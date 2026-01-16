Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Редчайшие кадры из тайги: юный леопард отправился на разведку сам — камеры нацпарка засняли всё

В Приморье зафиксировали первые шаги детёныша леопарда
Зоосфера

Первые самостоятельные шаги детёныша дальневосточного леопарда попали в объективы учёных в Приморье. Юный хищник, которому, по оценкам специалистов, всего четыре-пять месяцев, вышел на прогулку по свежевыпавшему снегу без непосредственного сопровождения матери. Об этом сообщили в национальном парке "Земля леопарда".

Детёныш дальневосточного леопарда
Фото: Отдел науки национального парка «Земля леопарда» (amurleo_land) is licensed under public domain
Детёныш дальневосточного леопарда

Первая прогулка по первому снегу

На опубликованных кадрах запечатлён малыш-дальневосточный леопард, уверенно идущий по следам взрослого животного. Специалисты не исключают, что для котёнка это был первый снег в жизни и один из первых выходов за пределы укрытия без постоянного контроля матери.

Юный леопард двигался спокойно и сосредоточенно, словно повторяя повадки взрослых особей. По наблюдениям учёных, такие вылазки — важная часть раннего этапа взросления, когда детёныши начинают постепенно осваивать окружающую территорию.

Где была мама

Как пояснили сотрудники парка, самка в этот момент ушла вперёд, и котёнок воспользовался ситуацией, отправившись по её следам. Несмотря на внешнюю самостоятельность, речь не идёт о реальной опасности: мать находилась поблизости и контролировала ситуацию.

Специалисты подчёркивают, что подобные эпизоды не являются редкостью. Детёныши леопарда любопытны и рано проявляют интерес к окружающему миру, особенно когда уже уверенно стоят на лапах.

Забота и обучение в дикой природе

В национальном парке напомнили, что самки дальневосточного леопарда уделяют потомству максимум внимания на протяжении длительного времени.
"Самки дальневосточного леопарда — очень заботливые матери. На протяжении первых 1,5 лет жизни детёнышей они сопровождают и оберегают котят, отыскивают им убежища, приносят добычу, обучают охоте и выводят на прогулки", — отметили специалисты нацпарка "Земля леопарда".

Такие прогулки — часть естественного процесса обучения, который помогает молодым хищникам адаптироваться к условиям дикой природы и в будущем выживать самостоятельно, сообщает vostokmedia.com.

Дополнительно специалисты отметили, что фиксация подобных эпизодов стала возможной благодаря системе фотомониторинга, развернутой на территории нацпарка. Камеры-ловушки позволяют отслеживать поведение редких хищников без вмешательства человека и получать ценные данные о ранних этапах жизни детёнышей. Такие наблюдения помогают учёным лучше понимать особенности развития дальневосточного леопарда и корректировать меры по его сохранению в дикой природе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа приморье животные
Новости Все >
Арапаиму длиной 2,5 метра выловили в реке штата Сан-Паулу — Diário do Litoral
Ящерицу с пшеничным цветом языка выявили в Китае
Трамп может получить Нобелевскую премию за мир РФ и Украины — политолог Адилова
США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым
Врио атамана Уссурийского войска объяснил отток молодежи из регионов
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
Сейчас читают
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Красота и стиль
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Наука и техника
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
Ящерицу с пшеничным цветом языка выявили в Китае
Пирамиду Кукулькана в Чичен-Ице просканируют мюонами без раскопок — Earth
В Приморье зафиксировали первые шаги детёныша леопарда
Зимняя обрезка туи проводится в период покоя растения — данные Actualno
Трамп может получить Нобелевскую премию за мир РФ и Украины — политолог Адилова
США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым
Выход России к Одессе изменит баланс сил на Балканах — сербский политолог и дипломат
Американский фонд потребовал от России более 225 млрд долларов
Голосовые сообщения признали доказательством в судах — юрист
Врио атамана Уссурийского войска объяснил отток молодежи из регионов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.