Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Малова

Живой динозавр с репутацией убийцы: опасная слава скрыла тревожную правду о данном существе

Агрессию казуаров к людям чаще всего вызывает подкормка — Tecnologia
Зоосфера

Его называют самым опасным пернатым на планете, приписывают почти мифическую агрессию и сравнивают с живыми динозаврами. Казуар действительно способен внушить страх одним своим видом, но за громким титулом скрывается куда более сложная и противоречивая история. Этот обитатель тропических лесов не столько угроза для человека, сколько жертва стереотипов и утраты среды обитания.

Птица казуар
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Птица казуар

Казуар: образ, который пугает

Первая встреча с казуаром редко проходит без сильного впечатления. Птица ростом до 170 сантиметров, с мощными ногами и массивным телом, выглядит так, словно сошла со страниц доисторической хроники. Она способна разгоняться до 50 километров в час, перепрыгивать препятствия выше человеческого роста и защищаться острым когтем длиной около 13 сантиметров.

Дополняет образ костяной "шлем" на голове — так называемый каск. Он придаёт казуару сходство с древними ящерами и долгое время порождал догадки о его происхождении. Палеонтологи считают, что эти птицы действительно относятся к числу самых древних современных видов и унаследовали черты тероподовых динозавров.

Самый опасный — по версии людей

Репутация "самой опасной птицы" во многом закрепилась благодаря Книге рекордов Гиннесса. Поводом стали два задокументированных случая гибели людей: в Австралии в 1926 году и в США в 2019-м, когда погиб владелец казуара, содержавшегося в неволе. Эти факты часто цитируются, но редко сопоставляются с более широким контекстом.

Для сравнения: крокодилы ежегодно становятся причиной примерно тысячи смертей, бегемоты — около пятисот. На этом фоне казуары выглядят скорее статистическим исключением, чем реальной угрозой. Тем не менее именно они получили устойчивый ярлык опасного животного.

Почему происходят конфликты с человеком

Исследование, проведённое в австралийском штате Квинсленд и охватившее около 150 инцидентов, показало: в большинстве случаев агрессия со стороны казуаров связана с защитой территории, пищи или потомства. Особенно опасны ситуации, когда птицу загоняют в угол или неожиданно лишают возможности отступить.

Примечательно, что примерно в 75% эпизодов люди ранее подкармливали казуаров. Такое вмешательство нарушает естественное поведение птиц — они перестают бояться человека и начинают воспринимать его как источник еды. В результате любое отсутствие "ожидаемого" корма может вызвать резкую реакцию.

Многие случаи агрессии на самом деле являются проявлением любопытства или оборонительного поведения, ошибочно истолкованного человеком как нападение, сообщает Tecnologia.

Невидимый герой тропических лесов

За пределами сенсационных заголовков казуар выполняет важнейшую экологическую функцию. Он считается "инженером экосистемы": поедает плоды целиком и распространяет семена на десятки километров. Некоторые растения тропических лесов практически не способны размножаться без его участия.

Так, редкие виды деревьев демонстрируют высокую всхожесть семян только после прохождения через пищеварительную систему казуара. Потеря этой птицы означает не просто исчезновение одного вида, а цепную реакцию, способную изменить структуру всего леса.

Священная птица и герой мифов

Для коренных народов Новой Гвинеи и северо-востока Австралии казуар никогда не был "монстром". В мифах и преданиях он выступает священным существом, хранителем леса и даже предком человека. В устной традиции встречаются сюжеты, где казуары превращаются в первых людей, передавая им знания и силу.

Такое отношение формировалось тысячелетиями и основано на наблюдении за реальным поведением птицы, а не на страхе перед ней.

Самый заботливый отец среди птиц

Ещё одна малоизвестная особенность казуаров — их семейная модель. В отличие от большинства животных, забота о потомстве полностью ложится на самца. Именно он высиживает яйца, а затем в течение полутора лет оберегает и обучает птенцов.

Писательница и исследовательница дикой природы Беверли Макуильямс называла казуаров одними из самых самоотверженных отцов в животном мире. Этот факт резко контрастирует с образом бездумно агрессивного существа.

Под угрозой не человек

Сегодня численность казуаров в Австралии оценивается менее чем в пять тысяч особей. Главные причины сокращения популяции — вырубка лесов, фрагментация среды обитания, гибель на дорогах и нападения домашних собак.

Власти Квинсленда устанавливают предупреждающие дорожные знаки и проводят просветительские кампании, а природоохранные организации восстанавливают лесные коридоры. Все эти меры направлены на сохранение вида, который оказался уязвим перед человеческой деятельностью.

Популярные вопросы о казуаре

Почему казуара считают опасным?

Из-за редких, но резонансных инцидентов и внушительного внешнего вида, который усиливает страх.

Нападает ли казуар на человека без причины?

В нормальных условиях птица избегает людей и проявляет агрессию только при угрозе.

Можно ли защитить казуаров от вымирания?

Да, при сохранении лесов, соблюдении правил поведения и отказе от подкормки диких животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы экология животные австралия
Новости Все >
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Сейчас читают
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Садоводство, цветоводство
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Домашние животные
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
У берегов Копенгагена найден крупнейший корабль викингов — Popular Science
Детский замок в задних дверях блокирует открытие автомобиля изнутри — Car And Motor
Раствор с алоэ и янтарной кислотой ускоряет рост фикуса
Краски для волос без аммиака обеспечивают стойкое окрашивание
Алкоголь провоцирует депрессивные расстройства — врач Клименко
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Пледы из альпаки не колются и подходят для ежедневного использования
Лук для чешского супа томят около двух часов с тмином и майораном
Рыба из залива Дедман издает звуки через черепную ямку — BBC Wildlife Magazine
Тушёную говядину с картофелем запекают под тёртым твёрдым сыром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.