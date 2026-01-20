Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Баланс нарушен: в Средиземном море исчезает тот, кто десятилетиями сдерживал хаос под водой

Белая акула под угрозой исчезновения в Средиземном море — Science & Vie
Средиземное море долгое время считалось одной из самых устойчивых морских экосистем планеты. Однако сегодня ученые все чаще говорят о тревожных сигналах, которые невозможно игнорировать. Один из самых мощных хищников — большая белая акула — стремительно исчезает из этих вод, и вместе с ней под угрозой оказывается хрупкий баланс всего моря. Об этом сообщает Science & Vie.

Большая белая акула под водой
Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая белая акула под водой

Белая акула под защитой — только на бумаге

Формально Средиземное море относится к наиболее регулируемым регионам мира в сфере охраны морской фауны. Более двадцати государств, включая все страны Евросоюза, подписали международные соглашения, запрещающие отлов, продажу и демонстрацию редких видов акул. Большая белая акула (Carcharodon carcharias) также включена в охранные списки протокола SPA/BD Барселонской конвенции.

На практике ситуация выглядит иначе. В прибрежных районах Северной Африки регулярно фиксируются случаи продажи охраняемых особей на рыбных рынках. В 2025 году исследователи совместно с фондом Blue Marine Foundation задокументировали реализацию десятков белых акул в Алжире и Тунисе. Эти данные подтверждены полевыми наблюдениями и анализом видеоматериалов в социальных сетях, проверенных журналистами BBC. Слабый контроль в портах и незначительные санкции делают законодательные меры практически неработающими.

Исчезновение хищника как сигнал системного кризиса

Еще несколько десятилетий назад большая белая акула занимала вершину пищевой цепи Средиземного моря. Сегодня Международный союз охраны природы относит этот вид к находящимся под угрозой исчезновения. По оценкам биолога Франческо Ферретти из Virginia Tech, ключевую роль в этом сыграл чрезмерный промысловый вылов.

"Ни одно море в мире не испытывает такого сильного рыболовного давления, как Средиземное", — отмечает биолог Франческо Ферретти.

Во время научной экспедиции в Сицилийский пролив в конце 2025 года ученые рассчитывали зафиксировать присутствие крупных акул. Однако за две недели наблюдений, при использовании тонн приманки и сотен литров рыбьего жира, им удалось увидеть лишь одну голубую акулу. Отсутствие высших хищников указывает на глубокое нарушение экосистемы.

Почему утрата акулы опасна для всего моря

Большая белая акула выполняет роль природного регулятора. Ее исчезновение запускает цепную реакцию: численность одних видов резко растет, другие, напротив, вымирают. В замкнутой системе Средиземного моря такие изменения могут стать необратимыми.

Исследование Плимутского университета за 2024 год выявило более 200 природоохранных инициатив в 22 прибрежных странах. Однако меры реализуются неравномерно, плохо согласуются между собой и редко оцениваются по эффективности, что снижает их реальное влияние.

Рыбаки между законом и выживанием

Во многих регионах отлов акул не всегда происходит намеренно. Часто крупное животное попадает в сети случайно. Для мелких рыбаков это становится сложным выбором: отпустить добычу или использовать ее для пропитания и заработка.

"Люди ежедневно стоят перед выбором между соблюдением правил и выживанием своих семей", — отмечает представитель Ливийского общества морской биологии Сара Алмабрук.

В прибрежных сообществах мясо, плавники и зубы акулы могут быть важным источником дохода. Поэтому одних запретов недостаточно — необходимы альтернативные решения.

Что может изменить ситуацию

Экологи сходятся во мнении: защита белой акулы невозможна без вовлечения местных рыболовных сообществ. Обучение, финансовые стимулы, новые рыболовные снасти и программы компенсаций за случайный прилов способны снизить давление на вид. Фонд Blue Marine Foundation уже расширяет партнерства с прибрежными регионами, внедряя более устойчивые практики.

Не менее важна и работа с общественным восприятием. Акул до сих пор часто считают угрозой, а не ключевым элементом морской экосистемы. Изменение этого образа может стать важным шагом к реальной защите вида.

Популярные вопросы о белых акулах в Средиземном море

Почему белые акулы исчезают именно здесь?
 Из-за интенсивного рыболовства и слабого контроля.

Опасно ли их исчезновение для человека?
Да, экосистемный дисбаланс влияет на рыболовство и продовольственную безопасность.

Можно ли восстановить популяцию?
 При комплексных мерах и участии местных сообществ — да.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
