Домашний дракон размером с кошку: бородатая агама оказалась одной из самых спокойных рептилий

Экзотическая ящерица давно перестала быть редкостью и уверенно обосновалась в квартирах любителей необычных питомцев. Она выглядит эффектно, быстро привыкает к человеку и не требует сложного ухода при соблюдении базовых условий. За внешней "дикостью" скрывается спокойный и наблюдательный характер.
В природе бородатые агамы обитают в сухих каменистых районах с бедной растительностью. Они активны днём, любят греться на солнце, а ночью прячутся в укрытиях. Эти привычки сохраняются и в домашних условиях, поэтому важно выстроить режим освещения и тепла.
Хвост у агамы составляет примерно треть длины тела. Взрослая особь может достигать около 60 сантиметров. При грамотном уходе такие рептилии считаются настоящими долгожителями и способны прожить рядом с владельцем до 25 лет, что выделяет их среди многих экзотических питомцев.
Для содержания потребуется просторный горизонтальный террариум объёмом около 200 литров. Лучше выбирать модели из стекла или прочного пластика с хорошей обзорностью. Боковое открывание считается более удобным: оно снижает стресс у питомца и упрощает уход.
Сверху обязательно устанавливается вентиляционная решётка. Также важно продумать защиту от побега, так как агамы подвижны и легко пользуются любыми слабыми местами конструкции.
Бородатая агама родом из солнечных регионов, поэтому тепло и освещение для неё критически важны. Террариум желательно размещать в светлом месте, а в пасмурные дни использовать лампы.
Рекомендуются ультрафиолетовые источники с показателем UVB 7-8%. Они помогают не только согреваться, но и участвуют в синтезе витамина D, необходимого для костей и общего обмена веществ. Лампы закрепляют на высоте около 30 сантиметров, вне зоны доступа животного.
Оптимальная температура для агамы — от 30 до 40 градусов в тёплой зоне. Контроль ведётся с помощью термометра, установленного внутри террариума.
Выбор наполнителя зависит от возраста рептилии. Молодым агамам подойдёт мягкий субстрат, имитирующий траву. Взрослым — песок или мелкая галька, так как они любят зарываться.
Важно помнить, что юные особи часто пробуют всё на вкус. Для них твёрдые частицы опасны и могут привести к проблемам с пищеварением.
В естественной среде агамы получают влагу в основном из растений. В домашних условиях этого недостаточно. В террариуме должна быть поилка с чистой водой, а стенки рекомендуется опрыскивать несколько раз в неделю.
Комфортный уровень влажности — около 40%. Для контроля используется гигрометр, позволяющий избежать как пересушивания, так и избыточной сырости. Об этом сообщает Moe Зверьё.
Для ощущения безопасности агаме нужны укрытия. Они должны быть устойчивыми и без острых краёв. Подойдут готовые элементы из зоомагазинов, дополненные камнями, корой или ветками, напоминающими природный ландшафт.
Материалы следует выбирать прочные: ящерица будет активно лазать по ним, а не просто использовать как фон, сохраняя инстинкты, характерные для крупных рептилий и крокодилов.
Экзотический питомец подходит не всем, но у него есть очевидные сильные стороны. Агамы спокойны, не агрессивны и интересны в наблюдении. Они не требуют ежедневных прогулок и хорошо переносят жизнь в террариуме.
При этом владельцу придётся вложиться в оборудование: террариум, лампы, измерительные приборы. Также важно строго соблюдать температурный и световой режим, иначе здоровье рептилии может пострадать.
Лучше брать молодую особь у проверенного заводчика, обращая внимание на активность и внешний вид.
Основные расходы приходятся на стартовое оборудование, далее затраты ограничиваются кормом и заменой ламп.
Бородатая агама считается одной из самых "контактных" рептилий и часто подходит новичкам.
