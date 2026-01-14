Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Окно зимой для птиц притворяется небом: способы разрушить иллюзию безопасного полёта

Птицы бьются о окна зимой из-за голода и дезориентации — Ouest France
Зоосфера

Зимой тихий удар по стеклу может напугать не меньше резкого звука. Кажется, будто птица случайно врезалась в окно или пытается попасть в дом. На самом деле такое поведение почти всегда связано с серьёзной проблемой и требует внимания человека.

Воробьи
Фото: Sparrows. Moscow by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Воробьи

Почему птицы бьются о стекло зимой

В морозные месяцы птицы крайне редко приближаются к людям без веской причины. Если синица, воробей или малиновка настойчиво кружат у окна или ударяются о стекло, это признак дезориентации или сильного стресса. Зимой привычные ориентиры исчезают, световой день короткий, а ресурсы ограничены — особенно в условиях, характерных для зимы в городских садах.

Часто птица видит в стекле отражение сада или неба и воспринимает его как продолжение пространства. Иногда отражение кажется ей соперником, особенно у видов, у которых ранней зимой уже проявляются территориальные инстинкты. Но в январе главная причина почти всегда связана с поиском еды.

Голод как главный фактор риска

Для мелкой птицы зима — это постоянный расчёт энергии. За одну холодную ночь она может потерять до 10% массы тела, просто поддерживая тепло. Если днём ей не удаётся найти достаточно калорий, ночь может стать последней.

Когда почва промерзает, а насекомые исчезают, птицы вынуждены рисковать. Они тратят силы, атакуя отражение или пытаясь пролететь сквозь прозрачное стекло, не осознавая опасности. Такое поведение — не случайность, а симптом истощения и отчаянной попытки найти пищу рядом с человеком.

Почему окна становятся смертельной ловушкой

Современные чистые окна — серьёзная угроза для птиц. Низкое зимнее солнце создаёт идеальные зеркальные поверхности, отражающие деревья, кустарники и небо. Для летящей птицы стекла словно не существует — она видит лишь безопасное пространство, что давно рассматривается как часть проблемы столкновений птиц с окнами.

Особенно опасны окна, через которые просматривается дом насквозь: создаётся иллюзия свободного полёта. Столкновение в таких условиях часто приводит к внутренним травмам, которые внешне незаметны, но смертельно опасны.

Что делать в первую очередь: питание и безопасность

Помощь должна быть комплексной. Недостаточно просто покормить птицу — важно сделать это безопасно. В январе приоритет отдают пище с высокой энергетической ценностью, которая помогает пережить морозы.

Подходящие варианты подкормки:

  • чёрные семена подсолнечника;
  • несолёный и нежареный арахис;
  • жировые брикеты без пальмового масла.

Размещение кормушек имеет решающее значение. Их стоит устанавливать либо очень близко к стеклу (менее одного метра), либо на расстоянии более трёх метров.

Как сделать окна заметными для птиц

Простые силуэты хищников в центре стекла не работают. Эффективна только система визуальных ориентиров, создающая ощущение преграды. Лучше всего работает "визуальный шум": наклейки или узоры, размещённые каждые 10-15 сантиметров.

Зимой помогают и частично закрытые ставни, и светлые шторы внутри помещения. Даже слегка загрязнённое снаружи стекло снижает отражение и делает окно безопаснее.

Простые решения для сада и дома

Необязательно покупать специальные средства. Можно использовать мелки для рисования узоров на стекле, подвесить перед окнами гирлянды, шишки или другие подвижные предметы. Они разрушают иллюзию открытого пространства и снижают риск удара.

Такие меры важны не только для птиц. Сохраняя их популяцию зимой, садовод защищает и будущий баланс участка, сообщает Ouest France.

Популярные вопросы о птицах и окнах

Почему птицы бьются о стекло именно зимой?

Из-за голода, дезориентации и сильных отражений в холодный сезон.

Можно ли просто поставить кормушку и ничего не менять?

Нет, без защиты окон риск столкновений сохраняется.

Опасны ли такие удары для птиц?

Да, даже если внешне травм не видно, последствия часто бывают смертельными.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сад зима птицы природа экология
Новости Все >
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — планетолог Джефф Моэрш
Сейчас читают
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Домашние животные
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
В Помпеях нашли следы горячего смешивания римского цемента — инженер Адмир Масик
Соевые бобы обеспечивают больше кальция, чем стакан молока — Marca
Россия предложила математически точно определить сумму западных репараций Африке
В Тюмени продали тур за 6,63 млн рублей для семейной пары
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS
Стрижки для кудрявых волос в 2026 году делают ставку на слои и объём — Clara
Подготовка сада и огорода в январе включает планирование и ревизию семян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.