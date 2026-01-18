Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маленький мозг — большие поступки: эти действия мышей сложно объяснить простым рефлексом

Мыши пытаются освобождать дыхательные пути бессознательных сородичей — Sciencepost
Когда человек теряет сознание, окружающие инстинктивно пытаются помочь. Новое исследование показало, что подобная реакция характерна не только для людей. Учёные обнаружили у мышей удивительное поведение, напоминающее элементы первой помощи. Об этом сообщает Sciencepost.

Крысы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крысы

Как мыши реагируют на бессознательных сородичей

Исследование, проведённое командой под руководством Вэньцзяня Суня из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, было посвящено реакции мышей на неподвижных или потерявших сознание сородичей. В лабораторных условиях животных помещали в клетки с компаньонами, находившимися без движения, и фиксировали их поведение.

В течение 13 минут наблюдения мыши тратили в среднем почти половину времени на взаимодействие с "бессознательным" соседом. Эти действия включали приближение, обнюхивание, облизывание и более активные манипуляции, направленные на область морды и горла.

Неожиданные элементы "реанимации"

Особое внимание исследователей привлекли действия, которые сложно объяснить простой любознательностью. Если мышь распознавала знакомого сородича, она начинала облизывать ему глаза, покусывать пасть и даже вытаскивать язык наружу.

В более чем половине экспериментов животные пытались освободить дыхательные пути компаньона. Когда в рот неподвижной мыши помещали небольшой инородный предмет, например пластиковый шарик, его удаляли примерно в 80 % случаев. Примечательно, что такие действия совершались по отношению к мёртвым или бессознательным мышам, но не к спящим.

Реакция на помощь и социальные различия

Мыши, находившиеся под анестезией или седацией, после подобного "вмешательства" приходили в сознание быстрее, чем те, которым не помогали. Как только животное очнулось, помощь тут же прекращалась, что указывает на целенаправленный характер поведения.

Эксперименты повторяли на протяжении пяти дней, и реакции оставались стабильными. Кроме того, мыши значительно чаще помогали знакомым особям, чем незнакомым, что согласуется с данными о социальных связях у грызунов. Пол животных на выраженность реакции не влиял.

Что говорят учёные

Авторы подчёркивают, что пока невозможно с уверенностью утверждать, осознают ли мыши последствия своих действий. Однако повторяемость поведения и выбор в пользу знакомых особей позволяют предположить, что речь идёт не о случайном рефлексе.

В комментарии для журнала Science исследователи Уильям Ширан и Зои Дональдсон из Университета Колорадо отметили, что наблюдаемые действия напоминают обучение людей приёму освобождения дыхательных путей во время сердечно-лёгочной реанимации.

Что происходит в мозге мышей

Отдельная часть работы была посвящена нейробиологии этого поведения. Сканирование мозга показало выраженную активацию медиальной миндалины — области, связанной с социальной обработкой информации. Одновременно фиксировалось повышение уровня окситоцина, гормона, играющего важную роль в формировании привязанности, заботы и эмпатии.

Интересно, что при взаимодействии с испуганным, но находящимся в сознании сородичем активировались другие зоны мозга. Это может говорить о наличии у мышей разных нейронных механизмов реагирования на эмоциональный и физический дистресс.

Сравнение: помощь у разных социальных животных

Подобные формы поддержки давно описаны у крупных и высокоорганизованных млекопитающих. Шимпанзе ухаживают за ранеными сородичами, дельфины выталкивают ослабленных членов группы к поверхности воды, а слоны помогают больным родственникам. Однако для мелких млекопитающих, таких как мыши, столь детальное изучение "помогающего поведения" проводится впервые, что делает результаты особенно значимыми.

Плюсы и минусы открытия для науки

Это открытие меняет представления о границах альтруизма в животном мире. С одной стороны, оно расширяет понимание эволюции социальных связей и эмпатии и открывает новые перспективы для науки. С другой — требует осторожности в интерпретациях, так как перенос человеческих понятий на поведение животных всегда ограничен.

Популярные вопросы о поведении мышей

Можно ли считать это проявлением эмпатии?
Учёные говорят скорее о примитивной форме социальной заботы, чем о полноценной эмпатии.

Почему мыши помогают знакомым чаще?
Социальные связи и распознавание сородичей усиливают мотивацию к помощи.

Имеет ли это значение для изучения человека?
Да, такие модели могут помочь понять биологические основы помощи и социальной реакции у млекопитающих.

