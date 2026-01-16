4 млн за надежду без гарантий: клонирование животных стало самым рискованным трендом года

Минимальная стоимость клонирования питомца — 4 млн рублей

Клонирование домашних животных в России остаётся экзотической и крайне дорогой услугой, доступной лишь узкому кругу клиентов. Минимальная стоимость такой процедуры начинается от 4 млн рублей, при этом заказчики практически не имеют юридических гарантий на случай неудачи.

Из чего складывается стоимость клона

Финальная цена клонирования формируется из нескольких этапов, каждый из которых оплачивается отдельно. Сам забор биологического материала обходится относительно недорого — примерно в 3 тыс. рублей. Однако дальнейшая подготовка клеток существенно увеличивает итоговую сумму.

Так, заморозка клеточного материала в жидком азоте может стоить около 150 тыс. рублей. Дополнительно оплачиваются услуги зарубежной лаборатории, где проводится само клонирование, а также транспортировка — как биоматериала, так и уже выращенного животного. В совокупности эти расходы и формируют минимальный порог в несколько миллионов рублей.

Юридические риски для клиентов

Решившиеся на клонирование владельцы домашних животных фактически остаются без правовой защиты. Если процедура завершится неудачей или клон погибнет во время транспортировки, вернуть деньги будет практически невозможно.

Все компании, которые сегодня предлагают услуги клонирования, находятся за пределами России и работают по собственным правилам. Контракты, как правило, не предусматривают компенсаций в случае неудачного результата, а доказать вину исполнителя в трансграничных спорах крайне сложно.

Предоплата и зарубежные лаборатории

Клонирование домашних питомцев полностью завязано на иностранных подрядчиков. Компании, работающие с российскими клиентами, выступают в роли посредников и требуют внесения полной предоплаты за услуги.

По словам представителя одной из таких фирм, исключение делается лишь в отдельных странах. Только в Китае можно внести 60% стоимости, а оставшиеся 40% — при получении клона. В остальных случаях клиент оплачивает всю сумму заранее, не имея гарантий конечного результата.

Рынок без регулирования

Эксперты отмечают, что рынок клонирования животных фактически не регулируется на национальном уровне. Отсутствие чётких юридических механизмов защиты делает подобные услуги высокорисковыми, несмотря на стремительное развитие биотехнологий, сообщает издание "Постньюс".

Пока клонирование остаётся скорее дорогостоящим экспериментом, чем массовой практикой, а для российских владельцев животных — ещё и серьёзным финансовым и правовым риском.