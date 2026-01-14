Открытие, которое озадачило мир: рыба с вырезанным черепом оказалась мастером подводных звуков

Необычная находка в приливной зоне штата Вашингтон привлекла внимание исследователей: в мелких бухтах была замечена рыба с характерным чашеобразным углублением в верхней части головы. Сначала такая особенность казалась аномалией, но новое исследование позволило специалистам выдвинуть убедительную теорию о назначении этой структуры. Об этом сообщает BBC Wildlife Magazine.
Эти рыбы, обитающие в скалистых участках от Калифорнии до Аляски, давно удивляли учёных своей внешностью. Посередине головы у них имеется глубокое углубление, напоминающее аккуратно вырезанный фрагмент черепа. Исследователи из Университета штата Луизиана отмечают, что подобные особенности крайне редки среди позвоночных. Рыбу сложно обнаружить: она умело маскируется в приливных зонах и встречается в отдалённых бухтах только во время отлива.
Чтобы собрать необходимые данные, группа учёных направилась в район Дедман-Бэй, где подобные экземпляры встречаются чаще. Во время сильного отлива специалисты вручную очищали крупные приливные лужи, чтобы выявить скрывающихся рыб. Найденных особей сканировали при помощи микрокомпьютерного томографа, создавая модели головы с высоким уровнем детализации. Такой подход помог рассмотреть невидимые ранее элементы анатомии: внутри углубления оказались многочисленные тонкие структуры и костные шипы, направленные внутрь.
Детализированные снимки показали, что кости и нервные окончания внутри углубления могут служить своего рода датчиками. Исследователи предполагают, что эти шипы реагируют на движение воды, помогая рыбе ориентироваться в шумной приливной среде. Кроме того, первая пара рёбер у этих рыб оказалась значительно крупнее обычного. По наблюдениям биологов, она способна вибрировать, соприкасаясь с костным углублением, что может создавать характерные звуки.
Во время контакта с человеком рыба иногда издаёт вибрирующие звуки. Учёные считают, что углубление в черепе может использоваться как резонатор, позволяющий передавать сигналы в среде, где трудно ориентироваться по слуху. В шумных приливных зонах точное восприятие звука затруднено, и подобная адаптация помогает маленьким видам обмениваться сигналами или предупреждать сородичей. Исследователи считают, что изучение такой структуры может оказаться полезным и для технологий передачи звука под водой.
Сенсорная теория объясняет наличие множества тонких шипов, которые могут реагировать на изменения движения воды.
Гипотеза о звуковом резонаторе основана на связи между enlarged рёбрами и костной выемкой, что позволяет создавать вибрации. Некоторые специалисты предполагают двойную функцию — обнаружение движения и обмен сигналами. Обе версии учитывают особенности среды обитания, где зрение и слух ограничены.
Исследователи отмечают, что каждая гипотеза имеет свои основания.
Это может быть специализированная адаптация для восприятия вибраций или создания звука.
Эти виды обитают в прибрежных районах Северной Америки — от Калифорнии до Аляски.
Судя по данным исследований, это естественная особенность вида, обеспечивающая функциональное преимущество.
