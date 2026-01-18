Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Море теряет равновесие: агрессивный пришелец стремительно распространяется по всему Средиземноморью

Рыба-фугу является инвазивным видом в Средиземном море — SciTechDaily
Зоосфера

В Средиземном море зафиксировано появление рыбы, которая вызывает тревогу не только у экологов, но и у специалистов по общественной безопасности. Речь идет об инвазивном виде, сочетающем высокую токсичность и агрессивное поведение. Его распространение уже влияет на морские экосистемы и рыболовство региона. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследования хорватских ученых.

Рыба фугу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба фугу

Опасный гость в водах Средиземноморья

Рыба Lagocephalus sceleratus, более известная как рыба-фугу или рыба-шар, изначально обитает в тропических и экваториальных районах Индийского и Тихого океанов. Однако в последние годы ее все чаще фиксируют в Средиземном море. Хорватские исследователи из Университета Юрая Добрилы в Пуле и Института океанографии и рыболовства в Сплите подтвердили присутствие этого вида у побережья региона.

Этот случай привлек особое внимание, поскольку речь идет не о единичной находке. Вид демонстрирует устойчивое распространение, что делает его серьезным фактором риска для местного биоразнообразия. В условиях отсутствия естественных врагов рыба-фугу быстро осваивает новые территории и вытесняет аборигенные виды.

Почему эта рыба смертельно опасна

Главная угроза Lagocephalus sceleratus связана с ее токсичностью. В исследовании, опубликованном в журнале Acta Ichthyologica et Piscatoria, ученые отмечают, что ткани и внутренние органы рыбы содержат тетродотоксин — один из самых мощных природных нейротоксинов. Попадание этого вещества в организм человека может за считаные десятки минут привести к параличу нервной системы.

Последствия отравления включают нарушение зрения, отказ дыхательных мышц и, в тяжелых случаях, летальный исход. Дополнительную опасность представляет сильная челюсть рыбы, напоминающая клюв. По данным SciTechDaily, укус Lagocephalus sceleratus способен вызвать серьезные травмы, вплоть до частичной ампутации пальцев, что делает ее опасной не только при употреблении в пищу, но и при контакте с живыми особями.

Инвазивный характер и масштабы распространения

Особую обеспокоенность специалистов вызывает инвазивный потенциал этого вида. Впервые рыба-фугу была зафиксирована в Средиземном море в 2003 году, предположительно после миграции через Суэцкий канал. С тех пор ее ареал значительно расширился. Сообщения о встречах с этим видом поступали из Турции, Египта, Туниса, а также с побережья Франции, в том числе в районе Нарбонны.

Высокая скорость размножения и отсутствие природных хищников позволяют Lagocephalus sceleratus быстро закрепляться в новых акваториях. Это негативно сказывается на местных экосистемах, нарушая пищевые цепочки и создавая проблемы для коммерческого рыболовства.

"Активные стратегии мониторинга и управления важны для смягчения его воздействия на местное морское биоразнообразие, рыболовство и общественную безопасность", — отметил соавтор исследования доктор Невен Ивеша.

Сравнение Lagocephalus sceleratus с местными видами рыб

В отличие от большинства обитателей Средиземного моря, рыба-фугу сочетает сразу несколько опасных характеристик. Местные виды редко обладают высокой токсичностью и агрессивными защитными механизмами. Кроме того, аборигенные рыбы встроены в экосистему и контролируются естественными хищниками. Lagocephalus sceleratus, напротив, нарушает этот баланс, быстро увеличивая численность и вытесняя конкурентов.

Популярные вопросы о рыбе-фугу в Средиземном море

Как распознать Lagocephalus sceleratus?

Ее отличают вытянутое тело, способность раздуваться и мощная челюсть, напоминающая клюв.

Насколько опасен тетродотоксин?

Даже в малых дозах он может вызвать тяжелые отравления и представляет угрозу для жизни человека.

Что лучше — отлов или мониторинг этого вида?

Специалисты считают, что эффективнее сочетать регулярный мониторинг с контролируемыми мерами по сокращению численности.

