Океан меняет сторону: горбатые киты делают то, чего никто не ожидал от них в схватке с косатками

Горбатые киты начали активно срывать охоту косаток — Marine Mammal Science

В океане, где действуют жесткие законы выживания, ученые зафиксировали поведение, которое нарушает привычную картину мира. Горбатые киты все чаще вмешиваются в охоту косаток, защищая животных других видов. Эти эпизоды выглядят настолько неожиданно, что заставляют пересматривать представления о взаимодействии морских хищников. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в журнале Marine Mammal Science.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Горбаты кит и косатка

Когда горбатые киты бросают вызов косаткам

Косатки считаются одними из самых эффективных хищников океана. Их отличают высокая скорость, слаженная охота и мощные челюсти. Однако именно горбатые киты нередко становятся теми, кто прерывает атаку. Обладая телом длиной более 15 метров и массой свыше 30 тонн, они используют силу как главный инструмент защиты.

Во время столкновений киты активно задействуют хвост и длинные грудные плавники, которые могут достигать пяти метров. Удары бывают настолько сильными, что вынуждают косаток отступать. Иногда горбатые киты буквально встают между хищником и его жертвой, толкая или оттесняя нападающего.

Что ученые узнали о тактике вмешательства

Исследователи описывают такое поведение как форму "моббинга" — коллективного давления на хищника. В отдельных случаях несколько горбатых китов объединяются и преследуют косаток до тех пор, пока те не прекращают охоту.

"Горбатые киты часто реагируют на звуки косаток еще до того, как понимают, на кого именно совершается нападение", — отмечают исследователи в Marine Mammal Science.

По словам ученых из NOAA во главе с Робертом Питманом, эта стратегия связана с тем, что горбатые киты не способны убежать от косаток за счет скорости. Вместо этого они полагаются на физическую мощь и маневренность.

Как вмешательство влияет на морскую экосистему

Согласно данным National Geographic, в 89 % задокументированных случаев косатки охотились не на горбатых китов, а на других животных — тюленей, морских львов или дельфинов. Вмешательство китов нередко дает жертве шанс спастись.

Такие эпизоды могут временно снижать охотничий успех косаток и менять распределение добычи в отдельных районах океана. Если подобное поведение будет повторяться чаще, давление хищников на определенные популяции может ослабнуть, а сами косатки будут вынуждены адаптировать тактику охоты или выбирать новые зоны.

Почему киты защищают чужую добычу

Наиболее очевидное объяснение связано с защитой потомства. Косатки регулярно нападают на детенышей горбатых китов, и агрессивная реакция на их сигналы может быть эволюционным механизмом. Биологи отмечают, что киты часто реагируют на акустические сигналы, не различая вид потенциальной жертвы.

Рассматриваются и другие гипотезы. Среди них — родственные связи между особями в одном регионе, возможная взаимность помощи и даже элементы межвидового альтруизма. Некоторые исследователи подчеркивают высокий интеллект горбатых китов, их способность к сложному поведению и долгосрочному планированию.

Популярные вопросы о поведении горбатых китов

Защищают ли киты только свой вид?

Нет, чаще всего они вмешиваются в охоту косаток на других животных.

Опасно ли это для самих китов?

Да, существует риск травм, но киты продолжают демонстрировать такое поведение.

Можно ли считать это альтруизмом?

Ученые обсуждают эту версию, но окончательных выводов пока нет.