Отходы со стола превращаются в проблему: как хлеб в рационе кур работает против хозяина

Хлеб снижает питательную ценность рациона кур

Хлеб часто попадает в кормушки кур — из привычки, экономии или желания не выбрасывать продукты. Однако именно этот продукт нередко становится причиной проблем со здоровьем птицы. Вопрос в том, можно ли давать хлеб без вреда и где проходит допустимая грань. Об этом сообщает Ouest-France.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Курицы клюют хлеб

Почему хлеб не является подходящим кормом

Хлеб изначально создаётся для питания человека, а не кур. В его основе — злаковая мука, вода, дрожжи и соль. Основную питательную ценность составляет крахмал, который даёт быструю энергию, но почти не содержит веществ, необходимых курам.

Организм курицы устроен иначе. Для нормальной жизнедеятельности, особенно для яйценоскости, птице нужны качественный белок, кальций, витамины A, D и E. Хлеб же насыщает, но не питает, создавая иллюзию сытости и вытесняя полноценный корм из рациона.

Какие виды хлеба считаются наименее удачными

Разные сорта хлеба отличаются по составу, но ни один из них нельзя назвать полезным для кур. Белый хлеб особенно беден клетчаткой и быстро переваривается, практически не принося пользы. Цельнозерновой вариант содержит чуть больше микроэлементов, но всё равно остаётся несбалансированным.

Промышленный хлеб с добавками и повышенным содержанием соли, сладкая выпечка, бриоши и ароматизированные изделия для кур категорически не подходят. Даже хлеб с семенами не компенсирует общего дефицита питательных веществ.

Как часто и в каком количестве можно давать хлеб

Если хлеб всё же используется, он должен оставаться редким лакомством, а не частью ежедневного рациона. Допустимый объём — не более 5-10% от общегоинтерес птицы питания и не чаще одного раза в неделю. На практике это несколько небольших кусочков, разделённых между всеми курами.

Регулярное кормление хлебом снижает к зерновым смесям и комбикормам, что со временем приводит к дефициту белка, витаминов и минералов.

Свежий или сухой: есть ли разница

Свежий хлеб опаснее, чем кажется. Его мягкая структура способствует брожению в зобе, что может вызвать вздутие и проблемы с пищеварением. Сухой хлеб менее подвержен этим рискам, особенно если его раскрошить.

Однако даже в сухом виде хлеб остаётся бедным по составу продуктом. Независимо от формы, курам всегда должна быть доступна чистая вода — особенно при кормлении сухими и крахмалистыми добавками.

Почему заплесневелый хлеб — строгий запрет

Заплесневелый хлеб опасен даже при незначительных следах порчи. Плесень выделяет микотоксины — вещества, которые могут вызывать отравление, поражение нервной системы, резкое снижение яйценоскости и гибель птицы.

Куры не способны инстинктивно избегать опасной пищи, поэтому любой хлеб с признаками плесени необходимо безусловно утилизировать.

Как давать хлеб с минимальным риском

Наиболее безопасный вариант — использовать хлеб как компонент влажной мешанки. Его можно смешивать с варёными овощами (кабачок, морковь, картофель), небольшим количеством отрубей или полнорационного комбикорма.

Дополнительно хлеб можно подсушить в духовке, чтобы он легче крошился и лучше усваивался. Его нельзя оставлять в курятнике надолго, так как остатки привлекают грызунов и быстро портятся.

Сравнение хлеба и полезных альтернатив

Хлеб проигрывает большинству других добавок по питательной ценности. Варёные овощи дают клетчатку и микроэлементы, зерновые культуры — энергию и структуру рациона, а комбикорм обеспечивает сбалансированное питание. Белковые добавки вроде бобовых или сушёных червей лучше поддерживают яйценоскость и общее здоровье птицы.

Советы по кормлению кур

Сделайте основой рациона комбикорм или зерновую смесь. Используйте хлеб только как редкое лакомство. Никогда не давайте свежий или заплесневелый хлеб. Смешивайте хлеб с овощами или полноценным кормом.

Популярные вопросы о кормлении кур хлебом

Можно ли давать хлеб зимой?

Да, но в минимальных количествах и не чаще раза в неделю.

Что лучше — хлеб или макароны?

Варёные несолёные макароны предпочтительнее, так как легче усваиваются.

Влияет ли хлеб на яйценоскость?

При частом кормлении хлебом яйценоскость снижается из-за дефицита питательных веществ.