Маленький зверёк с большой тайной: в горах нашли то, что годами принимали за другое животным

В Тибете обнаружили землеройку с самым длинным хвостом в роду Soriculus — Earth

В отдалённой долине Гималаев учёные сделали открытие, которое меняет представление о биоразнообразии Тибета. Небольшое млекопитающее, внешне почти неотличимое от своих сородичей, оказалось новым видом. Его выявление важно именно сейчас, когда горные экосистемы испытывают всё большее давление. Об этом сообщает научное издание Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Землеройка в природе

Новый вид землеройки в Тибете

Учёные официально описали новый вид землероек — Soriculus dexingensis. Благодаря этому открытию общее число видов рода Soriculus, зафиксированных в уезде Медог в Тибете, выросло до шести. Регион считается одним из самых богатых по биоразнообразию в Азии, однако его труднодоступность долго мешала детальным исследованиям.

Сбор материала проводился ещё в октябре 2011 года, когда полевые группы отловили 11 землероек в ходе экспедиции по изучению мелких млекопитающих. Работой руководил доктор Тао Чжан из Сычуаньского педагогического университета в Чэнду, специализирующийся на фауне Гималаев и сложных формах поведения животных.

Почему новый вид долго оставался незамеченным

Медог отличается сложным рельефом: крутые хребты и влажные долины изолируют популяции животных даже на небольших расстояниях. Это создаёт условия для видообразования, но одновременно усложняет распознавание новых видов, особенно если они внешне почти идентичны.

Изначально обнаруженных животных отнесли к уже известному виду Soriculus medogensis. Однако дальнейший анализ показал, что совпадение внешних признаков вводило в заблуждение, а генетические данные говорили о более глубоком расхождении.

"Наши результаты показывают, что эти образцы представляют собой новый вид — Soriculus dexingensis", — пишет доктор Тао Чжан.

Как подтвердили уникальность Soriculus dexingensis

Учёные использовали комплексный подход. Образцы тканей хранились при температуре около -80 °C, что позволило сохранить ДНК. Исследователи проанализировали один митохондриальный и три ядерных гена, что дало надёжный генетический "отпечаток".

Компьютерное моделирование показало, что новый вид является ближайшим родственником Soriculus medogensis, но образует самостоятельную ветвь. Дополнительно были измерены черепа и внешние параметры животных. Особенно выделилась длина хвоста — в среднем около 57 мм, что составляет примерно 74% длины тела и является максимальным показателем в роду Soriculus.

Значение открытия для науки и охраны природы

Формальное описание вида сопровождалось регистрацией голотипа в международной базе ZooBank. Это позволяет другим исследователям корректно сравнивать будущие находки и уточнять ареал нового вида.

Открытие подчёркивает, что даже хорошо изученные на первый взгляд группы животных могут скрывать неописанное разнообразие. Подобные находки дополняют общее понимание того, как формируются реакции и адаптации в мире дикой природы, включая механизмы, лежащие в основе поведенческих реакций млекопитающих.

Сравнение Soriculus dexingensis и близких видов

Новый вид долго путали с Soriculus medogensis из-за сходного внешнего облика. Однако генетические расстояния между видами соответствуют уровню, принятому для самостоятельных биологических видов. В отличие от других землероек рода, S. dexingensis имеет более длинный хвост и иные пропорции черепа, что помогает предварительной идентификации в полевых условиях.

Популярные вопросы о Soriculus dexingensis

Почему новый вид нашли только сейчас?

Из-за внешнего сходства с другими землеройками и сложной географии региона.

Чем опасно нераспознавание таких видов?

Они могут исчезнуть, не попав в программы охраны природы.

Будут ли найдены новые виды в Гималаях?

Учёные считают, что регион всё ещё скрывает значительное биоразнообразие.