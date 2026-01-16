Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотели убрать шерсть с глаз — получили риск для жизни: ошибки ухода за длинношёрстными породами

Заколки крабики повышают риск проглатывания у собак
Зоосфера

Причёски для собак давно стали привычной частью ухода за длинношёрстными породами. Аккуратно убранная шерсть помогает питомцу лучше видеть и чувствовать себя комфортнее, а хвостики и косички выглядят трогательно. Однако декоративные аксессуары могут не только украшать, но и представлять реальную опасность для здоровья животного.

Милая собачка с хвостиками
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Милая собачка с хвостиками

Когда причёска нужна, а не просто красива

У некоторых пород шерсть активно растёт в области морды и глаз, из-за чего её приходится фиксировать. Это характерно для болонок, пуделей, ши-тцу, шнауцеров, терьеров и китайских хохлатых собак. В таких случаях причёска выполняет практическую функцию, улучшая обзор и снижая раздражение глаз, как и другие элементы регулярного ухода за питомцами.

При этом важно помнить, что аксессуары должны быть подобраны не по внешнему виду, а по уровню безопасности. Даже небольшой предмет может стать причиной травмы или проблем с пищеварением.

Заколки-крабики

На первый взгляд такие заколки кажутся удобными и симпатичными, но именно они считаются одними из самых рискованных. Собака может легко стряхнуть их лапой или зубами, после чего заколка нередко оказывается разгрызенной или проглоченной.

Рассчитывать на осторожность питомца не стоит. Любопытство и инстинкты часто берут верх, особенно если предмет яркий или пахнет руками владельца.

Резинки с декоративными элементами

Резинки с бантиками, бусинами или пластиковыми фигурками выглядят эффектно, но скрывают серьёзную угрозу. Декор обычно крепится на клей и со временем может легко оторваться.

Отделившийся элемент почти неизбежно привлечёт внимание собаки и окажется у неё во рту. Подобные ситуации нередко становятся причиной экстренных визитов к ветеринару, так же как и другие опасные предметы для собак.

Силиконовые и каучуковые резинки

Такие резинки часто выбирают из-за их мягкости, но у них есть существенный минус — они могут лопнуть. Разорванные фрагменты нередко проглатываются, а подобные инородные тела далеко не всегда выходят естественным путём.

Ветеринары отмечают, что именно такие мелкие предметы чаще всего становятся причиной кишечной непроходимости.

Как использовать аксессуары без вреда

Резинки и заколки нельзя надевать на лапы, хвост или другие части тела, где они способны пережимать кровоток. Даже если внешне всё выглядит безобидно, нарушение циркуляции может привести к боли и отёкам.

Кроме того, владельцы часто замечают ломкость шерсти при постоянном использовании тугих резинок. Некоторые специалисты не исключают, что подобный дискомфорт может быть сопоставим с тем, который испытывают люди при слишком тугих причёсках. Об этом сообщает Моё Зверьё.

Плюсы и минусы собачьих причёсок

Причёски могут быть полезны, если они выполнены правильно.

Плюсы:

  • улучшение обзора,
  • аккуратный внешний вид,
  • комфорт для глаз.

Минусы:

  • риск проглатывания аксессуаров,
  • нарушение кровотока,
  • повреждение шерсти.

Выбор всегда должен делаться в пользу безопасности, а не декоративности.

Советы по безопасному уходу

  1. Используйте только простые резинки без декоративных элементов.
  2. Не оставляйте собаку с аксессуарами без присмотра.
  3. Снимайте причёску при первых признаках беспокойства.
  4. Регулярно проверяйте состояние шерсти и кожи.

Популярные вопросы о причёсках для собак

Можно ли оставлять резинки на собаке надолго?

Лучше снимать их, если питомец остаётся без присмотра.

Какие аксессуары считаются наиболее безопасными?

Мягкие резинки без декора и с умеренным натяжением.

Нужно ли советоваться со специалистом?

Да, консультация ветеринара или грумера поможет избежать ошибок и подобрать комфортный вариант.

