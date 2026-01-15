Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Джунгли затаили дыхание: древний дракон спровоцировал перемены, от которых холодеет сердце

Длина тела безухого варана достигает 50 сантиметров — FUTURA
Зоосфера

В густых тропических лесах Борнео скрывается существо, которое кажется пришельцем из глубокой древности. Его редко удаётся увидеть даже опытным учёным, а каждая встреча превращается в научное событие. Речь идёт о безухом варане — загадочной рептилии, давно ставшей легендой. Об этом сообщает FUTURA.

Безухий варан
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Безухий варан

Живой реликт из прошлого Земли

Безухий варан (Lanthanotus borneensis) обитает исключительно на Борнео и считается последним представителем своего семейства Lanthanotidae. Для герпетологов он давно получил неофициальное прозвище "Святой Грааль" — настолько редки и труднодоступны наблюдения за этим видом. Его существование поднимает важные вопросы об эволюции рептилий и о том, как древние формы смогли сохраниться до наших дней.

Учёные относят этого варана к так называемым живым ископаемым. Ближайшие предки вида появились более 66 миллионов лет назад, ещё в меловом периоде. С тех пор животное почти не изменилось, сохранив набор признаков, идеально подходящих для жизни во влажных тропических лесах.

Анатомия мини-дракона и образ жизни

Внешность безухого варана действительно необычна. У него отсутствуют наружные ушные отверстия, есть полупрозрачные нижние веки, вытянутое тело длиной до 50 сантиметров и цепкий хвост. Его грубая чешуя легко удерживает частицы почвы, усиливая естественный камуфляж.

Такие особенности напрямую связаны с образом жизни. Рептилия предпочитает берега лесных ручьёв, сочетая полуводное существование с роющим поведением. Днём она скрывается под камнями и опавшими листьями, а активность проявляет в тёмное время суток, что делает наблюдения особенно сложными.

Почему вид оказался под угрозой

Уникальность безухого варана оборачивается для него серьёзными рисками. Вид не встречается больше нигде в мире, а его ареал стремительно сокращается. Массовая вырубка тропических лесов на Борнео разрушает экосистемы, от которых зависит рептилия. Международный союз охраны природы включил её в список исчезающих видов.

Отдельной проблемой остаётся незаконная торговля дикими животными. Экзотическая внешность и репутация "настоящего дракона" сделали безухого варана желанным трофеем для коллекционеров, несмотря на строгие запреты на отлов и вывоз.

Скрытая жизнь и редкие научные открытия

Из-за скрытного поведения вид долго оставался практически неизученным. Тем не менее исследователям удалось собрать важные данные. Известно, что рацион включает дождевых червей, крабов и мелкую рыбу. Размножение сопровождается длительными спариваниями в воде, а при наводнениях животное использует хвост как своеобразный якорь, удерживаясь на месте.

Эти наблюдения помогают лучше понять экологическую роль вида и дают основу для программ сохранения, направленных на защиту среды обитания.

Популярные вопросы о безухом варане

Почему безухого варана так редко видят?
Он ведёт ночной образ жизни, хорошо маскируется и обитает в труднодоступных районах.

Сколько стоит безухий варан на чёрном рынке?
Точные суммы не публикуются, но из-за редкости цена может быть крайне высокой, что и подпитывает незаконную торговлю.

Что важнее для его сохранения: охрана лесов или запрет торговли?
Оба фактора критически важны, так как потеря среды обитания и браконьерство действуют одновременно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука природа животные
Новости Все >
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Сейчас читают
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Храп чаще возникает при лишнем весе и курении — сомнолог Роман Бузунов
Высокие сапоги чаще имеют утепление только до щиколотки
Гибридизация карповых вызывает генетическое вымирание видов
Влажный пергамент плотнее прилегает к формам для выпечки
Для выращивания кальцеолярии подходит субстрат с торфом и опилками
Дизайнеры интерьеров всё чаще отказываются от стеклянных дверей в душевых
Попкорн помогает контролировать аппетит при похудении — диетолог Борхес
Марсельское мыло предотвращает появление плесени — ouest-france
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Лантана меняет цвет соцветий при цветении — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.