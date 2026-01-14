Пока люди болтают, собака учится: редкий навык, который меняет взгляд на интеллект животных

Оказывается, некоторые собаки способны запоминать новые слова, даже если с ними никто специально не занимается. Им достаточно просто находиться рядом и слушать разговор людей. Такое поведение долгое время считалось исключительно человеческой чертой. Об этом сообщает Earth.
Исследование провели специалисты Университета Этвёша Лоранда в Будапеште. В эксперименте участвовали десять собак, известных как Gifted Word Learners — животные с редкой способностью уверенно соотносить предметы и их названия. Семь из них смогли выучить названия двух новых игрушек, просто подслушивая разговоры взрослых, не обращённые напрямую к ним.
"Наши результаты показывают, что социально-когнитивные механизмы, позволяющие усваивать слова из услышанной речи, не являются исключительно человеческими", — отмечает исследователь Шани Дрор.
Учёные намеренно отказались от лабораторных условий. Все тесты проводились в обычных домах, чтобы поведение собак было максимально естественным. Владельцы играли с питомцами привычным образом, при этом новые игрушки появлялись в быту без целенаправленного обучения.
Названия предметов повторялись всего около восьми минут в ходе коротких игровых эпизодов. Позже игрушки убирали в другую комнату, а владельцы просили собаку принести нужную по названию — без жестов, подсказок или указаний.
Собаки с развитым словарным запасом демонстрировали высокую точность уже с первой попытки. После прямого обучения правильные ответы достигали 80 процентов, а после простого "подслушивания" — 100 процентов. Это указывает на осознанное запоминание, а не случайный выбор.
Даже когда между показом игрушки и произнесением её названия вводили паузу, большинство собак успешно связывали звук и объект. Через две недели повторное тестирование показало, что результаты почти не ухудшились, что говорит о закреплении информации в памяти.
Подобные способности встречаются лишь у небольшого числа собак. Большинство обычных домашних питомцев, наблюдавших те же сцены, не смогли надёжно соотнести слова с предметами. Их выбор чаще объяснялся интересом к новым вещам, а не пониманием названий.
Это подчёркивает, что речь идёт не о норме, а о редком когнитивном таланте, который делает таких собак особенно ценными для научных исследований.
В условиях эксперимента взрослые разговаривали друг с другом, держа игрушки в руках. Таким образом возникала трёхсторонняя ситуация: два человека и предмет. Известно, что собаки хорошо считывают направление взгляда, жесты и внимание человека, и эти сигналы, вероятно, помогали им понять значимость услышанных слов.
Чередование называния игрушек, пауз и свободной игры также могло сыграть роль. Такой ритм напоминает принцип распределённого повторения, который помогает закреплять информацию в памяти.
Способность учиться, не будучи прямым адресатом речи, указывает на более сложное восприятие социальных сцен, чем считалось ранее. Собаки не просто реагируют на команды, а в отдельных случаях способны анализировать контекст и извлекать полезную информацию из окружающего общения.
"При подходящих условиях некоторые собаки демонстрируют поведение, поразительно похожее на поведение маленьких детей", — подчёркивает Шани Дрор.
Обычные домашние собаки чаще реагируют на интонацию и знакомые команды. Gifted Word Learners, напротив, способны формировать устойчивую связь между словом и конкретным объектом. Это делает их поведение ближе к ранним формам обучения и дополняет представления о том, как устроен интеллект собак, хотя распространять такие выводы на всех питомцев было бы ошибкой.
С одной стороны, результаты расширяют представления о когнитивных возможностях животных и их социальном интеллекте. С другой — они подчёркивают редкость феномена и показывают, что большинству владельцев не стоит ожидать подобного от своих питомцев без специальных предпосылок.
Используйте простые и чёткие названия предметов.
Повторяйте слова в спокойной обстановке без отвлекающих факторов.
Поддерживайте интерес собаки к игрушкам через игру.
Делайте паузы между повторениями, давая информации "улечься".
Наблюдайте, как питомец реагирует на речь, даже если она не адресована ему.
Все ли собаки могут учить слова, подслушивая?
Нет, такая способность выявлена лишь у небольшой группы собак с особыми когнитивными навыками.
Сколько слов может запомнить собака?
В редких случаях — сотни и даже более тысячи названий, но это исключение, а не правило.
Можно ли развить эту способность тренировками?
Обучение помогает, но врождённые особенности играют ключевую роль.
