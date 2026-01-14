Пока люди болтают, собака учится: редкий навык, который меняет взгляд на интеллект животных

Собаки способны запоминать названия предметов, подслушивая разговоры людей — Earth

Оказывается, некоторые собаки способны запоминать новые слова, даже если с ними никто специально не занимается. Им достаточно просто находиться рядом и слушать разговор людей. Такое поведение долгое время считалось исключительно человеческой чертой. Об этом сообщает Earth.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Дрессировка собаки

Необычное открытие венгерских учёных

Исследование провели специалисты Университета Этвёша Лоранда в Будапеште. В эксперименте участвовали десять собак, известных как Gifted Word Learners — животные с редкой способностью уверенно соотносить предметы и их названия. Семь из них смогли выучить названия двух новых игрушек, просто подслушивая разговоры взрослых, не обращённые напрямую к ним.

"Наши результаты показывают, что социально-когнитивные механизмы, позволяющие усваивать слова из услышанной речи, не являются исключительно человеческими", — отмечает исследователь Шани Дрор.

Как проходил эксперимент

Учёные намеренно отказались от лабораторных условий. Все тесты проводились в обычных домах, чтобы поведение собак было максимально естественным. Владельцы играли с питомцами привычным образом, при этом новые игрушки появлялись в быту без целенаправленного обучения.

Названия предметов повторялись всего около восьми минут в ходе коротких игровых эпизодов. Позже игрушки убирали в другую комнату, а владельцы просили собаку принести нужную по названию — без жестов, подсказок или указаний.

Результаты, которые удивили исследователей

Собаки с развитым словарным запасом демонстрировали высокую точность уже с первой попытки. После прямого обучения правильные ответы достигали 80 процентов, а после простого "подслушивания" — 100 процентов. Это указывает на осознанное запоминание, а не случайный выбор.

Даже когда между показом игрушки и произнесением её названия вводили паузу, большинство собак успешно связывали звук и объект. Через две недели повторное тестирование показало, что результаты почти не ухудшились, что говорит о закреплении информации в памяти.

Почему это редкое умение

Подобные способности встречаются лишь у небольшого числа собак. Большинство обычных домашних питомцев, наблюдавших те же сцены, не смогли надёжно соотнести слова с предметами. Их выбор чаще объяснялся интересом к новым вещам, а не пониманием названий.

Это подчёркивает, что речь идёт не о норме, а о редком когнитивном таланте, который делает таких собак особенно ценными для научных исследований.

Социальные сигналы имеют значение

В условиях эксперимента взрослые разговаривали друг с другом, держа игрушки в руках. Таким образом возникала трёхсторонняя ситуация: два человека и предмет. Известно, что собаки хорошо считывают направление взгляда, жесты и внимание человека, и эти сигналы, вероятно, помогали им понять значимость услышанных слов.

Чередование называния игрушек, пауз и свободной игры также могло сыграть роль. Такой ритм напоминает принцип распределённого повторения, который помогает закреплять информацию в памяти.

Что это говорит о мышлении собак

Способность учиться, не будучи прямым адресатом речи, указывает на более сложное восприятие социальных сцен, чем считалось ранее. Собаки не просто реагируют на команды, а в отдельных случаях способны анализировать контекст и извлекать полезную информацию из окружающего общения.

"При подходящих условиях некоторые собаки демонстрируют поведение, поразительно похожее на поведение маленьких детей", — подчёркивает Шани Дрор.

Сравнение: обычные собаки и Gifted Word Learners

Обычные домашние собаки чаще реагируют на интонацию и знакомые команды. Gifted Word Learners, напротив, способны формировать устойчивую связь между словом и конкретным объектом. Это делает их поведение ближе к ранним формам обучения и дополняет представления о том, как устроен интеллект собак, хотя распространять такие выводы на всех питомцев было бы ошибкой.

Плюсы и минусы такого открытия

С одной стороны, результаты расширяют представления о когнитивных возможностях животных и их социальном интеллекте. С другой — они подчёркивают редкость феномена и показывают, что большинству владельцев не стоит ожидать подобного от своих питомцев без специальных предпосылок.

Советы владельцам любознательных собак шаг за шагом

Используйте простые и чёткие названия предметов.

Повторяйте слова в спокойной обстановке без отвлекающих факторов.

Поддерживайте интерес собаки к игрушкам через игру.

Делайте паузы между повторениями, давая информации "улечься".

Наблюдайте, как питомец реагирует на речь, даже если она не адресована ему.

Популярные вопросы о способности собак понимать слова

Все ли собаки могут учить слова, подслушивая?

Нет, такая способность выявлена лишь у небольшой группы собак с особыми когнитивными навыками.

Сколько слов может запомнить собака?

В редких случаях — сотни и даже более тысячи названий, но это исключение, а не правило.

Можно ли развить эту способность тренировками?

Обучение помогает, но врождённые особенности играют ключевую роль.