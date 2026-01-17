Римляне ушли, а жизнь осталась: под испанским городом нашли того, кто скрывался две тысячи лет

Неожиданная находка в римской шахте

Новый вид получил название Baeticoniscus carmonaensis и был обнаружен в водной шахте Сан-Антон, построенной римлянами около 2 000 лет назад. Исследования проводились в 2021–2022 годах, когда испанские учёные обследовали подземные галереи с фонарями, пробираясь через неглубокие ручьи и залежи гниющей древесины.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Проходная золотая жила в Мариане

Работой руководил зоолог Хулио Сифуэнтес из Мадридского автономного университета. Его команда давно изучает подземную фауну, поэтому специалисты обратили внимание на существо, которое внешне отличалось от известных видов изоподов региона.

Древняя инфраструктура как среда обитания

Римская водная система Кармоны представляет собой сеть тоннелей протяжённостью около 880 метров. Она до сих пор поддерживает постоянный поток воды, создавая стабильную влажную среду. За века эксплуатации в галереях накопились древесные остатки и органика — идеальный корм для мелких беспозвоночных.

Подобные условия формируют особые формы жизни и стратегии выживания, характерные для организмов, которые предпочли темноту и изоляцию, как это происходит у ночных животных и обитателей тьмы. Именно в гниющей древесине, застрявшей в трещинах и нишах, были обнаружены колонии нового вида. Пока Baeticoniscus carmonaensis известен только из этой единственной шахты под Кармоной.

Почему у пещерного вида такие большие глаза

Большие тёмные глаза стали главной неожиданностью. Обычно пещерные животные со временем утрачивают зрение и пигментацию, поскольку в полной темноте зрение теряет значение. В случае кармонского изопода это может означать либо сравнительно недавнее заселение подземной среды, либо использование слабого рассеянного света, проникающего через колодцы и шахты.

Тело животного почти бесцветное, с длинными усиками, что помогает ориентироваться в узких пространствах. Взрослые особи достигают всего около 2,5 мм в длину, а различия между видами определяются по мелким деталям панциря и конечностей.

Как учёные подтвердили новый вид

Описание вида было основано на морфологии — сравнении формы тела, сегментов и придатков под микроскопом. Генетические данные пока не использовались, и учёные подчёркивают, что будущие анализы ДНК могут дополнительно подтвердить или уточнить таксономический статус.

Тем не менее, опубликованное описание задаёт эталон для дальнейших сравнений. Именно так в классической зоологии формируются основы для будущих исследований и уточнений.

Подземное сообщество под городом

Шахта Сан-Антон оказалась домом не только для изоподов. В галереях были зафиксированы пауки, амфибии и даже американский таракан Periplaneta americana, что показывает, как искусственные подземные структуры постепенно превращаются в сложные сообщества, подобные тем, что формируются в масштабных подземных экосистемах насекомых.

Новый вид привлёк внимание именно потому, что его внешний облик не совпадал ни с одним известным местным изоподом.

Уязвимость редкого вида

Во время обследований учёные насчитали лишь 150–200 особей. При этом шахту посещают до пяти исследовательских групп в год. Такая ограниченная численность и локальный ареал делают вид потенциально уязвимым.

Дополнительную угрозу представляют микропластик и загрязнения, которые могут проникать в подземные воды. Частицы пластика способны накапливаться в организме мелких беспозвоночных и влиять на их выживаемость.

Сравнение: пещерные виды и городские экосистемы

В отличие от наземных парков и заповедников, подземные экосистемы часто остаются вне поля зрения охранных программ. Однако находка в Кармоне показывает, что даже под плотной городской застройкой могут скрываться уникальные и изолированные виды, не имеющие альтернативных мест обитания.

Популярные вопросы о Baeticoniscus carmonaensis

Почему новый вид нашли только сейчас?

Из-за крошечных размеров и скрытого подземного образа жизни.

Опасны ли исследования для таких животных?

Да, даже аккуратные визиты могут менять влажность и разрушать укрытия.

Есть ли подобные виды в других городах?

Учёные считают, что подземные системы юга Испании могут скрывать и другие неизвестные виды.