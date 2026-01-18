Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пришёл незаметно — стал главным: как чужой хищник переписал законы реки Саскуэханна

Плоскоголовый сом вытесняет местных хищников в пищевой цепи — магистрант Ходжсон
Зоосфера

Среди водных экосистем Пенсильвании появляется новый хищник — большеротый буффало. Изначально обитавший в бассейне реки Миссисипи, он оказался в реке Саскуэханна и стал настоящей угрозой местным видам. Исследования показывают, что этот инвазивный хищник не только быстро растёт и захватывает новые территории, но и радикально меняет структуру местной экосистемы.

Сом
Фото: Анна Маляева
Сом

Большеротый буффало: Новый лидер пищевой цепочки

Большеротый буффало — хищник, который может быстро адаптироваться к новому окружению. На протяжении времени, с момента его обнаружения в реке Саскуэханна в 1991 году, его численность значительно возросла. Это привело к тому, что вид стал доминирующим хищником в реке. Как,

"Большеротый буффало — это быстрый и агрессивный вид, который растёт и достигает крупных размеров, питаясь практически всем, что попадается ему на пути. Он не имеет естественных врагов в этих водах, что даёт ему преимущество", — рассказывает магистрант из Университета штата Пенсильвания Оливия Ходжсон.

По словам исследователей, этот вид начал занимать высшую трофическую позицию, вытесняя местных хищников, таких как малоротый окунь и канальный сом, с их привычных мест.

Как инвазивные виды меняют экосистему

Инвазивные виды, такие как большеротый буффало, способны не только сокращать численность местных популяций, но и существенно менять динамику экосистемы. Это явление, известное как трофическое нарушение, демонстрирует, как новый хищник может заставить существующие виды изменять свою роль в пищевой цепочке.

Исследование, проведённое в реке Саскуэханна, показало, что канальные сомы и малоротые окуни, столкнувшись с новым хищником, стали менять свои диеты, чтобы не стать его жертвами. Это влияет на их способности выживать, а также на плотность популяции в целом. Исследователи отметили, что на участках, где присутствует большеротый буффало, местные рыбы начали поедать больше разнообразных видов пищи, чтобы избегать конкуренции.

"Мы видим, что местные виды приспосабливаются, изменяя свои предпочтения в питании. Это ярко демонстрирует, как инвазивные виды могут изменить поведение коренных обитателей, заставляя их адаптироваться к новым условиям", — говорит Оливия Ходжсон.

Методы исследования

Чтобы изучить влияние большеротого буффало на экосистему, учёные использовали метод стабильных изотопов. Этот метод позволяет анализировать, какие ресурсы использует каждый вид, а также какие изменения происходят в пищевой цепочке, когда в неё вторгается новый хищник. Исследователи собрали образцы тканей рыбы и раков с различных участков реки и изучили их изотопный состав, чтобы понять, как изменяется поведение местных видов в ответ на инвазию.

Ходжсон и её коллеги проанализировали 279 образцов рыбы и 64 образца раков, чтобы точно понять, как инвазивные виды, такие как большеротый буффало, влияют на существующие экологические взаимодействия. Это исследование даёт возможность не только понять последствия инвазии для экосистемы, но и оценить, как они могут повлиять на рыбные ресурсы региона в будущем. Об этом сообщает SciTechDaily.

Большеротый буффало и местные рыбы

Инвазивный большеротый буффало меняет экосистему рек, вытесняя местных хищников и изменяя пищевые цепочки.

Большеротый буффало vs малоротый окунь

Большеротый буффало занимает высшую трофическую позицию, вытесняющий малоротого окуня, который теперь меняет рацион и поведение, чтобы избежать конкуренции.

Большеротый буффало vs канальный сом

Канальный сом снижается по трофическому уровню, чтобы избежать угрозы со стороны большеротого буффало, что влияет на его численность.

Пищевые цепочки в реке Саскуэханна

В местах обитания большеротого буффало местные рыбы вынуждены менять диету, что нарушает баланс экосистемы и влияет на популяции.

Популярные вопросы о большеротом буффало

  1. Что собой представляет большеротый буффало?
    Это инвазивный вид рыбы, обитающий в бассейне реки Миссисипи, который в последние десятилетия активно распространился в реках Пенсильвании, став доминирующим хищником.

  2. Как большеротый буффало влияет на местные виды?
    Этот хищник вытесняет местных рыб, таких как малоротый окунь и канальный сом, изменяя их поведение и диету для выживания.

  3. Какие методы использовались для исследования воздействия инвазивных видов?
    Исследователи использовали метод стабильных изотопов, чтобы проанализировать диету рыб и их взаимодействие с окружающей средой, что позволяет выявить влияние инвазивных видов на пищевые цепочки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
