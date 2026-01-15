Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Существа, пережившие динозавров, обитают в снегу: крошечная команда работает на чистоту планеты

Снежные блохи не кусаются и не сосут кровь, а едят растительность
Зоосфера

В снежные дни на снегу можно заметить странные маленькие чёрные точки, которые прыгнут и двигаются в хаотичном порядке. Это не блохи, а коллемболы, крошечные древние насекомые, которых часто называют снежными блохами.

Снежные блохи на снегу
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Снежные блохи на снегу

Кто такие снежные блохи и почему они появляются

Снежные блохи — это не блохи в привычном понимании. Они не кусают и не сосут кровь. Эти маленькие членистоногие, также известные как коллемболы, на самом деле давно обитают на Земле, пережив даже динозавров. Их активность проявляется в тепле зимних дней, когда они появляются на снегу, совершая быстрые и странные прыжки. Почему именно на снегу? Все дело в том, что низкие температуры замедляют их движение, и их действия становятся заметнее.

На снегу движения этих миниатюрных существ напоминают паркур, их прыжки — результат хвоста, называемого вилочковой костью, который позволяет им совершать взлеты, похожие на микроскопический попкорн. Они могут прыгать настолько быстро, что их трудно заметить, пока они не попадают в поле зрения.

Какую роль снежные блохи играют в экосистеме

Снежные блохи, несмотря на свою крошечную форму и странное поведение, играют важную роль в экосистеме. Они помогают поддерживать "здоровье" почвы, потребляя разлагающиеся растительные остатки. Эти миниатюрные "компостеры" действуют как естественные переработчики органических материалов, которые иначе могли бы загрязнять почву.

Они не кусаются и не представляют опасности для людей и животных. Вместо этого они просто выполняют свою природную роль. Снежные блохи не нуждаются в вашем тепле, их организмы способны вырабатывать белок, который действует как антифриз, помогая им выживать даже при низких температурах. Об этом сообщает mlive.

Снежные блохи и обычные блохи

Снежные блохи, или коллемболы, вызывают у многих пугающие ассоциации, но на самом деле эти крошечные насекомые значительно отличаются от обычных блох. Давайте разберемся, в чем между ними различия.

Снежные блохи (коллемболы)

Эти маленькие прыгающие насекомые не имеют ничего общего с обычными блохами. Они не кусаются, не сосут кровь и не представляют угрозы для человека или домашних животных. Снежные блохи появляются на снегу в холодную погоду, совершая быстрые прыжки, которые напоминают движения в паркуре. Они поедают разлагающиеся растительные остатки и помогают поддерживать здоровье почвы, играя важную роль в экосистеме.

Обычные блохи

В отличие от снежных обычные блохи — это паразитические насекомые, которые могут жить на теле животных. Они питаются кровью, могут вызывать зуд и инфекционные заболевания, и являются переносчиками различных болезней. Они также способны размножаться в домашних условиях, что делает их опасными для людей и питомцев.

Популярные вопросы о снежных блохах

Почему снежные блохи прыгают?

С помощью хвоста, называемого вилочковой костью, снежные блохи могут прыгать, создавая эффект, похожий на взлет микроскопического попкорна.

Чем снежные блохи полезны для экосистемы?

Они помогают разлагать растительные остатки, поддерживая здоровье почвы и способствуя естественному процессу переработки органических материалов.

Нужно ли беспокоиться, если я увижу снежных блох?

Нет, снежные блохи абсолютно безвредны для человека и домашних животных. Они не могут кусать и не нападают на людей.

