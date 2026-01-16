Зимний выгул — русская рулетка: температура, при которой собака мёрзнет быстрее всего зимой

Мокрый снег и ветер лишают шерсть собак теплоизоляции — Шеляков

Крещенские морозы каждый год становятся испытанием не только для людей, но и для домашних животных. В это время привычные прогулки могут обернуться для собак переохлаждением и травмами, если не учитывать погодные условия и физиологию питомца.

Опасные температуры для прогулок

По словам специалиста, вопреки распространённому мнению, наибольший риск для здоровья собак связан не только с экстремальными морозами. Наиболее проблемным диапазоном считаются температуры от 0 до -5 градусов. Именно в такую погоду чаще всего фиксируются случаи простудных заболеваний и пневмоний у животных, связанных с переохлаждением.

Причина в сочетании влаги и ветра. Мокрый снег, дождь и туман быстро лишают шерсть её теплоизоляционных свойств. При этом ветер усиливает теплопотери, и даже непродолжительная прогулка может закончиться болезнью. Не менее опасны и температуры ниже -30 градусов, когда риск замерзания сохраняется даже при сухой и безветренной погоде.

"Поэтому любой холод — это агрессивная среда, и надо быть к ней готовой", — рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Основные риски зимних прогулок

Зимой у собак резко возрастает вероятность переохлаждения и механических травм. Особое внимание, по словам эксперта, следует уделять лапам. Между пальцами скапливается снег, который сначала тает, а затем замерзает, образуя плотные ледяные комки. Они травмируют кожу и вызывают болезненные ощущения.

Дополнительную угрозу представляют противогололёдные реагенты и соль. Эти вещества раздражают кожу подушечек, замедляют заживление трещин и порезов и могут вызывать воспаление. Скользкие поверхности также увеличивают риск растяжений и падений, особенно у активных животных.

Как скорректировать выгул в морозы

В холодный период ветеринар советует пересматривать не только продолжительность, но и формат прогулок. Время пребывания на улице рекомендуется сокращать, компенсируя это более частыми, но короткими выходами. Такой подход снижает риск переохлаждения, не лишая собаку привычного режима.

Маршрут также имеет значение. Зимой лучше гулять недалеко от дома, чтобы при первых признаках замерзания можно было быстро вернуться в тепло. Для маленьких собак допустимо переносить их на руках через опасные участки, тогда как с крупными животными такая возможность отсутствует.

Одежда и экипировка для собак

Специальная одежда зимой становится не аксессуаром, а средством защиты. Комбинезоны предотвращают попадание снега на тело, а в сильные морозы дополнительное утепление рекомендуется даже для длинношёрстных пород. Обувь помогает защитить лапы от холода и химических реагентов, особенно в городских условиях.

При этом экипировку важно готовить заранее. Она должна быть привычной и удобной для животного. Резкое использование новой обуви или одежды на морозе может вызвать стресс и дискомфорт, что только усугубит ситуацию.

Движение и безопасность на улице

Чтобы собака не замерзала, ей необходимо постоянно двигаться. Подвижные игры и бег помогают поддерживать теплообмен и снижают риск переохлаждения. Однако ветеринар не рекомендует использовать снежки в качестве игрушек, так как городской снег часто содержит химические и биологические загрязнения, сообщает URA. RU.

Признаки переохлаждения и помощь после прогулки

При обморожении у собаки резко снижается температура тела, появляется сонливость и пропадает реакция на внешние раздражители. Это состояние требует внимания и в отдельных случаях медикаментозной помощи. После возвращения с мороза животное следует согревать постепенно.

Использование горячих ванн и грелок специалист не рекомендует. Более безопасный способ — тепло собственного тела, одеяло и тёплое питьё. Такой подход позволяет организму восстановить температуру без резкого стресса.