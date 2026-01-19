Рыжие ушки удачи вернулись: символ редких встреч неожиданно появился на охраняемой земле

Экзотическая птица с яркими рыжими "ушками", считающаяся символом удачи, вновь напомнила о себе в Приморье, появившись там, где ее не видели годами. Подобные встречи случаются настолько редко, что каждая из них превращается в событие для специалистов и любителей природы. В этот раз необычного пернатого удалось не только заметить, но и запечатлеть на фото во время работы на охраняемой территории.
Уникальные снимки рыжеухого бюльбюля были сделаны сотрудницей отдела туризма национального парка "Земля леопарда" Ольгой Потанко. Необычную птицу она заметила во время патрулирования территории и успела зафиксировать редкий момент на камеру. Фотографии передают характерную внешность пернатого — контрастное оперение и рыжие пятна по бокам головы, благодаря которым вид и получил свое название.
Для России рыжеухий бюльбюль считается большой редкостью. Даже кратковременное появление этой певчей птицы вызывает интерес у орнитологов и фотографов дикой природы. Подобные кадры позволяют не только полюбоваться экзотическим гостем, но и пополнить научные данные о его перемещениях.
Основной ареал рыжеухого бюльбюля находится за пределами России. Эти птицы распространены в Японии, на Корейском полуострове и в отдельных регионах Китая. В Приморье они считаются кочующими гостями, которые появляются здесь нерегулярно и ненадолго.
За последние 60 лет в крае было зафиксировано лишь несколько десятков встреч с этим видом. Такая статистика подчёркивает исключительность каждого нового наблюдения. Именно поэтому любые подтвержденные сведения о появлении бюльбюля в регионе привлекают внимание специалистов и становятся важными для изучения миграций редких птиц.
Наблюдения за дикой природой Приморья регулярно приносят неожиданные открытия. Животные и птицы региона то поражают своей грацией, то удивляют смелым поведением, попадая в объективы фотоловушек и камер сотрудников охраняемых территорий. Иногда такие устройства становятся объектами пристального интереса со стороны хищников, сообщает vostokmedia.com.
Появление рыжеухого бюльбюля в очередной раз подтверждает, что приморские экосистемы остаются важной точкой пересечения миграционных путей и местом редких встреч. Для любителей природы подобные события становятся напоминанием о хрупкости и ценности дикой фауны, скрытой от повседневного взгляда.
