Открытие, которое озадачило мир: рыба с вырезанным черепом оказалась мастером подводных звуков

Рыба из залива Дедман издает звуки через черепную ямку — BBC Wildlife Magazine

Необычная находка в приливной зоне штата Вашингтон привлекла внимание исследователей: в мелких бухтах была замечена рыба с характерным чашеобразным углублением в верхней части головы. Сначала такая особенность казалась аномалией, но новое исследование позволило специалистам выдвинуть убедительную теорию о назначении этой структуры. Об этом сообщает BBC Wildlife Magazine.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Оранжевая рыба

Что вызывает интерес у биологов

Эти рыбы, обитающие в скалистых участках от Калифорнии до Аляски, давно удивляли учёных своей внешностью. Посередине головы у них имеется глубокое углубление, напоминающее аккуратно вырезанный фрагмент черепа. Исследователи из Университета штата Луизиана отмечают, что подобные особенности крайне редки среди позвоночных. Рыбу сложно обнаружить: она умело маскируется в приливных зонах и встречается в отдалённых бухтах только во время отлива.

Как проводят исследования

Чтобы собрать необходимые данные, группа учёных направилась в район Дедман-Бэй, где подобные экземпляры встречаются чаще. Во время сильного отлива специалисты вручную очищали крупные приливные лужи, чтобы выявить скрывающихся рыб. Найденных особей сканировали при помощи микрокомпьютерного томографа, создавая модели головы с высоким уровнем детализации. Такой подход помог рассмотреть невидимые ранее элементы анатомии: внутри углубления оказались многочисленные тонкие структуры и костные шипы, направленные внутрь.

Что обнаружили томографические модели

Детализированные снимки показали, что кости и нервные окончания внутри углубления могут служить своего рода датчиками. Исследователи предполагают, что эти шипы реагируют на движение воды, помогая рыбе ориентироваться в шумной приливной среде. Кроме того, первая пара рёбер у этих рыб оказалась значительно крупнее обычного. По наблюдениям биологов, она способна вибрировать, соприкасаясь с костным углублением, что может создавать характерные звуки.

Зачем рыбе может быть нужен встроенный барабан

Во время контакта с человеком рыба иногда издаёт вибрирующие звуки. Учёные считают, что углубление в черепе может использоваться как резонатор, позволяющий передавать сигналы в среде, где трудно ориентироваться по слуху. В шумных приливных зонах точное восприятие звука затруднено, и подобная адаптация помогает маленьким видам обмениваться сигналами или предупреждать сородичей. Исследователи считают, что изучение такой структуры может оказаться полезным и для технологий передачи звука под водой.

Гипотезы о функциях углубления

Сенсорная теория объясняет наличие множества тонких шипов, которые могут реагировать на изменения движения воды.

Гипотеза о звуковом резонаторе основана на связи между enlarged рёбрами и костной выемкой, что позволяет создавать вибрации. Некоторые специалисты предполагают двойную функцию — обнаружение движения и обмен сигналами. Обе версии учитывают особенности среды обитания, где зрение и слух ограничены.

Плюсы и минусы существующих теорий

Исследователи отмечают, что каждая гипотеза имеет свои основания.

Плюсы сенсорной версии: подтверждается строением шипов и их направлением внутрь.

подтверждается строением шипов и их направлением внутрь. Минусы: требуется дополнительное наблюдение за поведением рыб в естественной среде.

требуется дополнительное наблюдение за поведением рыб в естественной среде. Плюсы звуковой гипотезы: согласуется с наблюдениями о вибрациях.

согласуется с наблюдениями о вибрациях. Минусы: пока мало измерений подводных звуков в местах обитания.

Популярные вопросы

Почему у рыбы может быть крупное отверстие в черепе

Это может быть специализированная адаптация для восприятия вибраций или создания звука.

Можно ли встретить такую рыбу в других регионах

Эти виды обитают в прибрежных районах Северной Америки — от Калифорнии до Аляски.

Опасно ли для рыбы такое строение головы

Судя по данным исследований, это естественная особенность вида, обеспечивающая функциональное преимущество.