёт один.
Дополнительным аргументом называют влияние на иммунитет: регулярный контакт с микрофлорой животного может способствовать формированию защитных реакций организма, особенно в детском возрасте.

Что может пойти не так

Несмотря на плюсы, сон с питомцем имеет и обратную сторону. Даже спокойная собака может мешать из-за движений или храпа, а кошки нередко активны ночью и под утро. Повторяющиеся микропробуждения ухудшают качество сна и отражаются на концентрации и самочувствии днём.
Существует и гигиенический аспект. Животные могут переносить паразитов и микроорганизмы, попадающие в постель. Это повышает риск зоонозных инфекций и обострений аллергии, поэтому людям с ослабленным иммунитетом и беременным женщинам такой формат сна не рекомендуется.

Поведение и границы

Если питомцу постоянно разрешают занимать одно и то же место в кровати, это может закрепиться как норма. У собак подобная привычка иногда приводит к проблемам с дисциплиной и доминированием. Со временем изменить установленный порядок становится сложнее, чем задать правила изначально.

Сравнение: сон с питомцем и сон отдельно

Совместный сон даёт эмоциональный комфорт и ощущение близости, но требует большего внимания к гигиене и режиму. Отдельное место для животного снижает риски для здоровья и качества сна, однако лишает владельца привычного контакта. Выбор зависит от состояния здоровья, возраста и особенностей питомца.

Советы по совместному сну

  1. Размещайте питомца у ног, а не под одеялом.
  2. Используйте отдельное покрывало или плед.
  3. Регулярно обрабатывайте животное от паразитов и вычёсывайте шерсть.
  4. Оставляйте дверь приоткрытой, чтобы питомец мог свободно выйти.

Популярные вопросы

Можно ли спать с животным каждый день?

Да, если у вас нет аллергии и соблюдаются гигиенические меры.

Кому лучше отказаться от совместного сна?

Беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.

Что делать, если питомец мешает спать?

Организовать отдельное место рядом с кроватью и постепенно приучить к нему.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
