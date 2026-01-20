Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Меньше мозга — больше шансов: скрытый механизм выживания долго оставался незамеченным

Учёные выявили гены, позволяющие млекопитающим уменьшать мозг зимой — Earth
Зоосфера

Некоторые мелкие млекопитающие переживают зиму способом, который кажется невозможным. С наступлением холодов они временно уменьшают объём мозга и даже черепа, снижая энергозатраты, а весной возвращаются к прежним размерам. Новое исследование показывает, какие гены и биологические механизмы стоят за этой удивительной адаптацией. Об этом сообщает Earth.

хорек
Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
хорек

Феномен Денеля: как мозг помогает выжить

Это явление известно как феномен Денеля и лучше всего изучено на примере обыкновенной бурозубки. У таких животных крайне высокий обмен веществ, поэтому зима для них — период постоянного энергетического дефицита. Вместо того чтобы поддерживать одинаковые размеры тела круглый год, они перестраивают физиологию под сезонные условия, включая режим энергосбережения в морозы.

В зимний период мозг, череп и некоторые органы могут уменьшаться почти на треть. Это не косметическое изменение, а серьёзная перестройка организма, позволяющая экономить энергию, когда пищи мало и поддержание тепла обходится особенно дорого.

Обратимость как ключевая особенность

С наступлением весны ситуация меняется. Пища становится доступнее, температура повышается, и ткани постепенно восстанавливаются. Животные словно "сворачивают" свой организм на зиму, а затем снова "разворачивают" его, когда условия улучшаются. Это делает феномен Денеля одним из самых ярких примеров обратимой физиологической пластичности у млекопитающих.

Не только бурозубки

Долгое время считалось, что такая адаптация характерна почти исключительно для землероек. Однако сравнительные исследования показывают, что сезонное уменьшение мозга встречается и у других животных, включая европейских кротов и представителей куньих, таких как ласки. Общая черта этих видов — высокий уровень активности и большие энергетические потребности, что вписывается в более широкий контекст зимнего поведения диких животных.

Наличие сходного механизма у разных групп говорит о том, что это не случайность, а эффективная эволюционная стратегия выживания в условиях суровой зимы.

Гены и биологические инструкции

Исследование, проведённое командой Университета Стони-Брук, объединило сравнительную геномику и анализ экспрессии генов. Учёные искали молекулярные "подписи", общие для разных видов, способных к сезонному изменению мозга.

Особое внимание уделялось гипоталамусу — области мозга, отвечающей за энергетический баланс и базовые функции выживания. Анализ показал, что именно здесь активируются ключевые генетические пути, поддерживающие сезонную перестройку.

Ключевые пути для усадки мозга

Учёные выделили несколько групп генов, напрямую связанных с этим процессом.

  • системы энергетического гомеостаза, которые регулируют потребление и расход энергии;
  • кальциевые сигнальные пути, участвующие в клеточной координации и структурных изменениях.

Сокращение и последующее восстановление органов требует тонкой настройки: любые сбои могли бы привести к повреждениям, но у этих животных процесс остаётся строго контролируемым.

Роль гематоэнцефалического барьера

Отдельное внимание в работе уделено гематоэнцефалическому барьеру — защитному фильтру мозга. При сезонных изменениях объёма особенно важно сохранять стабильную внутреннюю среду. Исследование выявило гены, отвечающие за целостность этого барьера, как важную часть адаптации.

Вода и объём мозга

Ещё один важный аспект — регуляция воды в тканях. Данные показывают, что уменьшение мозга происходит без массовой гибели клеток. Это позволяет предположить, что ключевую роль играет перераспределение жидкости и изменение гидратации тканей, а не их разрушение.

Сравнение: сезонная усадка и повреждение мозга

В отличие от травм или нейродегенеративных процессов, феномен Денеля не приводит к необратимым последствиям. Мозг сохраняет структуру и функции, возвращаясь к прежнему состоянию. Это принципиально отличает адаптацию от патологий, где потеря объёма связана с гибелью нейронов.

Плюсы и минусы такой адаптации

Этот механизм даёт животным серьёзное преимущество, но имеет и ограничения.

  • Плюсы: экономия энергии, высокая выживаемость зимой, обратимость изменений.
  • Минусы: применим только при строгом сезонном ритме и требует точной генетической настройки.

Популярные вопросы о феномене Денеля

Почему мозг уменьшается именно зимой?
 Это снижает энергозатраты в период дефицита пищи.

Гибнут ли при этом клетки мозга?
 Нет, данные указывают на обратимый процесс без массовой гибели клеток.

Имеет ли это значение для медицины?
Потенциально да, но прямое применение к человеку требует осторожности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зима мозг наука животные
