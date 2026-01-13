Существо, которое никто не мог остановить: следы вели от Непала до Индии и всюду — новые жертвы

История Чампаватской тигрицы стала одной из самых обсуждаемых в мировой зоологии. Это редкий случай, когда судьба одного хищника изменила подход целых государств к взаимодействию с дикой природой, сформировала новые взгляды на изучение поведения тигров и даже повлияла на развитие природоохранных программ в Южной Азии.
Эпизод, происходивший более ста лет назад, сегодня рассматривают не только как трагедию, но и как важный урок о тонком балансе между людьми и дикими животными, сообщает AllThatsInteresting.
История начинается в западной части Непала, в области у деревни Рупал. На рубеже XIX-XX веков регион представлял собой местность с густыми лесами, сложным рельефом и высокой плотностью мелких деревень. Это была территория, где люди и природа взаимодействовали ежедневно.
В этот период одинокая тигрица начала нападать на жителей окрестностей. Непальские власти быстро осознали масштаб угрозы: нападения происходили в разных районах, были регулярными и создавали серьёзное беспокойство среди населения.
Попытки остановить хищницу предпринимались не раз. Охотники и военные старались вытеснить её из населённых районов, и в итоге тигрица переместилась на территорию Британской Индии — в область Кумаон, ныне штат Уттаракханд.
Согласно архивным данным, исследованиям и отчётам охотника Джима Корбетта, на счету тигрицы было около 436 подтверждённых жертв, что делает её самым смертоносным индивидуальным хищником-людоедом в истории.
Такое число подтверждено записями как непальских, так и индийских властей. Это огромный показатель, учитывая исторический контекст: жители удалённых деревень были вынуждены передвигаться пешком через густые леса, что увеличивало риск встречи с хищником.
Ученые и историки считают этот случай показательным для изучения изменённого поведения крупных хищников.
Современные биологи называют такие случаи "изменённым хищническим поведением вследствие травмы". Подобные примеры изучаются и сегодня, когда возникают случаи нападений леопардов или тигров на людей в регионах с плотной застройкой.
К 1907 году ситуация требовала вмешательства специалиста высокого уровня. Джим Корбетт, хорошо знавший джунгли Индии, согласился провести операцию по поиску тигрицы.
Корбетт применял методы:
Решающим моментом стала трагедия: последняя жертва — юная девушка, после чего Корбетт смог взять след. 12 мая 1907 года он завершил операцию.
Событие вошло в историю как один из самых известных случаев профессиональной охоты на крупного хищника.
История Чампаваты стала одним из центральных эпизодов книги Корбетта "Man-Eaters of Kumaon". Его публикации побудили общественность обратить внимание на проблемы исчезающих животных и необходимость сохранения их среды обитания. Позже в Индии был создан национальный парк, получивший имя исследователя, — он считается одним из ключевых тигриных заповедников страны и продолжает работу над сохранением бенгальского тигра.
Потому что он стал одним из наиболее документированных примеров изменений поведения хищника.
Эксперты считают, что уменьшение популяций копытных и разрушение среды обитания увеличивают риски.
Современные бенгальские тигры живут в заповедниках Индии и Непала, но прямые генетические связи не установлены.
