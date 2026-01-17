Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Домашний дракон размером с кошку: бородатая агама оказалась одной из самых спокойных рептилий

Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет
Зоосфера

Экзотическая ящерица давно перестала быть редкостью и уверенно обосновалась в квартирах любителей необычных питомцев. Она выглядит эффектно, быстро привыкает к человеку и не требует сложного ухода при соблюдении базовых условий. За внешней "дикостью" скрывается спокойный и наблюдательный характер.

Бородатая агама
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Бородатая агама

Образ жизни и размеры

В природе бородатые агамы обитают в сухих каменистых районах с бедной растительностью. Они активны днём, любят греться на солнце, а ночью прячутся в укрытиях. Эти привычки сохраняются и в домашних условиях, поэтому важно выстроить режим освещения и тепла.

Хвост у агамы составляет примерно треть длины тела. Взрослая особь может достигать около 60 сантиметров. При грамотном уходе такие рептилии считаются настоящими долгожителями и способны прожить рядом с владельцем до 25 лет, что выделяет их среди многих экзотических питомцев.

Террариум: основа комфорта

Для содержания потребуется просторный горизонтальный террариум объёмом около 200 литров. Лучше выбирать модели из стекла или прочного пластика с хорошей обзорностью. Боковое открывание считается более удобным: оно снижает стресс у питомца и упрощает уход.

Сверху обязательно устанавливается вентиляционная решётка. Также важно продумать защиту от побега, так как агамы подвижны и легко пользуются любыми слабыми местами конструкции.

Свет и температура

Бородатая агама родом из солнечных регионов, поэтому тепло и освещение для неё критически важны. Террариум желательно размещать в светлом месте, а в пасмурные дни использовать лампы.

Рекомендуются ультрафиолетовые источники с показателем UVB 7-8%. Они помогают не только согреваться, но и участвуют в синтезе витамина D, необходимого для костей и общего обмена веществ. Лампы закрепляют на высоте около 30 сантиметров, вне зоны доступа животного.

Оптимальная температура для агамы — от 30 до 40 градусов в тёплой зоне. Контроль ведётся с помощью термометра, установленного внутри террариума.

Грунт с учётом возраста

Выбор наполнителя зависит от возраста рептилии. Молодым агамам подойдёт мягкий субстрат, имитирующий траву. Взрослым — песок или мелкая галька, так как они любят зарываться.

Важно помнить, что юные особи часто пробуют всё на вкус. Для них твёрдые частицы опасны и могут привести к проблемам с пищеварением.

Влажность и вода

В естественной среде агамы получают влагу в основном из растений. В домашних условиях этого недостаточно. В террариуме должна быть поилка с чистой водой, а стенки рекомендуется опрыскивать несколько раз в неделю.

Комфортный уровень влажности — около 40%. Для контроля используется гигрометр, позволяющий избежать как пересушивания, так и избыточной сырости. Об этом сообщает Moe Зверьё.

Укрытия и декор

Для ощущения безопасности агаме нужны укрытия. Они должны быть устойчивыми и без острых краёв. Подойдут готовые элементы из зоомагазинов, дополненные камнями, корой или ветками, напоминающими природный ландшафт.

Материалы следует выбирать прочные: ящерица будет активно лазать по ним, а не просто использовать как фон, сохраняя инстинкты, характерные для крупных рептилий и крокодилов.

Плюсы и минусы содержания бородатой агамы

Экзотический питомец подходит не всем, но у него есть очевидные сильные стороны. Агамы спокойны, не агрессивны и интересны в наблюдении. Они не требуют ежедневных прогулок и хорошо переносят жизнь в террариуме.

При этом владельцу придётся вложиться в оборудование: террариум, лампы, измерительные приборы. Также важно строго соблюдать температурный и световой режим, иначе здоровье рептилии может пострадать.

Советы по уходу 

  1. Подберите просторный террариум с хорошей вентиляцией.
  2. Установите УФ-лампы и термометр для постоянного контроля.
  3. Выберите безопасный грунт с учётом возраста агамы.
  4. Следите за влажностью и регулярно обновляйте воду.

Популярные вопросы о бородатой агаме

Как выбрать бородатую агаму для дома?

Лучше брать молодую особь у проверенного заводчика, обращая внимание на активность и внешний вид.

Сколько стоит содержание агамы?

Основные расходы приходятся на стартовое оборудование, далее затраты ограничиваются кормом и заменой ламп.

Что лучше: агама или другая ящерица?

Бородатая агама считается одной из самых "контактных" рептилий и часто подходит новичкам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы питомец питомцы животные домашние животные
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Садоводство, цветоводство
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Последние материалы
Тепло разглаживает вмятины от тяжёлой мебели на линолеуме
Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет
Настурция подавляет сорняки вдоль садовых дорожек
Прогрев двигателя зимой повышает расход топлива в городских поездках
Валики чаще выбирают для прямых и модульных диванов — ouest-france
Желтки дают заварному крему более нежную текстуру
Орлиное зрение меняет баланс сенсорных систем человека — Techinsider
Ягодные тона помады названы универсальным выбором 2026 года
Зелёные морские черепахи проглатывают пластик из отдалённых регионов
Димексид безопасно размягчает засохший супер-клей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.