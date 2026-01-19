Рыжие ушки удачи вернулись: символ редких встреч неожиданно появился на охраняемой земле

Редкую птицу рыжеухого бюльбюля зафиксировали в нацпарке Приморья

Экзотическая птица с яркими рыжими "ушками", считающаяся символом удачи, вновь напомнила о себе в Приморье, появившись там, где ее не видели годами. Подобные встречи случаются настолько редко, что каждая из них превращается в событие для специалистов и любителей природы. В этот раз необычного пернатого удалось не только заметить, но и запечатлеть на фото во время работы на охраняемой территории.

Фото: Own work by Afsarnayakkan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рыжеухий бюльбюль

Редкий гость в приморских лесах

Уникальные снимки рыжеухого бюльбюля были сделаны сотрудницей отдела туризма национального парка "Земля леопарда" Ольгой Потанко. Необычную птицу она заметила во время патрулирования территории и успела зафиксировать редкий момент на камеру. Фотографии передают характерную внешность пернатого — контрастное оперение и рыжие пятна по бокам головы, благодаря которым вид и получил свое название.

Для России рыжеухий бюльбюль считается большой редкостью. Даже кратковременное появление этой певчей птицы вызывает интерес у орнитологов и фотографов дикой природы. Подобные кадры позволяют не только полюбоваться экзотическим гостем, но и пополнить научные данные о его перемещениях.

Где обычно обитает рыжеухий бюльбюль

Основной ареал рыжеухого бюльбюля находится за пределами России. Эти птицы распространены в Японии, на Корейском полуострове и в отдельных регионах Китая. В Приморье они считаются кочующими гостями, которые появляются здесь нерегулярно и ненадолго.

За последние 60 лет в крае было зафиксировано лишь несколько десятков встреч с этим видом. Такая статистика подчёркивает исключительность каждого нового наблюдения. Именно поэтому любые подтвержденные сведения о появлении бюльбюля в регионе привлекают внимание специалистов и становятся важными для изучения миграций редких птиц.

Приморье как территория неожиданных открытий

Наблюдения за дикой природой Приморья регулярно приносят неожиданные открытия. Животные и птицы региона то поражают своей грацией, то удивляют смелым поведением, попадая в объективы фотоловушек и камер сотрудников охраняемых территорий. Иногда такие устройства становятся объектами пристального интереса со стороны хищников, сообщает vostokmedia.com.

Появление рыжеухого бюльбюля в очередной раз подтверждает, что приморские экосистемы остаются важной точкой пересечения миграционных путей и местом редких встреч. Для любителей природы подобные события становятся напоминанием о хрупкости и ценности дикой фауны, скрытой от повседневного взгляда.