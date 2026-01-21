Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Природа без табу: как однополые отношения помогают животным выживать

Зоосфера

Однополые сексуальные отношения у животных долгое время считались биологической аномалией, не имеющей практического смысла. Новое масштабное исследование показывает, что такое поведение может быть частью стратегии выживания в сложных условиях. Учёные связывают его с адаптацией к стрессу, хищническому давлению и особенностям социальной жизни. Об этом сообщает Earth. com.

Приматы
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Приматы

Однополое поведение как часть эволюции

Наблюдения за приматами и другими животными показывают, что однополые сексуальные контакты встречаются гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Они зафиксированы более чем у 1500 видов, а первые описания подобных форм поведения известны ещё со времён Аристотеля.
Долгое время такие действия рассматривались как "дарвиновский парадокс", поскольку они напрямую не ведут к размножению. Однако современные данные указывают, что поведение может выполнять важные социальные функции и иметь эволюционную ценность.

"Разнообразие полового поведения очень распространено в природе, как среди видов, так и в сообществах животных — оно так же важно, как забота о потомстве, защита от хищников или поиск пищи", — сказал соавтор исследования Винсент Саволайнен.

Социальные связи и скрытая выгода

Команда Саволайнена на протяжении многих лет изучала макак-резусов в Пуэрто-Рико. Исследователи пришли к выводу, что однополые контакты между самцами могут помогать формировать устойчивые союзы. Такие альянсы в перспективе повышают шансы на доступ к самкам и, как следствие, на репродуктивный успех.

Кроме того, ранее было показано, что элементы такого поведения могут частично передаваться по наследству. При этом учёные подчёркивают: речь идёт не об одном гене, а о сложном взаимодействии биологических и социальных факторов.

Закономерности среди приматов

В новом анализе были собраны данные по 491 виду нечеловеческих приматов. Однополые отношения выявили у 59 видов — от лемуров до человекообразных обезьян, обитающих в Африке, Азии, Северной и Южной Америке.
Поскольку подобные формы поведения встречаются в разных ветвях эволюционного древа, исследователи пришли к выводу, что они имеют глубокие эволюционные корни и не являются редким отклонением.

Как условия среды влияют на поведение

Особенно заметной оказалась связь с условиями выживания. Однополые отношения чаще наблюдались у видов, живущих в нестабильной среде с ограниченным доступом к пище или высоким риском хищничества.
По мнению учёных, в таких условиях социальная сплочённость становится критически важной. Поведение, снижающее уровень стресса и укрепляющее связи внутри группы, может повышать шансы на выживание всей популяции.

Размер, иерархия и структура групп

Исследование также выявило связь с социальной организацией. Однополое поведение чаще встречалось у видов с выраженным половым диморфизмом, где самцы значительно крупнее самок. Такие виды, как правило, живут в крупных группах с жёсткой иерархией и высокой конкуренцией.
В этом контексте контакты между особями одного пола могут выступать гибким инструментом — способом снизить конфликты, укрепить союзы или стабилизировать отношения внутри группы.

Возможные параллели с эволюцией человека

Схожие факторы могли влиять и на предков человека, которые также сталкивались с суровой средой и сложными социальными структурами. При этом исследование подчёркивает, что оно не объясняет современные формы человеческой сексуальной ориентации и не предназначено для подобных обобщений.
Учёные отдельно предостерегают от искажённого толкования результатов и попыток использовать их в идеологических целях.

"Меня больше всего восхищает то, что в их исследовании продемонстрировано, что современные сравнительные методы, возможно, впервые, позволяют реалистично осветить некоторые сложности эволюции "человекоподобного" поведения", — сказала антрополог Изабель Виндер.

Сравнение: редкое отклонение или универсальная стратегия

Ранее однополые отношения у животных считались биологической ошибкой. Современные данные всё чаще указывают на противоположное. В отличие от случайных аномалий, это поведение проявляется при сходных условиях риска и социальной сложности, что делает его скорее адаптационным механизмом, чем эволюционной загадкой.

Популярные вопросы

Насколько широко распространено такое поведение?

Оно зафиксировано более чем у 1500 видов животных, включая множество приматов.

Связано ли оно с размножением?

Непосредственно — нет, но косвенно может повышать репродуктивный успех через социальные союзы.

Можно ли переносить эти выводы на людей?

Нет, исследование касается животных и не объясняет человеческую сексуальную ориентацию.

