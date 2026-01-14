Зелёные поля остались без хозяев: тишина на пастбищах обернулась тревожными последствиями

Численность сельскохозяйственных животных снизилась на 12% за 25 лет — Earth

Во многих странах мира происходит незаметный, но значимый сдвиг в сельском хозяйстве. Численность сельскохозяйственных животных не растет, как предполагалось ранее, а, напротив, сокращается. Это меняет привычные представления о состоянии лугов, экосистем и роли выпаса в природе. Об этом сообщает Earth.

Почему ученые пересматривают взгляд на выпас

Долгое время деградацию лугов связывали прежде всего с чрезмерным выпасом. Крупный рогатый скот, овцы, козы и буйволы считались главными причинами истощения почв и исчезновения растений. Однако новое исследование Университета штата Аризона показывает более сложную картину.

Во многих регионах численность животных не увеличивается, а снижается. Этот процесс ученые называют destocking — сокращение поголовья. Он уже затронул значительную часть планеты и требует иного подхода к управлению земельными ресурсами, сопоставимого по масштабу с тем, как восстановление экосистемы парка меняет баланс видов без прямого вмешательства человека.

"Мы часто предполагаем, что пастбища деградируют из-за перевыпаса, но данные показывают, что это лишь часть истории: почти половина мирового животноводства приходится на регионы, где за последние 25 лет наблюдалось сокращение поголовья", — отметил профессор Освальдо Сала.

Что означает сокращение поголовья для экосистем

Сокращение числа пасущихся животных не всегда автоматически улучшает состояние земель. Отсутствие выпаса может запустить новые процессы, которые также требуют контроля.

Без животных растительность нередко разрастается бесконтрольно. Это повышает риск природных пожаров, особенно в регионах с засушливым климатом. Некоторые виды растений начинают доминировать и вытеснять другие. В одних экосистемах биоразнообразие возрастает, в других — снижается, подобно тому как исчезновение одного ключевого вида способно перестроить всю систему, как это происходит при массовой гибели морских ежей.

"Мы должны управлять обоими процессами. Сокращение поголовья не является автоматически положительным решением, которое можно просто оставить без внимания", — подчеркнул Сала.

Где численность скота падает, а где растет

Исследователи проанализировали данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за период с 1999 по 2023 год. В фокусе оказались коровы, буйволы, овцы и козы.

В регионах, где ранее содержалось около 42% всех пасущихся животных мира, поголовье сократилось примерно на 12%. Наиболее выраженное снижение зафиксировано в Восточной Европе — около 37%. Похожие тенденции наблюдаются в Европе в целом, Северной Америке, Австралии, а также в отдельных частях Африки и Азии.

В то же время Центральная Африка, Центральная Азия и Южная Америка демонстрируют противоположную динамику. Здесь численность скота с 1999 года выросла примерно на 40%. Эти различия показывают, что глобальная система выпаса больше не подчиняется единому сценарию.

Что стоит за этими изменениями

Команда Освальдо Салы совместно с исследователем Хосе Анадоном из Института Pirenaico de Ecología изучила возможные причины. Международная торговля и рост средних температур не объяснили выявленные пространственные различия.

"Изменение климата существует, но оно не объясняет эти конкретные модели сокращения и роста поголовья", — отметил Сала.

Ключевым фактором оказалась экономика. В более богатых странах широко используются промышленные и фермерские технологии. Производительность мяса на одно животное здесь примерно на 72% выше, чем в менее обеспеченных регионах. В бедных странах по-прежнему доминируют традиционные пастбищные системы, ориентированные на выживание, а не на максимальную эффективность.

Рост численности населения также усиливает спрос на мясо, что напрямую ведет к увеличению поголовья в отдельных регионах.

Как destocking влияет на планету

Выпас животных занимает почти четверть всей суши Земли — больше, чем любая другая форма человеческой деятельности. Поэтому изменения в животноводстве отражаются на климате, воде и биоразнообразии.

Сокращение выпаса может увеличить запасы растительной массы и усилить поглощение углекислого газа, что положительно влияет на климат. Однако одновременно возрастает риск пожаров, а в водных системах могут изменяться объемы стока.

"Прекращение выпаса не всегда означает больше воды для нижележащих территорий. Эффекты зависят от конкретного места", — пояснил Сала.

Сравнение: активный выпас и сокращение поголовья

Активный выпас помогает сдерживать рост растительности и снижает риск пожаров, но при неправильном управлении ведет к деградации почв. Сокращение поголовья открывает возможности для восстановления экосистем и накопления углерода, но может создавать новые угрозы без продуманного контроля.

Плюсы и минусы сокращения поголовья

Сокращение численности скота дает экологические преимущества, включая восстановление растительности и потенциал для борьбы с изменением климата.

С другой стороны, отсутствие выпаса может привести к снижению биоразнообразия, росту пожароопасности и непредсказуемым изменениям водного баланса.

Советы по управлению пастбищами шаг за шагом

Оценивать локальные условия перед сокращением или увеличением выпаса.

Использовать смешанные модели с разными видами животных.

Учитывать климат, тип почвы и риски пожаров.

Опирайтесь на научные данные, а не универсальные решения.

