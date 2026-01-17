Колония муравьёв размером с целую страну: как 500 миллиардов особей могут разрушить экосистему

Суперколония аргентинских муравьёв в Европе насчитывает 500 млрд особей

В Европе, на юге континента, учёные обнаружили невероятно большую суперколонию аргентинских муравьёв, протянувшуюся почти на 6000 километров, от Португалии до Италии. Оценки специалистов говорят о том, что в этом гигантском объединении гнёзд могут жить до полутриллиона муравьёв, включая рабочих особей и маток.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Муравьи

Тот факт, что муравьи из разных гнёзд не проявляют агрессии друг к другу, объясняется схожим химическим "запахом", который они приобрели за время своего существования.

Уникальная социальная структура суперколонии

Одной из причин возникновения такой масштабной колонии является то, что муравьи обладают уникальной социальной структурой, называемой униколониальностью. Это означает, что муравьи из разных гнёзд не вступают в конфликты друг с другом благодаря общему химическому запаху. Такой эффект возник из-за общего происхождения этих муравьёв, завезённых из Южной Америки в XIX веке. Внутри колонии одновременно могут находиться несколько десятков маток, а рабочие муравьи свободно перемещаются между гнёздами, перераспределяя ресурсы и поддерживая баланс.

Такая уникальная система позволяет суперколонии существовать и развиваться на огромных территориях, создавая плотные сети гнёзд, которые действуют как единое целое.

Влияние на экосистему Европы

Для экосистем Европы существование этой суперколонии может иметь серьёзные последствия. Аргентинские муравьи вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, и оказывают давление на другие популяции насекомых. Особенно они опасны для сельского хозяйства: муравьи могут способствовать росту числа вредителей, атакующих виноградники и сады. Это также может привести к изменению динамики экосистем в целом, поскольку они активно занимают территорию и меняют привычные экологические связи. Инвазивные муравьи могут вызвать серьёзные изменения в фауне, что влияет на выживание других видов.

Как бороться с суперколонией?

Для учёных проблема борьбы с такой мощной и взаимосвязанной сетью гнёзд представляется настоящим вызовом. Борьба с колонией, которая охватывает такие огромные территории, крайне сложна. Традиционные методы уничтожения гнёзд неэффективны, так как муравьи перераспределяют свои ресурсы, и разрушение одного гнезда только ускоряет распространение других. Поэтому учёные сосредоточили усилия на сдерживании дальнейшего распространения суперколонии, исследуя новые способы её контроля.

Плюсы и минусы существования суперколонии

У суперколонии аргентинских муравьёв есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы:

Объединение ресурсов между гнёздами способствует выживанию и стабильности популяции.

Устойчивость к внешним угрозам обеспечивается благодаря взаимопомощи внутри колонии.

Минусы:

Выталкивание местных видов муравьёв, что нарушает экологическую целостность.

Разрушение привычных связей в экосистемах.

Повышение численности вредителей в сельском хозяйстве.

Популярные вопросы о суперколонии аргентинских муравьёв

Как аргентинские муравьи попали в Европу?

Аргентинские муравьи были завезены в Европу в XIX веке и с тех пор постепенно распространились по континенту, адаптируясь к новым условиям.

Почему такая суперколония стала возможна?

Это стало возможным благодаря уникальной химической коммуникации между муравьями, что позволяет им избегать агрессии друг к другу, несмотря на большие расстояния между гнёздами.

Что можно сделать для борьбы с суперколонией?

На данный момент учёные сосредоточены на предотвращении дальнейшего распространения муравьёв, так как традиционные способы борьбы не дают нужных результатов.