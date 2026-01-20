Взрослые, с гаремом и потомством — но у мамы: морские львы сломали правила взросления

Взрослые морские львы продолжают пить молоко матерей — эколог Оливер Крюгер

На Галапагосских островах ученые зафиксировали поведение морских львов, которое не укладывается в привычные представления о взрослении млекопитающих. Половозрелые самцы и самки, уже имеющие потомство, продолжают возвращаться к матерям за молоком. Наблюдения показали, что такое поведение не является редкой аномалией, а частью социальной нормы вида.

Фото: Sharp Photography, sharpphotography by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морские львы

Необычный жизненный цикл эндемика Галапагосов

Галапагосские морские львы — эндемичный вид, обитающий исключительно на Галапагосских островах и находящийся под угрозой исчезновения. До середины XX века их считали подвидом калифорнийского морского льва, однако позднее биологи выделили их в самостоятельный вид. Эти животные живут колониями, формируют сложные социальные структуры и демонстрируют высокий уровень взаимодействия внутри групп, что роднит их с другими морскими млекопитающими, для которых социальные связи замедляют старение.

С 2003 года международная команда ученых под руководством поведенческого эколога Оливера Крюгера из Билефельдского университета ведет долговременное наблюдение за одной колонией на острове Каманьо. Проект позволяет отслеживать судьбу каждого помеченного животного, включая размножение, выживаемость и социальные связи.

Когда взросление не означает отказ от материнского молока

Долгое время считалось, что морские львы, как и большинство млекопитающих, окончательно отлучаются от материнского молока к двум-трём годам, когда осваивают самостоятельную охоту на рыбу и кальмаров. Лактация — крайне энергозатратный процесс, поэтому с точки зрения эволюции мать должна прекращать кормление, как только детеныш становится независимым.

Однако анализ данных за 20 лет показал иную картину. Около 11% половозрелых особей продолжали периодически питаться молоком своих матерей. Каждый пятый из них делал это уже после начала собственного размножения. Ученые неофициально назвали таких животных "суперсосунами".

"Мы были удивлены масштабом явления — это не случайные эпизоды, а устойчивая часть поведения популяции", — отмечает поведенческий эколог Оливер Крюгер.

Рекорды и социальные парадоксы

Самым возрастным документально подтвержденным "суперсосуном" оказался 16-летний самец при средней продолжительности жизни вида до 24 лет. Подобного поведения ранее не описывали ни у одного другого млекопитающего. Ситуацию делает еще более необычной высокая жирность и питательность молока, производство которого требует значительных ресурсов.

Исследователи наблюдали и сложные социальные сцены. В некоторых случаях формировались "цепочки кормления", когда самка одновременно кормила детеныша и сама получала молоко от своей матери. Также фиксировались резкие смены ролей: самец мог прервать кормление, чтобы тут же вступить в конфликт за территорию или защиту гарема, напоминая поведенческую гибкость, характерную для видов, практикующих кооперативную охоту.

Влияние окружающей среды и возможные риски

Единственная четкая закономерность оказалась связана с условиями среды. В годы, когда в океане было много пищи, случаи "суперсосания" становились заметно чаще. Это говорит о том, что матери идут на дополнительные энергетические затраты только при благоприятных условиях.

При этом анализ показал и возможные негативные последствия. Наличие взрослого детеныша, продолжающего кормиться молоком, повышало риск ранней гибели младших детенышей, полностью зависящих от лактации.

Возможная роль социальных связей

Ученые пока не могут точно оценить, какую долю рациона взрослых особей составляет материнское молоко. Не исключено, что такие контакты носят скорее символический характер и служат укреплению социальных связей, которые у галапагосских морских львов необычайно сильны.

Эта гипотеза согласуется с другими особенностями вида. Например, морские львы демонстрируют элементы кооперативной охоты, совместно загоняя рыбу на мелководье, что редко встречается у морских млекопитающих. Об этом сообщает издание Naked Science.

Галапагосские и другие морские львы

Галапагосские морские львы заметно отличаются от калифорнийских и австралийских сородичей. У последних отлучение от молока происходит строго в раннем возрасте, а случаи кормления взрослых особей не зафиксированы. Кроме того, галапагосский вид сильнее зависит от колебаний океанических условий, что отражается на его поведении и стратегии выживания.

Плюсы и минусы продолжительного кормления

Такое поведение имеет потенциальные преимущества и ограничения. Оно может повышать выживаемость взрослых детенышей в благоприятные годы и усиливать социальную сплоченность колонии. В то же время дополнительные энергетические затраты могут снижать шансы младших детенышей и увеличивать нагрузку на самок.

Популярные вопросы о галапагосских морских львах

Почему взрослые морские львы продолжают пить молоко?

Точная причина неизвестна, но вероятно, это связано с социальными связями и благоприятными условиями среды.

Вредит ли это популяции?

В отдельных случаях такое поведение может повышать риск для младших детенышей, особенно в годы дефицита пищи.

Чем галапагосские морские львы отличаются от других видов?

Они демонстрируют уникальные социальные модели, включая кооперативную охоту и длительные материнские связи.