Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Маленький зверёк с большой тайной: в горах нашли то, что годами принимали за другое животным

В Тибете обнаружили землеройку с самым длинным хвостом в роду Soriculus — Earth
Зоосфера

В отдалённой долине Гималаев учёные сделали открытие, которое меняет представление о биоразнообразии Тибета. Небольшое млекопитающее, внешне почти неотличимое от своих сородичей, оказалось новым видом. Его выявление важно именно сейчас, когда горные экосистемы испытывают всё большее давление. Об этом сообщает научное издание Earth.

Землеройка в природе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Землеройка в природе

Новый вид землеройки в Тибете

Учёные официально описали новый вид землероек — Soriculus dexingensis. Благодаря этому открытию общее число видов рода Soriculus, зафиксированных в уезде Медог в Тибете, выросло до шести. Регион считается одним из самых богатых по биоразнообразию в Азии, однако его труднодоступность долго мешала детальным исследованиям.

Сбор материала проводился ещё в октябре 2011 года, когда полевые группы отловили 11 землероек в ходе экспедиции по изучению мелких млекопитающих. Работой руководил доктор Тао Чжан из Сычуаньского педагогического университета в Чэнду, специализирующийся на фауне Гималаев и сложных формах поведения животных.

Почему новый вид долго оставался незамеченным

Медог отличается сложным рельефом: крутые хребты и влажные долины изолируют популяции животных даже на небольших расстояниях. Это создаёт условия для видообразования, но одновременно усложняет распознавание новых видов, особенно если они внешне почти идентичны.

Изначально обнаруженных животных отнесли к уже известному виду Soriculus medogensis. Однако дальнейший анализ показал, что совпадение внешних признаков вводило в заблуждение, а генетические данные говорили о более глубоком расхождении.

"Наши результаты показывают, что эти образцы представляют собой новый вид — Soriculus dexingensis", — пишет доктор Тао Чжан.

Как подтвердили уникальность Soriculus dexingensis

Учёные использовали комплексный подход. Образцы тканей хранились при температуре около -80 °C, что позволило сохранить ДНК. Исследователи проанализировали один митохондриальный и три ядерных гена, что дало надёжный генетический "отпечаток".

Компьютерное моделирование показало, что новый вид является ближайшим родственником Soriculus medogensis, но образует самостоятельную ветвь. Дополнительно были измерены черепа и внешние параметры животных. Особенно выделилась длина хвоста — в среднем около 57 мм, что составляет примерно 74% длины тела и является максимальным показателем в роду Soriculus.

Значение открытия для науки и охраны природы

Формальное описание вида сопровождалось регистрацией голотипа в международной базе ZooBank. Это позволяет другим исследователям корректно сравнивать будущие находки и уточнять ареал нового вида.

Открытие подчёркивает, что даже хорошо изученные на первый взгляд группы животных могут скрывать неописанное разнообразие. Подобные находки дополняют общее понимание того, как формируются реакции и адаптации в мире дикой природы, включая механизмы, лежащие в основе поведенческих реакций млекопитающих.

Сравнение Soriculus dexingensis и близких видов

Новый вид долго путали с Soriculus medogensis из-за сходного внешнего облика. Однако генетические расстояния между видами соответствуют уровню, принятому для самостоятельных биологических видов. В отличие от других землероек рода, S. dexingensis имеет более длинный хвост и иные пропорции черепа, что помогает предварительной идентификации в полевых условиях.

Популярные вопросы о Soriculus dexingensis

Почему новый вид нашли только сейчас?
Из-за внешнего сходства с другими землеройками и сложной географии региона.

Чем опасно нераспознавание таких видов?
Они могут исчезнуть, не попав в программы охраны природы.

Будут ли найдены новые виды в Гималаях?
Учёные считают, что регион всё ещё скрывает значительное биоразнообразие.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука тибет гималаи животные
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Садоводство, цветоводство
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Наука и техника
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Кислоты разрушают муравьиные тропы в квартире
Кожаные кейпы вышли в список трендовых моделей-2026
У традесканции засыхают верхушки при отсутствии регулярной обрезки
Цвет гортензии напрямую зависит от кислотности почвы грунта — ouest-france
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Тренд 2026 года: изолированные кухни вытесняют открытые планировки — Ohga
Дерево капок в Амазонии влияет на влажность и климат леса
Бархатные кроссовки Autry с бантом стали трендом весны 2026
Тепло разглаживает вмятины от тяжёлой мебели на линолеуме
Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.