Море помнит первую кровь: кости китов раскрыли тайну охоты, которую скрывали тысячелетиями

Люди охотились на китов у побережья Бразилии 5 тыс. лет назад — доктор Макграт

История китобойного промысла может оказаться куда древнее, чем считалось ранее. Новые данные из музейных коллекций на юге Бразилии указывают на то, что люди целенаправленно охотились на китов уже пять тысяч лет назад. Эти находки меняют представления об уровне технологий и социальной организации древних прибрежных сообществ. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кит

Неожиданное место начала китобойного промысла

На протяжении десятилетий ученые полагали, что организованная охота на китов зародилась в Арктике. Однако пересмотр археологических материалов с побережья залива Бабитонга в штате Санта-Катарина показал иную картину. Коренные прибрежные группы Южной Америки, по всей видимости, охотились на крупных китов примерно на тысячу лет раньше, чем предполагалось.

Подсказки скрывались в музейных фондах — костях китов и элементах гарпунов, собранных еще в середине XX века. Долгое время эти находки считались следами случайного сбора выброшенных на берег животных, хотя сегодня известно, насколько уязвимыми могут быть даже самые крупные обитатели океана, включая синих китов и косаток.

Как учёные восстановили картину древней охоты на китов

Команда Института экологических наук и технологий (ICTA-UAB) под руководством доктора Кристы Макграт применила современные методы анализа. Исследователи использовали ZooMS — белковую методику, позволяющую определять вид животных по структуре коллагена, сохранившегося в костях.

Этот подход дал возможность идентифицировать даже сильно изношенные фрагменты. Анализ показал присутствие южных правых китов, горбатых китов и дельфинов. Более редкие находки синих китов, сейвалов и кашалотов встречались лишь эпизодически.

Такое соотношение видов указывает не на случайные находки, а на осознанный выбор добычи — животных, которых было проще добыть в прибрежных водах.

Прямые следы активного китобойства

Одними из самых убедительных доказательств стали костяные элементы гарпунов. Исследователи обнаружили передние валы длиной от 25 до 50 сантиметров с характерными канавками и скошенными краями. Эти детали, вероятно, связывались волокнами с деревянными частями оружия, которые до наших дней не сохранились.

Дополнительным аргументом стали порезы на костях китов. Каменные орудия оставляют специфические следы, и именно такие разрезы были обнаружены в местах отделения мяса и жира. Это подтверждает активную переработку туш, а не простое использование найденных останков.

"Данные показывают, что эти сообщества обладали знаниями, инструментами и специализированными стратегиями охоты на крупных китов на тысячи лет раньше, чем мы предполагали ранее", — сказала доктор Криста Макграт.

Социальная роль китов в жизни общин

Вдоль побережья самбаки — крупные раковинные насыпи — служили центрами повседневной жизни, ритуалов и захоронений. Добыча одного кита обеспечивала большое количество мяса и жира, которых хватало на недели. Эти ресурсы поддерживали плотные поселения и позволяли вести долгосрочное строительство.

Археологи отмечают, что охота на китов, вероятно, была доступна не всем общинам. Тем не менее в тех местах, где она практиковалась, она имела значение, выходящее далеко за рамки пропитания.

Что древние кости говорят о современных китах

Останки горбатых китов указывают на то, что их ареал размножения в прошлом простирался дальше на юг, чем это принято считать сегодня. Современные исследования у банка Аброльос подтверждают, что киты могут возвращаться в исторические районы обитания, несмотря на новые угрозы, включая изменения океанской среды.

После введения глобального моратория на коммерческий китобойный промысел в сезоне 1985-1986 годов многие популяции начали медленно восстанавливаться. Археологические данные помогают экологам учитывать древние ареалы при разработке мер охраны морских экосистем.

Почему южные правые киты особенно важны

Южные правые киты оказались наиболее часто представленными в находках. Их поведение делает прибрежную охоту более вероятной: они медленно плавают, часто держатся у берега и после гибели не тонут, что облегчало добычу и транспортировку туши.

Более быстрые океанические виды тоже встречаются в коллекциях, что указывает на сочетание активной охоты и использования выброшенных на берег животных.

Популярные вопросы о ранней охоте на китов

Когда началась организованная охота на китов?

Новые данные указывают на период около 5 000 лет назад на побережье Южной Америки.

Охотились ли древние люди на китов целенаправленно?

Да, следы гарпунов и порезы на костях говорят об активной охоте, а не о сборе останков.

Почему эти находки важны сегодня?

Они помогают понять древние экосистемы и учитывать исторические ареалы китов при их современной охране.