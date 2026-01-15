Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Городская фауна вымирает из-за нашей заботы: эти популярные продукты нужно немедленно убрать из меню

Черный хлеб и соленая пища приводят к гибели птиц — орнитолог Елена Чернова
Зоосфера

С наступлением суровых морозов жители мегаполисов часто стремятся помочь замерзающим пернатым, высыпая в кормушки остатки домашней еды, однако такая "забота" может обернуться настоящей трагедией для городской фауны. Особенно актуальным этот вопрос становится 15 января, когда в стране традиционно отмечается День зимующих птиц России, призванный привлечь внимание к проблемам выживания пернатых в холодное время года.

Птица на подоконнике
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Птица на подоконнике

Об этом сообщает сайт Москва 24, опубликовавший рекомендации профессионального орнитолога Елены Черновой относительно безопасного птичьего рациона. Эксперт настаивает, что привычные для человека продукты, такие как черный хлеб или соленая пища, категорически не подходят для зимней подкормки и могут привести к гибели птиц.

Меню для выживания: польза и вред

Специалисты сходятся во мнении, что основой зимнего рациона для диких птиц должны стать продукты, максимально приближенные к их естественному питанию. Орнитолог Елена Чернова называет самым беспроигрышным и универсальным вариантом нежареные подсолнечные семечки, которые подходят большинству видов, обитающих в городской черте. Кроме того, отличным дополнением к меню станут овес, просо, канареечное и рапсовое семя, которые обеспечивают необходимый запас энергии. Для разнообразия рациона можно использовать сушеные ягоды, развешивая их на ветвях деревьев в виде своеобразных гирлянд, что не только полезно, но и удобно для пернатых.

Особое внимание эксперт уделяет списку запрещенных продуктов, употребление которых наносит непоправимый вред птичьему организму. В первую очередь это касается любой еды, содержащей соль: она резко нарушает водно-солевой баланс, что зачастую приводит к летальному исходу. Даже, казалось бы, безобидные вареные крупы могут стать причиной проблем: на морозе влажная каша быстро замерзает, превращаясь в ледяной ком, который птицы просто не в состоянии расклевать. Отдельный запрет наложен на черный хлеб, который пернатые переваривают с большим трудом, затрачивая на этот процесс драгоценную энергию, необходимую для согревания и выживания.

Не стоит забывать и о продуктах животного происхождения, которые в зимний период становятся критически важным источником калорий. Специалисты рекомендуют использовать жиры, но только при условии строгого соблюдения правил их подготовки.

"Также в кормушки можно класть несоленое сало. Это полезное калорийное лакомство для птиц, отлично поддерживающее организм в холода", — подчеркнула сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Регулярность как залог спасения

Помимо состава корма, ключевым фактором выживания птиц является стабильность наполнения кормушек со стороны человека. Орнитологи предупреждают: если вы взяли на себя ответственность и повесили кормушку, пополнять ее необходимо ежедневно и в одно и то же время. Птицы очень быстро привыкают к постоянному источнику пищи и начинают на него рассчитывать, перестраивая свои маршруты и энергетические затраты. Если в морозный день кормушка окажется пустой, у привыкшей к ней птицы может просто не хватить сил на поиск нового места пропитания, что приведет к ее гибели.

В ситуациях, когда нет уверенности в возможности обеспечивать регулярную подкормку, эксперты советуют отказаться от идеи собственной кормушки. Гораздо более гуманным и безопасным решением будет периодическое посещение общедоступных подкормочных площадок в городских парках и скверах. Это позволит помочь пернатым, не создавая у них ложной надежды и опасной зависимости от одного конкретного человека, который может забыть о своих обязанностях.

Стоит также помнить о правилах взаимодействия с другими обитателями парков, чтобы помощь природе не обернулась проблемами для здоровья человека. Ранее специалисты департамента природопользования Москвы настоятельно рекомендовали воздержаться от кормления белок и других диких животных с рук. Такой контакт несет в себе серьезные риски заражения инфекционными заболеваниями, поэтому наблюдение и подкормку лучше проводить бесконтактным способом, оставляя угощение на специальных стендах или земле.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы город птицы природа животные подкормка
Новости Все >
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Признание судом голосового сообщения доказательством вызывает вопросы — юрист Капштык
Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова
Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Сейчас читают
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Еда и рецепты
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Наука и техника
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Перегрузка информацией усиливает стресс после праздников — психолог Лифарь
Черный хлеб и соленая пища приводят к гибели птиц — орнитолог Елена Чернова
Пеларгонии размножают семенами с ноября по апрель
Расширение медоснований для отзыва прав затронет часть водителей — глава автошколы
Признаки появления мышей в доме зимой: запахи, помет и шумы — Southern Living
Shofy AI с глубокой ИИ‑персонализацией решает проблему выбора одежды онлайн
Привычка ковыряться в носу возникает из-за стресса — психолог Родион Чепалов
Тренды интерьера 2026 года исключают крупные настенные часы в стиле лофт
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.