Домашний дракон размером с кошку: бородатая агама оказалась одной из самых спокойных рептилий

Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет

Экзотическая ящерица давно перестала быть редкостью и уверенно обосновалась в квартирах любителей необычных питомцев. Она выглядит эффектно, быстро привыкает к человеку и не требует сложного ухода при соблюдении базовых условий. За внешней "дикостью" скрывается спокойный и наблюдательный характер.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Бородатая агама

Образ жизни и размеры

В природе бородатые агамы обитают в сухих каменистых районах с бедной растительностью. Они активны днём, любят греться на солнце, а ночью прячутся в укрытиях. Эти привычки сохраняются и в домашних условиях, поэтому важно выстроить режим освещения и тепла.

Хвост у агамы составляет примерно треть длины тела. Взрослая особь может достигать около 60 сантиметров. При грамотном уходе такие рептилии считаются настоящими долгожителями и способны прожить рядом с владельцем до 25 лет, что выделяет их среди многих экзотических питомцев.

Террариум: основа комфорта

Для содержания потребуется просторный горизонтальный террариум объёмом около 200 литров. Лучше выбирать модели из стекла или прочного пластика с хорошей обзорностью. Боковое открывание считается более удобным: оно снижает стресс у питомца и упрощает уход.

Сверху обязательно устанавливается вентиляционная решётка. Также важно продумать защиту от побега, так как агамы подвижны и легко пользуются любыми слабыми местами конструкции.

Свет и температура

Бородатая агама родом из солнечных регионов, поэтому тепло и освещение для неё критически важны. Террариум желательно размещать в светлом месте, а в пасмурные дни использовать лампы.

Рекомендуются ультрафиолетовые источники с показателем UVB 7-8%. Они помогают не только согреваться, но и участвуют в синтезе витамина D, необходимого для костей и общего обмена веществ. Лампы закрепляют на высоте около 30 сантиметров, вне зоны доступа животного.

Оптимальная температура для агамы — от 30 до 40 градусов в тёплой зоне. Контроль ведётся с помощью термометра, установленного внутри террариума.

Грунт с учётом возраста

Выбор наполнителя зависит от возраста рептилии. Молодым агамам подойдёт мягкий субстрат, имитирующий траву. Взрослым — песок или мелкая галька, так как они любят зарываться.

Важно помнить, что юные особи часто пробуют всё на вкус. Для них твёрдые частицы опасны и могут привести к проблемам с пищеварением.

Влажность и вода

В естественной среде агамы получают влагу в основном из растений. В домашних условиях этого недостаточно. В террариуме должна быть поилка с чистой водой, а стенки рекомендуется опрыскивать несколько раз в неделю.

Комфортный уровень влажности — около 40%. Для контроля используется гигрометр, позволяющий избежать как пересушивания, так и избыточной сырости. Об этом сообщает Moe Зверьё.

Укрытия и декор

Для ощущения безопасности агаме нужны укрытия. Они должны быть устойчивыми и без острых краёв. Подойдут готовые элементы из зоомагазинов, дополненные камнями, корой или ветками, напоминающими природный ландшафт.

Материалы следует выбирать прочные: ящерица будет активно лазать по ним, а не просто использовать как фон, сохраняя инстинкты, характерные для крупных рептилий и крокодилов.

Плюсы и минусы содержания бородатой агамы

Экзотический питомец подходит не всем, но у него есть очевидные сильные стороны. Агамы спокойны, не агрессивны и интересны в наблюдении. Они не требуют ежедневных прогулок и хорошо переносят жизнь в террариуме.

При этом владельцу придётся вложиться в оборудование: террариум, лампы, измерительные приборы. Также важно строго соблюдать температурный и световой режим, иначе здоровье рептилии может пострадать.

Советы по уходу

Подберите просторный террариум с хорошей вентиляцией. Установите УФ-лампы и термометр для постоянного контроля. Выберите безопасный грунт с учётом возраста агамы. Следите за влажностью и регулярно обновляйте воду.

Популярные вопросы о бородатой агаме

Как выбрать бородатую агаму для дома?

Лучше брать молодую особь у проверенного заводчика, обращая внимание на активность и внешний вид.

Сколько стоит содержание агамы?

Основные расходы приходятся на стартовое оборудование, далее затраты ограничиваются кормом и заменой ламп.

Что лучше: агама или другая ящерица?

Бородатая агама считается одной из самых "контактных" рептилий и часто подходит новичкам.