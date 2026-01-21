Кошки уже не впечатляют: экзотические питомцы, которых заводят прямо в квартире

Домашние кошки и собаки давно стали привычной частью городской жизни, но всё больше людей задумываются о более необычных питомцах. Экзотические животные способны удивить, стать частью образа жизни и даже изменить ритм дома. Однако за внешней эффектностью всегда стоят особенности ухода, питания и поведения.

Фото: Own work by Tracie Hall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Енот

Экзотические питомцы, подходящие для квартиры

Выбор необычного животного для квартиры требует здравого подхода. Лучше всего приживаются спокойные, социальные виды, которым не нужен вольер или уличное пространство. При этом важно заранее учитывать расходы на корм, ветеринарные услуги и специализированный инвентарь — клетки, аквариумы или террариумы. Рост интереса к таким животным во многом связан с тем, что экзотические питомцы всё чаще становятся частью городской культуры и визуального образа в соцсетях, как это происходит на фоне мирового бума экзотических питомцев.

Лиса фенек

Миниатюрная лиса фенек внешне напоминает кошку, но сразу выделяется огромными ушами и выразительными глазами. Эти животные дружелюбны, активны и хорошо идут на контакт с человеком. По характеру они игривы и редко проявляют агрессию.

Фенека можно кормить промышленными кормами для кошек или собак с добавлением растительной пищи. Сложности чаще возникают с приучением к лотку, но владельцы используют метод поощрения лакомствами. Стоимость такого питомца начинается примерно от 150 тысяч рублей.

Енот-полоскун

Еноты известны своей любознательностью и любовью к "стирке" любых предметов, попавших в лапы. Это умные и обучаемые животные, но им требуется много внимания и общения. От скуки еноты могут шалить и проявлять ревность.

Размер взрослого енота достигает около 50 см, а вес — до 12 кг. Они легко осваивают лоток и могут гулять на поводке. Средняя цена — около 50 тысяч рублей.

Лемур лори

Лори — ночные приматы с медлительным темпераментом и высоким интеллектом. Они легко привязываются к хозяевам, но чувствительны к яркому свету и резким звукам. Активность лемуров начинается вечером, что важно учитывать при выборе питомца.

Рацион состоит из овощей, фруктов, зелени, каш и варёных яиц. Стоимость лори обычно находится в диапазоне 100-120 тысяч рублей.

Сравнение популярных экзотических питомцев для квартиры

Лиса фенек и енот-полоскун больше подойдут активным владельцам, готовым уделять много времени играм и воспитанию. Лемур лори и сахарная сумчатая летяга комфортнее чувствуют себя в спокойной обстановке и требуют соблюдения ночного режима. Карликовый ёж и мадагаскарские тараканы считаются менее затратными вариантами, но тоже имеют свои особенности содержания. Интерес к необычным видам зашёл настолько далеко, что некоторые из них уже появляются среди необычных животных на борту самолётов.

Плюсы и минусы содержания экзотических животных

Экзотические питомцы привлекают внимание и часто обладают высоким интеллектом. Они могут стать настоящими компаньонами и легко запоминают команды. При этом такие животные требуют специализированного корма, регулярного ухода и иногда нестандартной ветеринарной помощи. Также важно учитывать возможный шум, ночную активность и необходимость просторной клетки или террариума. Об этом сообщает Animals.

Советы по выбору экзотического питомца

Оцените размеры квартиры и возможность установки клетки, аквариума или вольера. Уточните режим активности животного и сопоставьте его со своим графиком. Заранее изучите рацион и доступность специализированных кормов. Проверьте, есть ли в вашем городе ветеринары, работающие с экзотическими видами.

Популярные вопросы о экзотических питомцах

Как выбрать экзотического питомца для квартиры?

Ориентируйтесь на размер жилья, уровень шума, ночную активность и бюджет на содержание.

Сколько стоит содержание экзотического животного?

Помимо покупки, расходы включают корм, инвентарь, витамины и ветеринарное обслуживание.

Что лучше: экзотический питомец или традиционное домашнее животное?

Экзотические виды подходят тем, кто готов к дополнительной ответственности и нестандартному уходу.