Бирюзовая вспышка среди снега: птица, которую не ожидали увидеть в зимнем Петербурге

Редкий гость городских парков

Накануне крещенских морозов жители Петербурга смогли увидеть зимородка в природных зонах города. Фотографии птицы появились в Telegram-канале биолога Павла Глазкова, который обратил внимание на сам факт её присутствия в городской среде. Несмотря на экзотическую внешность, зимородок не является случайным залётным видом.

Фото: Own work by Sunuwargr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зимородка

Этот вид считается постоянным, хотя и немногочисленным обитателем региона. Его появление в пределах мегаполиса подчёркивает, что даже в условиях плотной застройки сохраняются участки, пригодные для жизни редких птиц. Наблюдения в парках подтверждают устойчивое присутствие зимородков в городской экосистеме.

Птица-рыболов и зимние привычки

Зимородок по размеру немного крупнее воробья, но легко узнаётся по яркому оперению. Он известен как высококлассный рыболов, для которого доступ к открытой воде является жизненно важным условием. Основу его рациона составляет мелкая рыба, которую птица ловит, ныряя с веток или прибрежных уступов.

Обычно на зиму зимородки улетают в Северную Африку. Однако в последние годы часть особей остаётся в Петербурге круглый год. В холодный сезон они держатся у незамерзающих водоёмов, где сохраняется возможность охоты даже при низких температурах.

Происхождение названия и особенности гнездования

Название «зимородок» часто вводит в заблуждение. Оно не связано с временем появления птенцов, как можно было бы предположить. Потомство у этих птиц, как и у большинства других видов, появляется весной и летом.

Особенность заключается в месте гнездования. Зимородки не строят гнёзда на деревьях, а роют норы в обрывистых берегах рек. Птенцы развиваются буквально в земле, что и стало основой для необычного названия птицы, сообщает Rosbalt.ru.

Охранный статус в Петербурге

Обыкновенный зимородок занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. На территории города постоянно гнездятся несколько пар этих птиц. Известно, что они обитают, в частности, в парках на юго-западе города, где сохраняются подходящие природные условия.

Каждое новое наблюдение подтверждает ценность городских зелёных зон для сохранения биоразнообразия. Появление зимородка в зимний период подчёркивает, что даже в сурном климате мегаполиса возможна жизнь редких и уязвимых видов.