Городская фауна вымирает из-за нашей заботы: эти популярные продукты нужно немедленно убрать из меню

С наступлением суровых морозов жители мегаполисов часто стремятся помочь замерзающим пернатым, высыпая в кормушки остатки домашней еды, однако такая "забота" может обернуться настоящей трагедией для городской фауны. Особенно актуальным этот вопрос становится 15 января, когда в стране традиционно отмечается День зимующих птиц России, призванный привлечь внимание к проблемам выживания пернатых в холодное время года.
Об этом сообщает сайт Москва 24, опубликовавший рекомендации профессионального орнитолога Елены Черновой относительно безопасного птичьего рациона. Эксперт настаивает, что привычные для человека продукты, такие как черный хлеб или соленая пища, категорически не подходят для зимней подкормки и могут привести к гибели птиц.
Специалисты сходятся во мнении, что основой зимнего рациона для диких птиц должны стать продукты, максимально приближенные к их естественному питанию. Орнитолог Елена Чернова называет самым беспроигрышным и универсальным вариантом нежареные подсолнечные семечки, которые подходят большинству видов, обитающих в городской черте. Кроме того, отличным дополнением к меню станут овес, просо, канареечное и рапсовое семя, которые обеспечивают необходимый запас энергии. Для разнообразия рациона можно использовать сушеные ягоды, развешивая их на ветвях деревьев в виде своеобразных гирлянд, что не только полезно, но и удобно для пернатых.
Особое внимание эксперт уделяет списку запрещенных продуктов, употребление которых наносит непоправимый вред птичьему организму. В первую очередь это касается любой еды, содержащей соль: она резко нарушает водно-солевой баланс, что зачастую приводит к летальному исходу. Даже, казалось бы, безобидные вареные крупы могут стать причиной проблем: на морозе влажная каша быстро замерзает, превращаясь в ледяной ком, который птицы просто не в состоянии расклевать. Отдельный запрет наложен на черный хлеб, который пернатые переваривают с большим трудом, затрачивая на этот процесс драгоценную энергию, необходимую для согревания и выживания.
Не стоит забывать и о продуктах животного происхождения, которые в зимний период становятся критически важным источником калорий. Специалисты рекомендуют использовать жиры, но только при условии строгого соблюдения правил их подготовки.
"Также в кормушки можно класть несоленое сало. Это полезное калорийное лакомство для птиц, отлично поддерживающее организм в холода", — подчеркнула сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.
Помимо состава корма, ключевым фактором выживания птиц является стабильность наполнения кормушек со стороны человека. Орнитологи предупреждают: если вы взяли на себя ответственность и повесили кормушку, пополнять ее необходимо ежедневно и в одно и то же время. Птицы очень быстро привыкают к постоянному источнику пищи и начинают на него рассчитывать, перестраивая свои маршруты и энергетические затраты. Если в морозный день кормушка окажется пустой, у привыкшей к ней птицы может просто не хватить сил на поиск нового места пропитания, что приведет к ее гибели.
В ситуациях, когда нет уверенности в возможности обеспечивать регулярную подкормку, эксперты советуют отказаться от идеи собственной кормушки. Гораздо более гуманным и безопасным решением будет периодическое посещение общедоступных подкормочных площадок в городских парках и скверах. Это позволит помочь пернатым, не создавая у них ложной надежды и опасной зависимости от одного конкретного человека, который может забыть о своих обязанностях.
Стоит также помнить о правилах взаимодействия с другими обитателями парков, чтобы помощь природе не обернулась проблемами для здоровья человека. Ранее специалисты департамента природопользования Москвы настоятельно рекомендовали воздержаться от кормления белок и других диких животных с рук. Такой контакт несет в себе серьезные риски заражения инфекционными заболеваниями, поэтому наблюдение и подкормку лучше проводить бесконтактным способом, оставляя угощение на специальных стендах или земле.
