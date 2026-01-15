Джунгли затаили дыхание: древний дракон спровоцировал перемены, от которых холодеет сердце

Длина тела безухого варана достигает 50 сантиметров — FUTURA

В густых тропических лесах Борнео скрывается существо, которое кажется пришельцем из глубокой древности. Его редко удаётся увидеть даже опытным учёным, а каждая встреча превращается в научное событие. Речь идёт о безухом варане — загадочной рептилии, давно ставшей легендой. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Безухий варан

Живой реликт из прошлого Земли

Безухий варан (Lanthanotus borneensis) обитает исключительно на Борнео и считается последним представителем своего семейства Lanthanotidae. Для герпетологов он давно получил неофициальное прозвище "Святой Грааль" — настолько редки и труднодоступны наблюдения за этим видом. Его существование поднимает важные вопросы об эволюции рептилий и о том, как древние формы смогли сохраниться до наших дней.

Учёные относят этого варана к так называемым живым ископаемым. Ближайшие предки вида появились более 66 миллионов лет назад, ещё в меловом периоде. С тех пор животное почти не изменилось, сохранив набор признаков, идеально подходящих для жизни во влажных тропических лесах.

Анатомия мини-дракона и образ жизни

Внешность безухого варана действительно необычна. У него отсутствуют наружные ушные отверстия, есть полупрозрачные нижние веки, вытянутое тело длиной до 50 сантиметров и цепкий хвост. Его грубая чешуя легко удерживает частицы почвы, усиливая естественный камуфляж.

Такие особенности напрямую связаны с образом жизни. Рептилия предпочитает берега лесных ручьёв, сочетая полуводное существование с роющим поведением. Днём она скрывается под камнями и опавшими листьями, а активность проявляет в тёмное время суток, что делает наблюдения особенно сложными.

Почему вид оказался под угрозой

Уникальность безухого варана оборачивается для него серьёзными рисками. Вид не встречается больше нигде в мире, а его ареал стремительно сокращается. Массовая вырубка тропических лесов на Борнео разрушает экосистемы, от которых зависит рептилия. Международный союз охраны природы включил её в список исчезающих видов.

Отдельной проблемой остаётся незаконная торговля дикими животными. Экзотическая внешность и репутация "настоящего дракона" сделали безухого варана желанным трофеем для коллекционеров, несмотря на строгие запреты на отлов и вывоз.

Скрытая жизнь и редкие научные открытия

Из-за скрытного поведения вид долго оставался практически неизученным. Тем не менее исследователям удалось собрать важные данные. Известно, что рацион включает дождевых червей, крабов и мелкую рыбу. Размножение сопровождается длительными спариваниями в воде, а при наводнениях животное использует хвост как своеобразный якорь, удерживаясь на месте.

Эти наблюдения помогают лучше понять экологическую роль вида и дают основу для программ сохранения, направленных на защиту среды обитания.

Популярные вопросы о безухом варане

Почему безухого варана так редко видят?

Он ведёт ночной образ жизни, хорошо маскируется и обитает в труднодоступных районах.

Сколько стоит безухий варан на чёрном рынке?

Точные суммы не публикуются, но из-за редкости цена может быть крайне высокой, что и подпитывает незаконную торговлю.

Что важнее для его сохранения: охрана лесов или запрет торговли?

Оба фактора критически важны, так как потеря среды обитания и браконьерство действуют одновременно.