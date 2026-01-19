Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Кошачий рацион как шахматная партия: один просчёт в смешивании кормов стоит долгих проблем

Сухой и влажный корм дают кошке при балансе калорий
Зоосфера

Комбинированное кормление давно стало привычной практикой для владельцев кошек. Сухой и влажный корм помогают поддерживать водный баланс, контролировать вес и сохранять интерес питомца к еде. Однако при выборе рационов разных брендов легко допустить критическую ошибку. 

Кошка ест влажный корм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка ест влажный корм

Почему владельцы смешивают сухой и влажный корм

Сочетание разных форматов питания удобно и функционально. Влажный корм увеличивает потребление жидкости, что особенно важно для кошек, склонных к проблемам мочевыделительной системы. Сухой проще дозировать, он дольше хранится и помогает поддерживать здоровье зубов. Поэтому многие выбирают комбинированную схему, не ограничиваясь одним производителем.

Главное правило, которое нельзя нарушать

Корма разных брендов можно сочетать, если суммарный суточный рацион остаётся полноценным и сбалансированным, а любые изменения вводятся постепенно с учётом состояния кошки. Именно этот момент чаще всего игнорируют. Владельцы ориентируются на класс корма и репутацию бренда, не учитывая фактический баланс белков, жиров, минералов и калорий.

Даже два корма высокого качества могут существенно отличаться по энергетической плотности, содержанию фосфора, натрия или соотношению макронутриентов. В результате кошка может получать избыток калорий или, наоборот, недобор жизненно важных веществ.

Почему корма разных производителей не запрещены

Полнорационные корма изначально разрабатываются так, чтобы закрывать базовые потребности животного без добавок. Если и сухой, и влажный продукт относятся именно к этой категории, их допустимо чередовать. Основная проблема возникает, когда один из кормов оказывается дополнительным — такие рационы не рассчитаны на роль основы питания и могут не содержать достаточного количества таурина, витаминов и микроэлементов.

На что обращать внимание при выборе

Первый шаг — проверить маркировку. Корм должен быть обозначен как полнорационный. Если влажный продукт относится к комплементарным, он не может составлять значительную часть дневного меню.

Второй момент — калорийность. Сухие корма значительно более энергоёмкие. При комбинировании легко перекормить кошку, даже если визуально порции выглядят скромно. Важно ориентироваться на суточную норму калорий, а не на объём в миске.

Третий фактор — минеральный состав. Магний и фосфор особенно важны для кошек с чувствительной мочевыделительной системой и для пожилых животных. При сочетании разных брендов суммарная минеральная нагрузка может незаметно превысить норму.

Можно ли смешивать корма в одной миске

С точки зрения безопасности это не лучший вариант. Влажный корм быстро портится, а сухой при намокании теряет текстуру и привлекательность. Гораздо удобнее и гигиеничнее давать их в разные приёмы пищи. Так проще отследить аппетит и реакцию кошки на каждый продукт.

Как правильно вводить корм другого бренда

Большинство проблем с ЖКТ связано не с маркой корма, а с резкой сменой рациона. Новый продукт вводят постепенно, увеличивая его долю в течение нескольких дней. В этот период важно наблюдать за стулом, аппетитом, состоянием кожи и шерсти. При появлении выраженной диареи, рвоты или отказа от еды эксперимент стоит прекратить. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Кому комбинированное питание особенно подходит

Такой подход хорошо работает для кошек, которые мало пьют, склонны к набору веса или проявляют разборчивость в еде. Влажный корм повышает вкусовую привлекательность рациона, а сухой помогает точно контролировать порции. При грамотном расчёте это безопасная и удобная схема.

Советы по комбинированному кормлению кошки

  1. Используйте только полнорационные сухие и влажные корма.

  2. Считайте калории, а не ориентируйтесь на объём порций.

  3. Вводите новые продукты постепенно.

  4. При хронических заболеваниях консультируйтесь с ветеринаром.

Популярные вопросы о смешанном кормлении кошек

Можно ли кормить кошку кормами разных марок постоянно?
Да, если рацион сбалансирован и подходит по калорийности и составу.

Что лучше — давать корма вместе или раздельно?
Раздельные приёмы пищи безопаснее и удобнее для контроля аппетита.

Опасно ли смешивание для здоровой кошки?
Нет, при соблюдении баланса и плавном переходе риск минимален.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка питомцы животные домашние животные
Новости Все >
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Двигатель SAAB B204 выдерживает пробег свыше 500 тыс. км
Авто
Двигатель SAAB B204 выдерживает пробег свыше 500 тыс. км
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Последние материалы
Загустевшее масло зимой ускоряет износ двигателя
В хрущевках шкафы-купе часто съедают до 10% площади
Сухой и влажный корм дают кошке при балансе калорий
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Вулкан Безымянный восстановил вершину после взрыва 1956 года — LiveScience
Дом из двойного бруса собирается без усадки и отделки — эксперт Андрей Никонов
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
В 2026 году автозапчасти в России подорожают на 8–15%
Сухой воздух и синтетика усиливают статическое электричество в волосах
Математическое мышление существовало до письменности — профессор Гарфинкель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.